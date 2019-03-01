Открытым текстом 01.03.2019

Мой родной Одесский порт видел всякое. Британский обстрел. Мятежный броненосец “Потёмкин”. Лидер эскадренных миноносцев “Ташкент”, под немецкими бомбами вывозящий Приморскую армию из окопов под Одессой в самое пекло, на защиту Севастополя.

Порт рос вместе с большой страной. Но в лихих девяностых вдруг, как петлюровцы в 1918-м, в Одессу вломилась Украина. С тех пор порт делят бандиты в кожанках и бандиты из власти. Кровь льют уже просто за бабки. А сейчас порт пережил и унижение! Понятно, не последнее! На виду всего города пришвартовался военный корабль из Соединённых Государств Америки. С понятной целью: открытым текстом показать, кто тут власть!

Хотя в укротелевизорах неделю ликовали: “К нам приехал “Доналд Кук”. Интонации — от умильной “спаситель нации от русской агрессии” до воинственной “ну теперь мы им покажем”.

Под телеистерику на борт взошёл Порошенко. Кланялся чужим воякам и спецпредставителю министерства иностранных дел СГА Фолькеру. Тот в каюте командира принял Петин доклад. Похоже, налил ему ещё виски. Для снятия стресса или похмелья. И благословил на царство. Как и положено оккупанту.

Они ещё в 2014 году назначили его пьянейшество своим киевским гауляйтером. Вот он и надеется на повторение трюка. И с иностранного борта грозит Российской Федерации по принципу “галантерейщик и кардинал — это сила!”

Открытым текстом предупреждаю: не надейся, Петя! И ты, и твои хозяева — слабость.

Как только рядовой Порошенко доклад окончил, эсминец ушёл подальше в море. Помнят, как в 2014-м, когда их направили “разобраться с Крымом”, в нескольких метрах над “Куком” двенадцать раз пролетел российский многоцелевой истребитель с системой радиоэлектронных помех. Эсминец срочно развернулся на порт НАТО, где рапорт на увольнение написали пара десятков матросов и офицеров! Нервы-то не казённые!

Одним воспоминанием о том полёте мы опять испортили Пете праздник. “Венчание на царство” получилось беглым и нервным. Триумфа не вышло. Но мы об этом вовсе не жалеем. Не стыдно Москве.

А вот родной мой Одесский порт от всех этих “демократических процедур”, уверен, хотел провалиться сквозь землю. Стыдно!

Ещё Высоцкий пел: “Это смутно мне напоминает индо-пакистанский инцидент”. Уходя из Индии, британцы отделили её мусульманскую часть таким образом, чтобы спорных территорий было побольше. По англосаксонскому плану там всегда должен гореть огонь. На этой неделе занялось не по-детски!

Во вторник в ответ на теракт, совершённый на территории Индии, её самолёты разбомбили тренировочный лагерь террористов в Пакистане. При новом ударе по остаткам лагеря по индийским самолётам индийской армии ударили пакистанские. Сбито, похоже, по одной машине с каждой стороны. В четверг пакистанская армия применила артиллерию.

Сейчас обе стороны подтягивают к месту вспышки солдат и бронетехнику. Все идёт, как задумано британцами в 1947 году.

Вот только незадача: со времён предыдущих войн обе стороны обзавелись ядерным оружием. Хотя и не в таком количестве, чтобы причинить противнику заведомо неприемлемый ущерб, но громыхнуть может так, что мало не покажется.

Вдобавок за Пакистаном стоит Китай, а Индия покупает наше вооружение. Видите истинную цель разжигания почти потухшего региона? Экономика Индии растёт как на дрожжах. Про Китай и говорить не приходится. К тому же Россия возвращается в число мировых лидеров! И тут, как по заказу, появляются неизвестные террористы и взрывают индийскую военную колонну.

Спрашиваю открытым текстом: кто контролирует террористов по всему миру и кому выгодно, чтобы вместо развития регион погряз в войне? Кто ответил “Вашингтон”? Садитесь, пять! Так что всем нам теперь нужно тушить очередную войну. Чтобы не разгорелось.

Источник – http://ren.tv/

Источник: https://vassermans.ru/otkrytym-tekstom/otkrytym-tekstom-01-03-2019/