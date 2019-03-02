Сводки от ополчения Новороссии 02 марта 2019

Сегодня в 11:30 украинские оккупанты открыли огонь из зенитных установок со стороны посёлка Пески в направлении населенного пункта Жабуньки, который находится на северной окраине Донецка.

В результате обстрела поврежден жилой многоквартирный дом по адресу: ул. Лузина, 12.

Об этом сообщает представительство ДНР в СЦКК.

В квартире 41 зафиксированы повреждения остекления и межкомнатной двери. По предварительным данным, жертв нет.

Как ранее сообщала «Русская Весна», украинские оккупанты сегодня в 10:30 открыли огонь с применением минометов калибром 82 мм. со стороны посёлка Талаковка по Коминтерново.

Представительство ДНР в СЦКК информирует об ущербе в результате обстрела.

Так по улице Черняховского повреждена крыша дома № 5; по улице Ахматовой — попадание во двор дома № 49; по улице Ватутина — поврежден фасад дома № 1; ул. Ватутина — повреждена крыша гаража и крыша летней кухни дома № 5; прямое попадание в крышу дома № 5 по улице Ватутина, кроме того, разрушена хозпостройка, осколками поврежден гараж, стены, забор и оконные блоки.

Повреждены окна, стены и фасад дома № 8 по ул. Ватутина, а также окна, стены и фасад дома № 10 по той же улице.

«Русская Весна» продолжает следить за ситуацией.

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