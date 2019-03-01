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Сводки от ополчения Новороссии 01 марта 2019

10:22. 1 марта 2019 Просмотров - 80 Нет комментариев Опубликовал:

Скандал: Раненых «АТОшников» принимают прямо в морге больницы Волновахи (ВИДЕО)

Скандал: Раненых «АТОшников» принимают прямо в морге больницы Волновахи (ВИДЕО) | Русская весна

Очередной скандал с участием так называемых волонтёров и раненых «АТОшников» разгорелся на этот раз в Волновахе.

Райцентр к югу от Донецка находится под контролем Киева и сделан опорным городом группировки оккупационных сил на южном (мариупольском) направлении: здесь размещается оккупационная администрация (гражданско-военная) и частично — штаб «ООС», сюда свозят раненых с южных участков фронта.

Как раз вокруг раненых и завертелся скандал. На кадрах, снятых на телефон, видно, как некий «волонтёр» пристаёт с расспросами к дежурному врачу и главврачу Волновахской больницы, пытаясь выяснить, почему раненых боевиков принимают в здании морга.

«У вас больница на 400 коек и не нашлось другого места для военных?» — вопрошает голос за кадром.

«На 360», — поправляет главврач. 

Не унимающийся «активист» выходит в приёмную, желая показать некую чудовищную очередь из военных.

Все они как по команде отворачиваются от камеры — участие в «АТО» — дело почётное!

Примечательно, что лица и фигуры украинских боевиков автор видео скрыл специальным эффектом. 

Очередь, к слову, состоит аж из четырёх военных и одного гражданского: все они явно прибыли в больницу своим ходом — тяжёлых нет. 

Продолжая возмущаться некими нечеловеческими очередями, «активист» демонстрирует абсолютно пустые коридоры и приемный покой. 

Ну а пользователи YouTube, где было опубликовано это видео, уже шутят о правильном выборе места приёма украинских боевиков: «Доктор сказал в морг — значит в морг!», «Виталик ещё когда сказал готовиться к земле?»

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С сегодняшнего дня все блокпосты на Донбассе меняют график работы

С сегодняшнего дня все блокпосты на Донбассе меняют график работы | Русская весна

С 1 марта все контрольные пункты въезда-выезда на линии разграничения на Донбассе переходят на весенний график работы.

Об этом сообщает пресс-центр штаба «ООС». 

«Согласно распоряжению командующего объединенными силами, все контрольные пункты въезда-выезда на линии разграничения в районе операции Объединенных сил с 1 марта 2019 года переходят на график весеннего периода», — говорится в сообщении. 

Контрольно-проверочные мероприятия и пропуск лиц и транспортных средств через линию разграничения будет осуществляться ежедневно с 07:00 до 18:30 (по киевскому времени, отстаёт от Москвы на час).

Контрольные пункты въезда-выезда ДНР и ЛНР координируют свои графики работы с украинскими во избежание очередей и лишних часов ожидания.

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Глава Союза Добровольцев Донбасса ответил Максиму Шевченко на обвинение в фашизме

Глава Союза Добровольцев Донбасса ответил Максиму Шевченко на обвинение в фашизме | Русская весна

Глава Союза добровольцев Донбасса Александр Бородай ответил на обвинение скандального журналиста М. Шевченко.

Поскольку Максим Шевченко в своем блоге на «Эхо Москвы» предложил мне поучаствовать в публичной полемике, которая, как считает Максим,  — «традиция свободной русской мысли», я не вижу смысла отказываться и отвечаю на его второе послание.

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Конечно, я бы предпочел формат очной дискуссии общению через СМИ. Тем более, что мой оппонент давно такой формат освоил (я, как и многие в свое время, весьма позабавился, наблюдая за его «полемикой» со Сванидзе).

Но, если уж он настаивает на соревновании в эпистолярном жанре — пусть будет так. При этом я не хотел бы, чтобы наша дискуссия превратилась в бесконечный обмен колкостями и стала бы, на потеху публике, чем-то вроде переписки Астафьева и Эйдельмана, так развлекавшей советскую интеллигенцию в конце восьмидесятых годов прошлого века…

Хочу отметить, что, поскольку вопрос о полемике с Максимом Шевченко не обсуждался на Правлении СДД, в данном тексте я выражаю лишь свою личную точку зрения.

На первые строки его поста могу ответить следующее: нет, Максим, мы не сильно обеспокоены обвинениями в фашизме (пусть и не совсем обвинениями, а только претензиями или вопросами). Мы все давно привыкли к тому, что на нас пытаются наклеить разнообразные ярлыки. Сейчас я отвечаю только потому, что «претензии» предъявлены известным человеком, через крупное СМИ.

Теперь к содержательной части. Шевченко приводит цитату из статьи Владислава Суркова о том, что «различные ветви власти сходятся к личности лидера, считаясь ценностью не сами по себе, а лишь в той степени, в какой обеспечивают с ним связь». И спрашивает, согласны ли мы с этой цитатой?

Ответ будет очень простым и четким. Да. Я и многие мои товарищи с этой цитатой согласны. Но я категорически не согласен с выводом Максима Шевченко о том, что согласие с цитатой из статьи Суркова обозначает поддержку «принципа вождизма», который «имел в истории политическое воплощение именно в концепциях фашистских государств».

Неужели, по мнению Максима Шевченко, вожди, цари, лидеры и диктаторы — это все порождение двадцатого века и фашистской идеологии? А как же, например, полумифический спартанский царь Ликург или афинский диктатор (архонт-эпоним) Солон, при которых в античном мире впервые зафиксировалась та самая, оплакиваемая моим оппонентом, идея разделения властей?

А как же древний Рим с его первыми цезарями, которые, не отменяя республиканских форм правления и уж точно не покушаясь на разделение властей, сосредоточили в своих руках все основные нити управления государством?

Что, кстати, и позволило вывести страну из того страшного кризиса, который наступил после завершения пунических войн.

Впрочем, можно долго перечислять десятки других, более современных примеров авторитарных и имеющих ярко выраженный лидерский характер режимов и правлений. И все они никакого отношения к фашизму иметь не будут.

Далее. Максим, предварительно призвав «не совершать манипуляций», совершает грубую и некрасивую манипуляцию, «пришивая» к цитате из Суркова цитату о роли фюрера из Карла Шмитта (немецкого мыслителя времен Третьего рейха)!

Прикрепление одной цитаты к другой осуществляется на «мощном» фундаменте из слов «мы видим»! Ну, раз вы уже все видите — какой толк в полемике?

«Вы» (видимо, имеется ввиду вся «демократическая общественность»), практически как прокурор Вышинский, орлиным взором прозираете вину подсудимых и в доказательствах не нуждаетесь.

Ну, да. Это же так «очевидно» — Сурков поклонник Карла Шмитта, а все добровольцы Донбасса молятся на портрет фюрера.

Последние строки были сарказмом. Я это помечаю специально для злобных кретинов из украинских СМИ.

Вопрос к Максиму Шевченко — почему он привел цитату именно из довольно одиозного Карла Шмитта? Мог бы вспомнить и других авторов, писавших о лидерской природе власти. Макиавелли или Гоббса, например… А современных авторов на эту тему вообще пруд пруди. Или без цитаты из «юриста Третьего рейха» нам сложно инкриминировать нацизм?

Впрочем, пора вернуться к тексту Максима. В прокурорской манере он вопрошает: «Признаете ли Вы (СДД) ценность всех ветвей власти (законодательной, исполнительной, судебной) как инструментов выражения воли народа и обеспечения его существования? Или добавляете еще и Лидера (вождя) и полагаете, что ветви власти сходятся к его личности?»

Да, товарищ Шевченко! Признаем! И необходимость ветвей власти признаем, и необходимость национального лидера признаем тоже. И наличие того и другого одновременно никак друг другу не противоречит. И это мы понимаем не только опираясь на факты истории, но и исходя из реалий современной России.

Напомню Максиму Шевченко, что до декабря 1993 года Россия была государством парламентско-президентского типа, где президент являлся лишь главой исполнительной власти.

Но новая Конституция, вступившая в действие в конце 1993 года, сделала нашу страну президентской республикой, в которой глава государства стоит над ветвями власти и является гарантом Конституции, прав и свобод человека и гражданина. Что можно, конечно, толковать и как то, что «ветви власти сходятся к его личности».

Вопрос к Максиму Шевченко: следует ли из вышесказанного, что Россия на сегодняшний день является фашистским или нацистским государством? Или проблема в том, что Максим читал Карла Шмитта, но не читал Конституцию РФ?

В заключение хочу добавить, что я сам являюсь сторонником авторитарной формы власти, как наиболее эффективной (по крайней мере — для России).

При этом хочу подчеркнуть, что авторитаризм вовсе не обязательно связан с тоталитаризмом, фашизмом, нацизмом, коммунизмом и другими «измами».

Авторитарная власть может быть монархической (передаваемой по наследству), а может быть и президентской. Проблема первой в том, что у руля страны может оказаться слабый в волевом или интеллектуальном отношении человек. Проблема второй — в сложном характере ее преемственности.

К сожалению, абсолютно идеальных форм власти на земле не бывает.

И не надо «пудрить» людям мозги, жонглируя политическими ярлыками и некорректно сведенными цитатами.

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Александр Бородай, для «Русской весны»

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Как тренируется молодежь военно-патриотической организации им. Олега Гришина

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