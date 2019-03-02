Не факт! Выпуск №135

Окно в Европу прорубил не Петр Первый, а Иван Грозный! Этим окном стал город Нарва на территории современной Эстонии. В середине XVI века здесь разгорелась настоящая торговая война. Ливонский орден, которому принадлежала Нарва, монополизировал балтийский рынок и фактически перекрыл Московии торговые связи с Европой. Конфликт в итоге перерос в настоящую войну, которая продолжалась более четверти века. Ведущий Арарат Кещян разберется в хитросплетениях средневековой конкурентной борьбы, а также расскажет о том, как из-за небольшой Нарвы с карт исчезло целое государство.



Подробности на https://tvzvezda.ru





Источник: https://www.youtube.com/watch?v=9A3nSg13tb8