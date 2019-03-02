Н.И.Рыжков и Е.Ю.Спицын в студии МПГУ. “Мой путь: от Уралмаша до Госплана СССР”

18.11.2008 16:01 20 Сентября 2008 г., в канун Славянского новолетия в эфир первого канала вышла программа "Гордонкихот" с участием Михаила Задорнова. Программа вызвала широкий общественный резонанс, поскольку затронула такие вопросы, как происхождение, ...
...Пращурах, мы говорим - это мой РОДЪ. К нему мы ... Законы Восхождения по Златому Пути Духовного развития. Этим законам...Потаенную, а также Хранитель Путей Междумирья.Сей Бог издревле ...Траян - Бог-Хранитель Праведных Путей ведущих во Сваргу, управляет Временем...
Если звезды зажигают, Значит, это кому-нибудь нужно. (В.Маяковский) Если человеческий организм умеет переваривать мясную пищу, значит, это ему зачем-нибудь да нужно. В прошлый раз уже было сказано о том, что именно способность наших предков есть мясо и ...
Производство: Тайные знакиСтрана: Россия Год выхода: 2008Режиссер: Дмитрий КомовВремя: 42 мин 16 сек За этой книгой охотятся искатели сокровищ, члены изотерических сект, и тайных мистических обществ. Уже больше тысячи лет её деревянные страницы хранят ...
... с энергиями макрокосмоса, позволяющими моему микрокосмосу обходиться без физической пищи...происходит, то сложно назвать её путьпутем развития духа - переходом на другой...Зинаиду Григорьевну: «Сам процесс оздоровления моего организма происходил, в основном, ...