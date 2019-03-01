Запад пытается «просочиться»: в РФ озвучили рецепт сохранения Венесуэлы

Министр иностранных дел Венесуэлы Хорхе Арреаса рассказал о попытках ввезти в страну детали для изготовления баррикад под видом гуманитарной помощи.

«Когда грузовик был обследован, оказалось, что в нем были не только еда и медикаменты, а инструменты для баррикад, были проволока, ограждения, гвозди для вооружения, которое привыкла использовать радикальная оппозиция», — сказал дипломат.

Лидер движения «Патриоты Великого Отечества», писатель, публицист и эксперт Николай Стариков в разговоре с корреспондентом Федерального агентства новостей констатировал, что Запад пытается открыто вмешаться в дела суверенной страны, но при этом действует очень осторожно. Соединенные Штаты прощупывают слабые места государственности Венесуэлы.

«Сегодняшняя стратегия Запада — это стратегия «воды», которая пытается «просочиться», ищет трещинки, щели, для того чтобы двинуться по тому руслу, которое считает правильным», — говорит политический аналитик.

Собеседник ФАН добавил, что армия в Венесуэле обладает достаточными силами, чтобы не допустить антиконституционного госпереворота.

«Как это предотвратить? Единством народа, в первую очередь, армии и правоохранительных органов. А также жестким пресечением этого «просачивания». Другой рецептуры в данном случае не существует», — рассуждает глава «Патриотов Великого Отечества».

Он добавил, что экономический кризис в Венесуэле в самом разгаре. Действующая власть должна сделать все от нее зависящее, чтобы повысить уровень благосостояния людей.

«Кроме того, нужно уделить максимальное внимание экономике. Давайте скажем прямо: сегодняшняя ситуация очень сложная. Мне кажется, это и есть правильный рецепт сохранения венесуэльской государственности», — подчеркивает политолог.

Публицист обратил внимание, что незаконная смена власти лишь усугубляет ситуацию в стране. Майдан — наглядный тому пример.

«Когда в любой стране к власти приходит марионетка иностранной державы, ничего хорошего ни одному из государств это не приносило, об этом свидетельствует сама история. Пример из недавнего — Украина», — подытожил Николай Стариков.

Напомним, политический кризис в Венесуэле разгорелся после того, как глава парламента Хуан Гуайдо объявил себя «исполняющим обязанности президента». Буквально через несколько минут после его заявления Соединенные Штаты, вопреки международному праву, признали Гуайдо главой государства. Вслед за Вашингтоном это сделали союзники США. Россия неоднократно подчеркивала, что легитимным главой государства является Николас Мадуро, поскольку его избрал народ Венесуэлы.

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Источник: https://nstarikov.ru/club/101094