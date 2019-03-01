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Покушения на Александра II

20:38. 1 марта 2019 Просмотров - 118 Нет комментариев Опубликовал:
Источник: ДИЛЕТАНТ

4 апреля 1866 года

Александр II взошел на российский престол в 1855 году. Во время его правления были проведены широкомасштабные реформы, в том числе крестьянская реформа, в результате которой было отменено крепостное право. За это императора называли Освободителем. При этом эпоха Александра II характеризовалась ростом общественного недовольства. Наряду с резким увеличением числа крестьянских восстаний, появилось много протестных групп среди интеллигенции и рабочих. В результате на Александра было совершено множество покушений.

Первое покушение на жизнь Александра II произошло 4 апреля 1866 года. Оно было совершено Дмитрием Каракозовым, уроженцем Саратовской губернии, когда император после прогулки со своим племянником герцогом Лейхтенбергским и племянницей принцессой Баденской направлялся от ворот Летнего сада к своей карете. Каракозов был неподалеку и успешно затесавшись в толпу, выстрелил почти в упор. Все могло бы окончиться для императора фатально, если бы не оказавшийся рядом шапочных дел мастер Осип Комиссаров, который инстинктивно ударил Каракозова по руке, в результате чего пуля пролетела мимо цели. Люди, стоящие вокруг, бросились на Каракозова.

После того, как Каракозова задержали, он, сопротивляясь, кричал стоящим людям: «Дурачье! Ведь я для вас же, а вы не понимаете!» Когда Каракозова подвели к императору и тот спросил, русский ли он, Каракозов ответил утвердительно и, выдержав паузу говорил: «Ваше величество, вы обидели крестьян». Караказов был обыскан и допрошен, после чего отправлен в Петропавловскую крепость. Затем состоялся суд, который вынес решение казнить Каракозова путем повешения. Приговор приведен в исполнение 3 сентября 1866 года.

25 мая 1867 года

В мае 1867 года российский император прибыл с официальным визитом во Францию. 25 мая, когда после военного смотра на ипподроме он возвращался в открытой карете с детьми и французским императором Наполеоном III, в районе Булонского леса из ликующей толпы выделился молодой мужчина и дважды выстрелил из пистолета в Александра. Один из офицеров охраны Наполеона III заметил в толпе человека с оружием и оттолкнул его руку, в результате чего пули попали в лошадь.

Террорист был задержан, им оказался Антон Березовский, деятель польского национально-освободительного движения. Мотивом его действий было желание мести за подавление Россией польского восстания 1863 года. Березовский сказал во время ареста: «…две недели тому назад у меня родилась мысль цареубийства, впрочем, вернее, я питал эту мысль с тех пор, как начал себя сознавать, имея в виду освобождение родины».

15 июля состоялся суд над Березовским, дело рассматривали присяжные. Суд постановил отправить Березовского на пожизненную каторгу в Новую Каледонию. Впоследствии каторга была заменена пожизненной ссылкой, а в 1906 году, спустя 40 лет после покушения, Березовский был амнистирован. Однако, он так и остался жить в Новой Каледонии до смерти.

2 апреля 1879 года

2 апреля 1879 года Александром Соловьевым было совершено третье покушение на императора. Соловьев был членом общества «Земля и воля». Он стрелял в государя, когда тот находился на прогулке недалеко от Зимнего дворца. Соловьев быстрым шагом приближался к императору, тот догадался об опасности и уклонился в сторону. И, хотя террорист выстрелил пять раз, ни одна пуля не попала в цель. Существует мнение, что террорист просто плохо владел оружием и до покушения ни разу не пользовался им.

На суде Соловьев сказал: «Идея покушения на жизнь Его Величества возникла у меня после знакомства с учением социалистов-революционеров. Я принадлежу к российской секции этой партии, которая считает, что большинство страдает ради того, чтобы меньшинство пользовалось плодами народного труда и всеми благами цивилизации, недоступными большинству». В итоге Александр Соловьев был приговорен к казни через повешение.

19 ноября 1879 года

Летом 1879 года была создана организация «Народная воля», отколовшаяся от «Земли и воли». Основной целью организации стало убийство царя. Для того, чтобы не повторять старых ошибок, члены организации замыслили убить царя новым способом: путем подрыва поезда, на котором царь со своей семьей должен был возвращаться с отдыха в Крыму. Первая группа действовала близ Одессы. Здесь народоволец Михаил Фроленко устроился железнодорожным сторожем в 14 км от города. Поначалу все шло хорошо: мина заложена, подозрений со стороны властей не было. Но затем план подрыва здесь провалился, когда царский поезд изменил маршрут, поехав через Александровск. У народовольцев был предусмотрен такой вариант и потому в начале ноября 1879 года в Александровск приехал, представляясь купцом Черемисовым, народоволец Андрей Желябов. Он купил земельный участок неподалеку от железной дороги с целью, якобы, строить здесь кожевенный завод. Работая по ночам Желябов просверлил дыру под железной дорогой и заложил туда мину. 18 ноября, когда вдалеке показался царский поезд, Желябов занял позицию у железной дороги и, когда поезд поравнялся с ним, попытался привести мину в действие, однако после соединения проводов ничего не произошло: электрическая цепь имела неисправность.

Теперь надежда народовольцев была только на третью группу во главе с Софьей Перовской, задачей которой было заложить бомбу на Рогожско-Симоновой заставе, рядом с Москвой. Здесь работа была несколько осложнена охраной заставы: это не давало возможность заложить мину на железную дорогу. Для выхода из положения был сделан подкоп, который был вырыт несмотря на сложные погодные условия и постоянную опасность быть разоблаченными. После того, как все было готово, заговорщики установили бомбу. Они знали, что царский поезд состоит из двух составов: в одном из которых находится Александр II, а во втором его багаж; состав с багажом на полчаса опережает состав с царем. Но судьба хранила императора: в Харькове один из паровозов багажного состава сломался и первым пустили царский поезд. Заговорщики не знали об этом и пропустили первый состав, взорвав мину в тот момент, когда над ней проезжал четвертый вагон второго состава. Александр II был раздосадован произошедшим и говорил: «Что они имеют против меня, эти несчастные? Почему они преследуют меня, словно дикого зверя?»

5 февраля 1880 года

5 февраля 1880 года был произведен взрыв в Зимнем дворце. Через знакомых Софья Перовская узнала, что в Зимнем проводится ремонт подвалов, в число которых входил и винный погреб, который располагался прямо под царской столовой и являлся очень удобным место для бомбы. Реализацию плана поручили новому народовольцу, крестьянину Степану Халтурину. Устроившись во дворец, «столяр» днем облицовывал стены винного погреба, а ночью ходил к своим коллегам, которые передавали ему мешки с динамитом. Взрывчатка умело маскировалась среди строительных материалов.

Перовская получила информацию о том, что на 5 февраля во дворце назначен торжественный ужин, на котором будет присутствовать царь и все члены императорской семьи. Взрыв был назначен на 18:20, когда, предположительно, Александр должен был уже быть в столовой. Но планам заговорщиков не было суждено реализоваться: поезд принца Гессенского, члена императорской фамилии, опоздал на полчаса и сдвинул время торжественного ужина. Взрыв застал Александра II неподалеку от комнаты охраны, которая располагалась близ столовой. Принц Гессенский говорил о произошедшем: «Пол поднялся, словно под влиянием землетрясения, газ в галерее погас, наступила совершенная темнота, а в воздухе распространился невыносимый запах пороха или динамита». Никто из высокопоставленных особ не пострадал, однако были убиты 10 и ранены 80 солдат из Финляндского полка охраны.

1 марта 1881 года

После неудавшегося покушения в Зимнем дворце народовольцы стали основательно готовиться к очередной попытке. Александр II же после этого стал редко покидать дворец, регулярно выезжая только на смену караула в Михайловском манеже. Этой пунктуальностью царя и решили воспользоваться заговорщики. Были возможны два пути следования царского кортежа: по набережной Екатерининского канала или по Невскому проспекту и Малой Садовой. Первоначально, по инициативе Александра Михайлова, рассматривался вариант минирования Каменного моста, перекинутого через Екатерининский канал. Подрывники во главе с Николаем Кибальчичем изучили опоры моста, подсчитали необходимое количество взрывчатки. Но после некоторых колебаний от взрыва там отказались, поскольку не было стопроцентной гарантии успеха. Остановились на втором варианте — заложить мину под проезжей частью на Малой Садовой. Если мина по каким-либо причинам не взорвалась бы, то четверо народовольцев, находящихся на улице, должны были бросить в царскую карету бомбы. Ну, а если и после этого Александр II остался бы жив, то Желябов должен был прыгнуть в карету и заколоть царя кинжалом.

Двое членов «Народной воли» — Анна Якимова и Юрий Богданович — сняли полуподвальное помещение на Малой Садовой, открыв сырную лавку. Из подвала Желябов с товарищами в течение нескольких недель прорывали туннель под проезжую часть улицы, чтобы туда заложить мину, над которой трудился Кибальчич.

Вскоре у террористов начались проблемы. «Сырная лавка», совершенно не посещаемая покупателями, вызвала подозрения дворника соседского дома, который обратился в полицию. И хотя проверяющие ничего не нашли, сам факт того, что лавка находится под подозрением, вызывал беспокойство за срыв всей операции. Далее последовало несколько тяжелых ударов по руководящему звену «Народной воли». В ноябре 1880 года полиция арестовала Александра Михайлова, а за несколько дней до даты запланированного покушения — в конце февраля 1881 года — Андрея Желябова. Именно арест последнего заставил террористов действовать без промедления.

1 марта 1881 года Александр II выехал из Зимнего дворца в Манеж. Его сопровождали семь казаков охраны и трое полицейских во главе с полицмейстером Адрианом Дворжицким, следующие в отдельных санях за царской каретой. Поприсутствовав на разводе караулов и выпив чаю у своей кузины, царь отправился обратно в Зимний через Екатерининский канал. Такой поворот событий полностью рушил все планы заговорщиков. Мина на Садовой становилась совершенно бесполезной. Перовская, возглавившая организацию после ареста Желябова, спешно меняла план действий. Четверо народовольцев — Игнатий Гриневицкий, Николай Рысаков, Алексей Емельянов, Тимофей Михайлов — заняли позиции вдоль набережной Екатерининского канала и ждали условного сигнала от Перовской (взмах платка), по которому должны были кидать бомбы в царскую карету.

Царский кортеж выехал на набережную. Мелькнул платок Перовской, Рысаков бросил свою бомбу в сторону царской кареты. Раздался взрыв. Проехав ещё некоторое расстояние, царская карета остановилась. Император не пострадал. Однако вместо того чтобы покинуть место покушения, Александр II пожелал увидеть преступника. Он подошел к схваченному Рысакову… В этот момент не замеченный охраной Гриневицкий кинул в ноги царю вторую бомбу. Взрывная волна отбросила Александра II на землю, из раздробленных ног хлестала кровь. Он прошептал: «Отвезите меня во дворец… Там я хочу умереть…» 1 марта 1881 года в 15 часов 35 минут на флагштоке Зимнего дворца был спущен императорский штандарт, оповестив население Санкт-Петербурга о смерти императора Александра II.

Гриневицкий скончался от взрыва своей же бомбы в тюремном госпитале почти одновременно со своей жертвой. Пытавшаяся уйти в бега Перовская была поймана полицией и 3 апреля 1881 года повешена вместе с Желябовым, Кибальчичем, Михайловым, Рысаковым на Семеновском плацу.

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Источник: https://nstarikov.ru/club/101102

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