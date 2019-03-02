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Чтение книг. Неужели это ещё актуально?

16:48. 2 марта 2019 Просмотров - 68 Нет комментариев Опубликовал:

Какая польза от книг?

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Чтение способствует активной работе мозга

Недавние исследования подтвердили, что привычка читать, возникшая в детстве и которая остается с человеком до старости, значительно замедляет процесс ухудшения памяти. У тех, кто читает, с возрастом снижение умственной активности и памяти происходит на 32% медленнее.

Чтение может предотвратить развитие болезни Альцгеймера и деменции

Чтение – это не просто тренировка для мозга, оно способно также предупредить развитие такого страшного заболевания, как болезнь Альцгеймера. Исследования показывают, что мозг заядлых читателей, которые посвящают чтению книг по меньшей мере час в день (газеты и журналы такого эффекта не дают), формирует новые связи и поддерживает память в тонусе.

Чтение порождает эмпатию

Недостаток эмпатии и понимания того, как могут чувствовать себя другие люди в тех или иных жизненных обстоятельствах, может способствовать тому, что человек будет чувствовать себя одиноким и оторванным от мира. Чтение художественной литературы позволяет поставить себя на место другого, побыть, так сказать, в его шкуре. Как результат, очень вероятно, что на многие вещи и поступки читатель сможет взглянуть с совсем другой точки зрения.

Чтение избавляет от одиночества

Понятно, что ни одна книга не способна заменить настоящего живого общения и дружной компании. Тем не менее, чтение позволяет нам «общаться» с героями книг, спорить с ними, поддерживать и осуждать. Такие «молчаливые собеседники» позволяют нам чувствовать себя уютно и комфортно в одиночестве.

Чтение помогает лучше выражать свои мысли и переживания

Никогда не недооценивайте силы слова! Нет ничего хуже, чем ужасно чувствовать и не мочь рассказать о своих переживаниях другим, потому что для этого просто не хватает слов. Чтение улучшает, делает разнообразной и очень развивает речь, и если книги – ваши постоянные спутники, то с недостатком слов вы не столкнетесь.

Чтение избавляет от стресса

Исследования показывают, что уровень стресса уменьшается на 68%, когда человек углубляется в чтение. Даже если вы считаете, что у вас на него нет времени, несколько прочитанных страниц в транспорте или перед сном не только способны улучшить ваше самочувствие, а и могут стать хобби, которое останется на всю жизнь.

Чтение – прекрасный повод начать разговор

Люди, которые читают, очень любят поговорить о книгах с другими людьми, которые читают. И хотя книги учат нас неплохо чувствовать себя в вымышленном мире, они же могут стать мостиком, который поможет найти друзей и единомышленников и в реальной жизни.

Чем старше становится человек, тем труднее ему заводить новые знакомства. Поэтому если вы видите кого-то, кто читает хорошую книгу, то почему бы не спросить, например, какое впечатление она производит? Попробуйте и кто знает, к чему это приведёт.

Всем любителям чтения предлагаем почитать интересную книгу Белое пятно Сергея Трофимовича Алексеева, которая окунёт вас в фантастико-приключенческий мир, иногда пресекающийся с реальной историей.

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Международный культурный портал Эксперимент

Источник: http://xn--80ajoghfjyj0a.xn--p1ai/chtenie-knig-neuzheli-eto-eschyo-aktualno

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