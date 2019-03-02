Прогноз итогов выборов президента Украины

Президент Белоруссии, во время вчерашней беседы с журналистами, решил, по меткому выражению В.Р.Соловьёва, «лишить политологов хлеба». А.Г.Лукашенко не просто высказался о выборах на Украине, а прямо назвал того, кто станет президентом этого государства. Это — Порошенко.

С оценками уважаемого Александра Григорьевича я полностью согласен. Ещё 25 февраля на РИАФАН вышла моя колонка, в которой был дан прогноз хода президентской гонки на Украине.

Предлагаю вашему вниманию этот материал.

Источник: РИАФАН

Чуть более месяца остается до выборов президента Украины. Кто победит на них? На мой взгляд, картина абсолютно ясна: на выборах победит действующий президент страны Петр Порошенко.

А сценарий этих выборов таков…

Первое, что мы должны отметить, это растущий раз за разом рейтинг именно Порошенко. Лидерство актера Владимира Зеленского совсем не удивляет: популярный человек, ничего конкретного не говорит, харизматичен. В конце концов, остальные «…шенко» надоели украинцам уже очень сильно. А тут свежее лицо.

А вот «взлет» рейтингов Порошенко сильно напоминает рост «котировок» экс-президента России Бориса Ельцина на выборах 1996 года. Тогда «рост популярности» Ельцина объяснялся манипуляциями социологов. Похоже, что на Украине мы видим то же самое. Стартовав с пятой позиции, Петр Порошенко стал уже вторым, несмотря на огромный антирейтинг, свою 100%-ную олигархичность, появление на публике в нетрезвом виде и ответственность за смерть и разрушения в Донбассе.

Последние на сегодняшний день опросы дают следующую картину.

«Лидером гонки остается комик Владимир Зеленский — за него готовы проголосовать 23,8% избирателей. На втором месте находится Порошенко — его правление хотят продлить 20,3% украинцев. Юлию Тимошенко поддерживают 15,9%, а «кандидата от юго-востока» Юрия Бойко — 11,5%», — считает MK.ru.

Второе, что мы должны отметить: основные претенденты на пост главы Украины в этом опросе уже указаны. Более никого нет, никто «ворваться» в эту четверку не сможет. Иными словами, борьба, или имитация борьбы, или фальсификация борьбы, может произойти только между четырьмя персонажами: Зеленский, Порошенко, Тимошенко, Бойко.

Если быть совсем честным, то в этой четверке лидеров есть два главных претендента: это Порошенко и Тимошенко. У Бойко шансов на победу нет вовсе, Зеленский же является политтехнологией и побеждать на выборах не собирается.

Третье, что нам сразу бросится в глаза: шансы во втором туре у Порошенко минимальны. Казалось бы. Очевидно, что, оказавшись во втором туре, он проиграет Тимошенко и тем более проиграет Зеленскому.

Из всего вышесказанного вытекает несколько следствий.

1. Порошенко, чтобы победить, должен не допустить попадания во второй тур ни Зеленского, ни Тимошенко.

2. Попав во второй тур с Бойко, Порошенко уверенно победит, запустив кампанию под лозунгом «Регионалы рвутся во власть». В этом он полностью повторит Ельцина, чья кампания пугала избирателя возвращением коммунистов. На Украине будут пугать возвращением «команды Януковича, который предал украинцев».

Тот факт, что при Януковиче Порошенко был министром экономики и вообще являлся одним из главных основателей «Партии регионов», останется за кадром. Как остались за бортом избирательной кампании высокие должности в КПСС Бориса Ельцина и его многолетняя приверженность марксизму-ленинизму.

3. Победа Порошенко во втором туре против Бойко даст возможность себя красиво объяснить, ровно, как рост его «популярности» в рейтингах объясняется томосом и решительными действиями в Керченском проливе.

Итак, задача Порошенко четко делится на две части: недопущение Тимошенко и Зеленского во второй тур; псевдоспарринг с Бойко во втором туре.

Что касается Тимошенко, то уже сейчас, если верить социологам, она во второй тур не попадет.

«Украинский лидер выстроил целую систему по фальсификации грядущего голосования. Подкупаются как рядовые избиратели, так и социологи», — вот что заявляет Юлия Владимировна, понимающая, к чему идет дело.

Возникает резонный вопрос: а как будет достигнут «удивительный» результат первого тура, при котором Зеленский и Тимошенко уступят Юрию Бойко?

Демократия. Так решил народ. Удивительный результат. Молодые избиратели Зеленского не дошли до избирательных участков, часть его электората, кто ради стеба хотел поддержать, решили отдать голоса другим оппозиционным политикам. Никто не ожидал, что лидер гонки займет в итоге четвертое место!

Что же касается Юлии Тимошенко, то она и займет ровно то третье место, которое ей сейчас рисуют. Объяснение готово: её корневой электорат её и поддержал, а большинство колеблющихся в связи с тем-то (что ещё произойдет в течение марта!) решили отдать голоса другим политикам.

Вот, кстати, результаты выросли у Олега Ляшко и части других кандидатов. Некоторые избиратели Юлии Владимировны предпочли отдать голос в итоге за Порошенко! Так бывает. Демократия, она непредсказуема.

Что касается резкого улучшения результата Бойко, получившего в итоге второе место, то это будет достигнуто не столько за счет роста его голосов, сколько за счет списывания голосов Зеленского и Тимошенко. В том смысле, что для второго места потребуется не так много, потому что третий и четвертый наберут мало.

Голоса размазались между 44 кандидатами, кроме того, Бойко сумел получить голоса юго-востока и бывшего электората «Партии регионов». Партии-то нет, а электорат есть. Вот он и высказался. А почему в опросах этого не было видно? Люди стеснялись, местами боялись сказать, за кого на самом деле хотят голосовать.

Последнее. Какова возможность у Зеленского и Юлии Тимошенко протестовать? Весьма ограничена. Никакого нового Майдана сейчас быть не может — американцам это не нужно. А без денег и благословления США Майданов на Украине не бывает, бывают лишь небольшие беспорядки. Они-то и произойдут. Тимошенко, чтобы не потерять лицо, призовет к митингу, голодовке и еще чему-нибудь, что в итоге никак не повлияет на голосование во втором туре. Ведь между ними крайне мало времени!

Да и победа Порошенко во втором туре будет для Запада и массы украинских избирателей понятной и несомненной.

Подведем итог. Президентом Украины с огромной вероятностью станет Петр Порошенко. Для реализации этого будут применены все возможные политтехнологии от подкупа избирателей до переговоров с олигархом Игорем Коломойским, чтобы Зеленский поспокойнее принял итоги провального для него первого тура.

Хотя почему провальный? Занял третье или четвертое место, с минимальным отрывом! Едва не попал во второй тур! Прекрасный результат для молодого политика, у которого блестящие перспективы в дальнейшем. Если он захочет продолжать карьеру в этом направлении…

Будут фальсификации, массовые вбросы, все возможные махинации пойдут в ход. Запад всего этого, разумеется, не заметит. Какова же правильная позиция России в этой ситуации?

Россия ни в коем случае не должна признавать итоги выборов президента Украины! Причем при любом их исходе!