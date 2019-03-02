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Родственные симптомы. Константин Семин. Агитпроп 02.03.2019

10:59. 2 марта 2019 Просмотров - 145 Нет комментариев Опубликовал:

Через пять лет после Майдана можно сколько угодно спорить о результатах, о приобретениях и разочарованиях, но никто не скажет лучше — жив пациент или мертв, чем… детский врач.

Сайт Константина Семина: https://agitblog.ru
Константин Семин в Twitter: https://twitter.com/KSyomin
Константин Семин Вконтакте: https://vk.com/kvsyomin
Константин Семин в Facebook: https://www.facebook.com/KVSyomin
Константин Семин в Telegram: https://t.me/Agitblog
Константин Семин в Instagram: https://www.instagram.com/agit.prop/

#КонстантинСемин #АгитПроп

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=7DnabHSeHbQ

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