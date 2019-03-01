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Сущности и люди. Елена Андреева и Алексей Орлов

20:39. 1 марта 2019 Просмотров - 109 Нет комментариев Опубликовал:

Сущности в человеке.

Елена Андреева и Алексей Орлов

В этой беседе мы продолжаем разговор о сущностях. Что такое сущности, как они влияют на жизнь людей? Могут ли сущности управлять человеком и нужно ли избавляться от сущности? В этой программе мы постараемся ответить на эти и другие вопросы.

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=0NFXvqIbdsA

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