Родственные симптомы. Константин Семин. Агитпроп 02.03.2019
10:59. 2 марта 2019 Просмотров - 145 Нет комментариев Опубликовал: feedmatic
Через пять лет после Майдана можно сколько угодно спорить о результатах, о приобретениях и разочарованиях, но никто не скажет лучше — жив пациент или мертв, чем… детский врач.
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