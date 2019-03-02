Ракетно-ядерное оружие у КНДР всерьез и надолго

Итак, встреча президента США Дональда Трампа с председателем Ким Чен Ыном завершилась в лучшем для американцев случае вничью. А по сути, провалом в очередной раз расчетов Вашингтона на одностороннее ракетно-ядерное разоружение в обмен на вновь нарисованные, но уже без мультиков, «райские кущи», которые-де ждут северокорейский народ, откажись он от своего оборонительного арсенала, способного нанести США и их сателлитам неприемлемый ущерб. Не обошлось и без «сыра в мышеловке». Трамп льстиво убеждал собеседника в наличии у его страны «невероятного и безграничного экономического потенциала», который может быть реализован с помощью американцев и, видимо, лично президента США. Откровенно говоря, на месте президента великой державы я бы постеснялся перед всем миром развешивать подобную «клюкву», примитивно пытаясь соблазнить весьма бдительных северокорейцев не обеспеченными «векселями».

Вместо того чтобы сеять «розовые перспективы» и раздавать посулы, гораздо эффективнее стало бы пусть символическое, но снятие с Пхеньяна жесточайших экономических и иных санкций. Ибо северокорейцы уже не раз продемонстрировали презрение политики врагов, нацеленной на удушение в прямом смысле слова небольшого, но гордого народа. И хотя Ким подыгрывает незамысловатой «дипломатии улыбок» американцев, без конкретных мер по реальному оздоровлению двусторонних отношений по пути ослабления обороноспособности он, конечно же, не пойдет. Ибо очевидно, что за улыбками и рукопожатиями на камеру американца скрывается ненависть к непокорному «маргиналу» и уязвленное самолюбие вперемешку с чувством унижения от того, что президент огромной и возомнившей себя вершителем судеб человечества страны вынужден льстить и заискивать перед не бог весть кем.

Встреча Ким Чен Ына и Дональда Трампа в Ханое

Еще со времен встречи в Сингапуре было ясно, что ни о каком серьезном ракетно-ядерном разоружении, тем более «полном и проверяемом», речь не пойдет. Думаю, это понимали тогда, как понимают и сейчас серьезные аналитики США. Как, впрочем, и в Японии и Южной Корее, где доводилось слышать весьма пессимистические оценки перспектив «ядерной капитуляции» КНДР. В этих странах прямо признают, что нужно теперь быть готовыми жить в условиях «северокорейской ракетно-ядерной угрозы» и или примиряться с Пхеньяном, или ужесточать санкции вплоть до полного контроля торговли КНДР с внешним миром. Есть и такие, кто не скрывает намерения «уравнять шансы» и создать в Японии и Южной Корее собственное ракетно-ядерное оружие, причем более совершенное, чем в КНДР.

Перед встречей в Ханое в японских СМИ писали о вероятности того, что озабоченный в первую очередь безопасностью своей страны Трамп может пойти на сделку с Кимом и договориться лишь о ликвидации в КНДР способных долетать до территории собственно США межконтинентальных баллистических ракет. А угрожающие-де Японии ракеты средней и малой дальности останутся в неприкосновенности и готовности нанести удар по близлежащим Японским островам, не говоря уже о Южной Корее.

При этом подобная «ракетофобия» распространена среди простых японцев. Специалисты же понимают, что обладая ядерными зарядами, северокорейцы при резком обострении военной ситуации имеют немало других, может быть, даже более надежных средств доставки ядерного оружия к целям в Японии, чем ракеты. Не говоря уже о действиях диверсантов, наличие которых на японской территории исключать нельзя. Реальными целями, по мнению моих японских собеседников, могут стать и многочисленные в Японии законсервированные и действующие атомные электростанции.

Поэтому американцам, японцам и южнокорейцам решать вопросы своей безопасности следует, не добиваясь во что бы то ни стало ракетно-ядерного разоружения КНДР, что в обозримом будущем едва ли возможно, а путем заметного улучшения политических связей с Пхеньяном, вплоть до установления с ним дипломатических отношений. И если Республика Корея не на словах, а на деле стремится находить общий язык с северокорейцами, то японское руководство, испытывая глубоко укоренившуюся неприязнь к КНДР и его руководству, говорит о возможности прямых контактов с ним, что называется, сквозь зубы. Ибо, видя сближение двух Корей и согласие Трампа встречаться и вести диалог с еще недавно считавшимся «изгоем» Ким Чен Ыном, Токио просто не может остаться в стороне от происходящих рядом со своей страной политических процессов. Известно, что уже не раз представители японской разведки встречались с коллегами из спецслужб КНДР для выработки условий, на которых может состояться японо-северокорейская «встреча в верхах».

Иллюстрация: President.go.kr Ким Чен Ын и Мун Чжэ Ин

Однако Пхеньян позволяет себе в сложившихся выгодных для него условиях известное высокомерие по отношению, как говорят северокорейцы, к американским марионеткам. Звучат требования от Японии различного рода официальных извинений и компенсаций за причиненный за годы колониального владычества огромный материальный и моральный ущерб. Самого же премьер-министра Японии С. Абэ северокорейцы именуют милитаристом, националистом и фашистом, давая понять, что он не та фигура, с которым можно о чём-то всерьез договариваться. Как сказал мне один северокорейский дипломат, «зачем нам этот ненавидящий корейцев националист Абэ, если с нашим руководителем на равных ведет переговоры президент Трамп?»

Наблюдая за японской политикой, всё больше убеждаюсь, что она своей упорной позицией на непризнание итогов Второй мировой войны, да и непризнание ответственности за войну милитаристской Японии, рука об руку с гитлеровской Германией сеявшей долгие годы в мире смерть и разрушения, ведет эту страну и ее народ в изоляцию. А курс на ремилитаризацию, отказ от мирных статей конституции, превращение Японии вновь в военную державу чреват неизбежным обострением её отношений с соседями.

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Источник: https://nstarikov.ru/club/101137