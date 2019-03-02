Путешествие в неизвестность
15:32. 2 марта 2019 Просмотров - 81 Нет комментариев Опубликовал: feedmatic
Шведский писатель Андерс Карлсен о своей книге посвященной истории социализма в СССР начиная от Октябрьской революции и заканчивая реставрацией капитализма.
«Революция была путешествием в неизвестность»
«Это должно быть интересно всем, кто считает себя социалистом», — говорит советолог Андерс Карлссон (Anders Carlsson), бывший председатель Коммунистической партии, о своей новой большой книге, посвященной Октябрьской революции и советскому опыту.
«С самого начала я намеревался описать всю советскую историю, так сказать, от колыбели до могилы, чтобы сделать социалистические выводы из советского опыта», — говорит Андерс Карлссон и достает экземпляр «Путешествия в неизвестность» (Resa in i det okända).
Книга, которую он написал о Советском Союзе, можно сказать, уникальна. Это настоящий гигант из более, чем 700 страниц, который рассказывает обо всем — от Октябрьской революции и последовавшей за ней гражданской войне, об индустриализации страны, коллективизации сельского хозяйства, о Второй мировой войне, холодной войне и до возвращения капитализма в Россию и о развитии событий в последние десятилетия.
Когда примерно в 2014 году начал формироваться план книги, автор собирался выпустить ее как раз к столетию Октябрьской революции в ноябре 2017 года.
Но проект разрастался и разрастался.
«И вот он был готов ровно к ноябрю 2018-го. Или, во всяком случае, именно тогда я послал в издательство свою рукопись».
Основная мысль книги состоит в том, что революции запускают социальные и другие процессы, которые нельзя предусмотреть изначально. Они отчасти живут своей собственной жизнью.
«И я считаю, что и у буржуазного, и у советского описания истории есть общий знаменатель, состоящий в том, что советская эпоха представлена как общество, очень сильно централизованно управляемое сверху. Конечно, при этом они отталкиваются от разных положений: для буржуазных историков это «тоталитарный режим, который все контролирует», а советские историки восхваляют «героический центральный комитет», который все знает и намечает линии для исполнения. Но ни одна из этих версий не соответствует фактам, так как все время происходили очень противоречивые процессы, и центр очень редко добивался того, чего хотел. Им все время приходилось отступать, идти на компромисс, пересматривать решения, поскольку они не могли контролировать происходящее.
Это типичное развитие событий, которое следует из документов, ставших доступными после открытия архивов. И это углубило мое представление об этой исторической эпохе».
«Пролетэрен» (Proletären): Отсюда название «Путешествие в неизвестность»?
Андерс Карлссон: Мне пришла в голову эта фраза, когда я много читал по теме. Ее на самом деле использует Ленин. И она довольно типична для Ленина. Его многие представляют человеком, предпочитавшим доктринальный тип рассуждений и составившим очень конкретный план того, как Россия должна преобразоваться после революции. Но это неправильное представление, поскольку Ленин был марксистом и очень хорошо осознавал, что не его желания и теории, а сама революция будет формировать Россию.
Неизвестно было, в каком именно направлении будет развиваться революция, она, так сказать, жила своей собственной жизнью. Большевики делали все, что могли, чтобы ее контролировать настолько, чтобы она хотя бы шла правильным курсом. Но они точно не могли полностью самостоятельно управлять развитием событий, которые определялись очень сложными силами. Поэтому это — путешествие в неизвестность«.
Когда пал Советский Союз, Андерс Карлссон и вместе с ним многие другие думали, что антисоветская агрессия в таких странах, как Швеция, уменьшится. Но сейчас он констатирует, что это едва ли произошло.
«Советский Союз по-прежнему используют, как дубинку, чтобы бить по всему, что можно назвать социализмом. И антисоветизм продолжает существовать, пытаясь бороться с любой формой социалистического мышления в нашей части мира.
Даже пытаются привязать к СССР путинский режим, который, как известно, националистический и капиталистический».
— Как вы думаете, почему так много россиян, как показывают различные исследования, хотят возвращения Советского Союза?
— Можно много говорить о Советском Союзе, но если посмотреть на цифры, то на самом деле Советский Союз до середины 1980-х годов был очень благополучным и довольно равноправным обществом, где всем людям гарантировалось достойное существование. Товары первой необходимости при продаже сильно субсидировало государство, благосостояние было бесплатным, жилье было почти бесплатным. Так что, в общем и целом, все люди могли жить достойной материальной и культурной жизнью.
Затем нужно понять, что широкой народной поддержки у роспуска Советского Союза не было. На большей части территории страны провели референдум, и большинство людей проголосовало за его сохранение. Так что стремление к роспуску Советского Союза исходило отнюдь не от народа. Многие люди по разным причинам просто воздержались от протестов. Эта «контрреволюция», как я ее называю, устроенная в конце 1980-х — начале 1990-х годов, была проведена сверху небольшой частью советского общества, которая хотела возвращения капитализма.
Две из 20 глав книги рассказывают об этой контрреволюции и о политическом развитии вплоть до сегодняшнего дня. Эти процессы имели почти такие же значительные исторические последствия, как Октябрьская революция.
Андерс Карлссон считает, что книгу «Путешествие в неизвестность» отличает от большого количества другой литературы то, что она четко отталкивается от марксистской точки зрения и в ней предпринимается попытка сделать исторически-материалистический анализ советской эпохи.
«Существует ряд советских книг такого рода, но официальное описание истории — это именно официальное описание. К нему нужно относиться с осторожностью. Как говорится, победители пишут историю, это касается, конечно, и Советского Союза.
Но кроме этих книг такого было написано не так много».
Карлссон подчеркивает, что никогда не следует слишком переоценивать значение исторических примеров. Но, тем не менее, в истории можно найти отдельные примеры проблем и решений, которые могут повториться в нашей будущей борьбе за равноправное общество.
«Сегодняшние социалисты должны уделять внимание борьбе против капитализма в том виде, в котором она идет сейчас. Это должно быть основной задачей. Но у социализма есть история, и она, конечно, играет роль. Кроме того, я пытаюсь вынести на обсуждение некоторые темы, которые я назвал бы «общесоциалистическими». Например, роль бюрократии в Советском Союзе: это очень оценочное и очень негативное слово, но при этом следует смотреть на этот вопрос реалистично, потому что социализм подразумевает ограничение рыночных отношений и власти капитализма над экономикой и распределением, заменяя их административными, политическими решениями.
А для этого нужны власти, которые следят за тем, чтобы все воплощалось в жизнь. Это общая проблема социализма, и такого рода проблему можно увидеть и в Швеции при социал-демократическом правлении. Я обсуждаю также вопрос отношений партии с государством, что было очень важной темой политического развития СССР. Этот вопрос тоже очень хорошо подходит для рассмотрения в шведском контексте».
«Пролетэрен»: Но ведь вы писали свою книгу не только для убежденных коммунистов?
Андерс Карлссон: Нет, она должна быть интересна всем, кто считает себя социалистом, кто хочет организовать социалистическое общество, неважно, революционным путем или посредством реформ. Если только они откажутся от страха перед «коммунистом Карлссоном» (смеется), тогда я думаю, некоторые социалисты могут воспринять содержание книги, возможно, не разделяя все ее положения, но все равно получив от него какую-то пользу.
Что говорят о Советском Союзе
«Пролетэрен» позволил Андерсу Карлссону ответить на пять обычных утверждений о Советском Союзе.
1. «Октябрьская революция была кровавым переворотом под руководством группы представителей элиты, которые не были выходцами из народа»
«Во-первых, Октябрьская революция вообще не была особенно кровавой. В Петрограде, например, вообще практически никто не погиб. В процессе перехода власти тогда погибло меньше людей, чем когда Ельцин обстреливал Белый дом в Москве в 1993 году. Затем это не было государственным переворотом: конечно, это был переход власти, но у него была очень широкая народная поддержка, что не в последнюю очередь доказывается последовавшей затем гражданской войной, в ходе которой большевики собрали за собой для поддержки политики Октябрьской революции большинство населения России. Несмотря на то, что в этой войне им противостоял весь капиталистический класс и помещики, а также 14 империалистических государств».
2. «Советский Союз был страной в бедственном положении, где 70 лет царили бедность и голод»
«Это тоже ложное утверждение. Правда же заключается в том, что Советский Союз действительно все время своего существования по различным причинам испытывал дефицит во многих областях. Но это было в первую очередь связано с тем, что страна вынуждена была вкладывать большие ресурсы в развитие тяжелой промышленности, не в последнюю очередь из-за военной угрозы, поэтому потребительский сектор страдал.
Но все доступные цифры, в том числе данные ЦРУ, свидетельствуют о том, что Советский Союз с конца 1920-х до середины 1970-х годов развивался гораздо успешнее, чем весь капиталистический мир.
Советские граждане не вели роскошную жизнь с излишествами, но они жили достойно, и долгое время их жизнь только улучшалась».
3. «Сталин был помешанный на власти безумец, который правил Советским Союзом железной рукой»
«Образ Сталина как некоего самодержца, который все решал сам и был более или менее странным человеком, не отвечает задокументированным фактам. Конечно, он был непререкаемым лидером Советского Союза с конца 1920-х до начала 1950-х годов. Но его решения постоянно подвергались сомнению, ему приходилось идти на компромисс и пытаться сплотить правящие круги, в среде которых постоянно происходили стычки. Для него более типична способность примирять конфликтующие силы, приводя их к консенсусу.
И пытаться углубляться в его психику, чтобы найти ответы — совершенно не марксистский способ объяснять историю».
4. «Советский Союз не был социалистической страной»
«Этот тезис любят как правые, так и левые. Да, особенно левые. Я утверждаю, что Советский Союз на самом деле был социалистической страной. Тогда мы подходим к вопросу: а каково вообще определение социализма? При этом, конечно, можно тут сформулировать свои собственные пожелания по поводу того, каким он должен быть. Но я считаю, что это переходный процесс, где совершенно определяющим элементом является то, отменяет ли конкретный социалистический режим капиталистические условия или нет.
Здесь можно было бы привести также и другие факторы, но главное — отменены капиталистические условия или нет. И совершенно бесспорно, что в Советском Союзе их отменили. Отменили право частной собственности, рыночные отношения и систему прибыли. Так было вплоть до самого конца 1980-х годов, когда горбачевская «перестройка», наоборот, начала отменять социалистические условия.
Я весьма категорично считаю, что Советский Союз был социалистической страной, несмотря на все свои недостатки, связанные с ростом бюрократии и элитой, которая жила в иных условиях, чем рядовые люди, пусть те и не были настолько уж бессильны, как обычно пишут в буржуазных исторических трудах. Существуют те, кто уничижительно говорит о «государственном социализме», представляя себе социализм как некое миленькое децентрализованное правление рабочих. Я считаю, что это ошибочная позиция. Социалистическая плановая экономика должна быть централизованной, должен быть центральный планирующий орган, который всем управляет, иначе никакой плановой экономики не получится».
5. «После распада Советского Союза всем стало лучше»
«1990-е годы были временем полного коллапса. Как для экономики в целом, поскольку государственную экономику разграбила небольшая шайка людей, полностью разорив рядовых граждан, так и в сфере демографии, ведь множество людей погибло.
И эта катастрофа продолжается. Россия сейчас — одна из самых неравноправных стран в мире».
https://inosmi.ru/politic/20190302/244596294.html – цинк
Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/4813630.html