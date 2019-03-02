Сводки от ополчения Новороссии 02 марта 2019
- 13:54 СРОЧНО: ВСУ нанесли удар по северу Донецка.
- 12:50 СРОЧНО: Экстренное заявление Армии ДНР по обстрелу Коминтерново.
- 12:00 Карта обстрелов 02 марта 2019. Обстановка на линии соприкосновения за сутки.
- 11:34 МОЛНИЯ: ВСУ нанесли удар по окраине Коминтерново, горят мирные дома.
- Вчера 23:44 Боец интербригады “Пятнашка” “Санитар” вспоминает свой боевой путь.
- Вчера 21:53 Жительница Горловки убита украинским снарядом.
- Вчера 19:28 [18+] “Позывной – “Донбасс”. Чернухино-Дебальцевская операция. Освобождение Дебальцево.
СРОЧНО: ВСУ нанесли удар по северу Донецка
Сегодня в 11:30 украинские оккупанты открыли огонь из зенитных установок со стороны посёлка Пески в направлении населенного пункта Жабуньки, который находится на северной окраине Донецка.
В результате обстрела поврежден жилой многоквартирный дом по адресу: ул. Лузина, 12.
Об этом сообщает представительство ДНР в СЦКК.
В квартире 41 зафиксированы повреждения остекления и межкомнатной двери. По предварительным данным, жертв нет.
Как ранее сообщала «Русская Весна», украинские оккупанты сегодня в 10:30 открыли огонь с применением минометов калибром 82 мм. со стороны посёлка Талаковка по Коминтерново.
Представительство ДНР в СЦКК информирует об ущербе в результате обстрела.
Так по улице Черняховского повреждена крыша дома № 5; по улице Ахматовой — попадание во двор дома № 49; по улице Ватутина — поврежден фасад дома № 1; ул. Ватутина — повреждена крыша гаража и крыша летней кухни дома № 5; прямое попадание в крышу дома № 5 по улице Ватутина, кроме того, разрушена хозпостройка, осколками поврежден гараж, стены, забор и оконные блоки.
Повреждены окна, стены и фасад дома № 8 по ул. Ватутина, а также окна, стены и фасад дома № 10 по той же улице.
«Русская Весна» продолжает следить за ситуацией.
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К оглавлению | Источник: rusvesna.su
СРОЧНО: Экстренное заявление Армии ДНР по обстрелу Коминтерново
В редакцию «Русской Весны» поступило экстренное заявление официального представителя УНМ ДНР Даниила Безсонова.
Армия ДНР продолжает фиксировать факты целенаправленного геноцида мирного населения со стороны командования ВСУ. Так, после отъезда Порошенко командир 79-й десантно-штурмовой бригады военный преступник Курач отдал приказ на открытие огня из 82-мм минометов по н. п. Коминтерново, в результате которых разрушены объекты жилой инфраструктуры.
Всего по населенному пункту выпущено 6 мин. Информация о пострадавших и разрушениях уточняется.
Это уже не первый случай нанесения минометных ударов по жилому сектору Коминтерново. Так, в ночь с 13 на 14 февраля из крупнокалиберного пулемета с использованием зажигательных боеприпасов был сожжен продуктовый магазин. 9 февраля в результате обстрела из крупнокалиберных пулеметов повреждения получили жилые домостроения по адресу Кирова, 1, 3 и Ахматова, 23.
В этой связи обращаемся к мировой общественности и международным правозащитным организациям зафиксировать факт очередного преступления украинских карателей в отношении мирных граждан Республики.
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К оглавлению | Источник: rusvesna.su
Карта обстрелов 02 марта 2019. Обстановка на линии соприкосновения за сутки
К оглавлению | Источник: www.youtube.com
МОЛНИЯ: ВСУ нанесли удар по окраине Коминтерново, горят мирные дома
Сегодня около 10.30 по населенному пункту Коминтерново (Донецкая Народная Республика) вооруженными силами Украины нанесен артиллерийский удар, в результате которого уничтожен жилой дом по адресу: ул. Ахматовой, 47.
Об этом «Русской Весне» сообщили источники с места событий.
Обстрел велся со стороны Талаковки, где расположены позиции 79-й ОДШБр («Николаевская бригада»), командир — полковник Курач В. А. Непосредственный огонь велся минометной батареей 2-го ДШБ, командир батальона Прусов Р.
Всего военными преступниками было выпущено по мирному поселку шесть 82-мм мин.
Читайте также: В Ровно погиб главарь «атошников» (ФОТО)
К оглавлению | Источник: rusvesna.su
Боец интербригады “Пятнашка” “Санитар” вспоминает свой боевой путь
К оглавлению | Источник: www.youtube.com
Жительница Горловки убита украинским снарядом
К оглавлению | Источник: www.youtube.com
[18+] “Позывной – “Донбасс”. Чернухино-Дебальцевская операция. Освобождение Дебальцево
К оглавлению | Источник: www.youtube.com