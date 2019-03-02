Большой разговор с Лукашенко

Запись вчерашних ответов Лукашенко на вопросы про различные аспекты российско-белорусских отношений.Что показалось интересным.1. Предложения об общей валюте, что отражает стремление Батьки к более паритетным отношениям в рамках союза, а не поглощение Белоруссии как областей РФ, как того могла бы хотеть Москва. Формат новой валюты ближе к концепции ЕС.2. Интересный момент с объяснением того, почему Белоруссия не признала Абхазию – по словам Лукашенко, Минск был готов признать Абхазию, но Москва не смогла дать достаточных экономических гарантий по помощи Белоруссии в случае новых санкций, а Медведев в личном разговоре по хамски отослал Лукашенко к Путину.3. По Украинскому вопросу Батька продолжает играть в нейтрала, призывая к переговорам и прекращению войны, но в условиях политической обусловленности войны на Донбассе в интересах Порошенко и его кураторов на Западе, это скорее пустые благопожелания – перспектив прекращения войны пока что нет.4. На следующие выборы Лукашенко пойдет и пока уходить не собирается. Относительно своих сыновей он заявлял, что планов по передачи власти по наследству у него нет.5. Касательно 98% белоруссов против объединения с Россией, то тут Батька несколько лукавит, так как суть состоит не в том, чтобы объединяться (так как сам Лукашенко тоже не раз утверждал о желательности объединения), а в том, на каким условиях это может произойти – сценарии "поглощения", "федерации", конфедерации" несут за собой кардинально различные последствия. Развивать некоторые надгосударственные структуры Союзного Государства для Лукашенко куда как проще, потому что это позволяет откладывать принципиальный вопрос на неопределенное время.В целом, Лукашенко верен себе, продолжая проводить достаточно гибкий курс между РФ и Западом, но все же, несмотря на очевидные трения в отношениях с Москвой, его крен в сторону РФ очевиден – шашни с Западом нужны ему для того, чтобы добиваться более выгодных сделок с Москвой. Москва это понимает, поэтому периодически пытается его поддавливать, но по факту никуда они друг от друга не денутся. На Западе Лукашенко никто не ждет и Батька наверняка это сам прекрасно понимает.Главная проблема в белорусско-российских отношениях это отсутствие ясности, что будет с Белоруссией после Лукашенко. Если Лукашенко дает определенные военно-политические гарантии, то далеко не факт, что после его ухода не последует попытка развернуть курс страны на Запад, как это было проделано на Украине или как это пытаются проделать в Армении.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/4813339.html