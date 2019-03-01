Главная » Невероятное в мире, Политика, Экономика

Опрос показал отношение немцев к строительству «Северного потока — 2»

07:30. 1 марта 2019 Просмотров - 75 Нет комментариев Опубликовал:
Опрос показал отношение немцев к строительству «Северного потока — 2» | Русская весна

Большинство жителей Германии поддерживают строительство российского газопровода «Северный поток — 2», пишет Hannoversche Allgemeine со ссылкой на опрос социального института исследования общественного мнения YouGov.

Согласно результатам исследования, 56 процентов жителей страны поддерживают реализацию проекта.

Кроме того, против строительства газопровода высказались лишь 16 процентов немцев, 27 процентов воздержались от ответа. 

В опросе приняли участие 2058 граждан Германии.

Проект «Северный поток — 2» предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии.

Новый трубопровод планируется построить рядом с действующим «Северным потоком». Он пройдет через территориальные или исключительные экономические зоны стран, расположенных вдоль берегов Балтийского моря, — России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии. Окончание строительства запланировано на конец 2019 года.

Последовательными противниками проекта являются, в частности, Украина, которая опасается потерять доходы от транзита российского газа, и США, имеющие амбициозные планы по экспорту в Европу своего сжиженного природного газа.

Российская сторона неоднократно заявляла, что проект «Северный поток — 2» является коммерческим и конкурентным и не предполагает прекращения транзита российского газа через Украину в Евросоюз.

Читайте также: «Отказали в жёсткой форме»: США не советуют Порошенко повторять авантюру в Керченском проливе

Источник: https://rusvesna.su/news/1551414610

Метки: Новости

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Бэкграунд, выпуск-306 за 1 июня 2013
...итогам того же опроса, получил всего ...типичному, надо полагать, отношению к данному сообщению. Во ...нужно наконец заниматься строительством своего независимого от...: «А потом немцы прорвали дорогобуш станцию,...этого литературного конвейера показал Виктор Пелевин ...
Бэкграунд, выпуск-277 за 6 октября 2012
... В ходе очередного опроса общественного мнения выяснилось,...30 миллионов гривен в строительство социально-значимых объектов....прекрасно знаю какое отношение немцев, европейцев к зеленым насаждениям. И...пришельца на Землю» показал Создатель самого массового ...
Новости Украины и Новороссии 18 августа 2017
.... Нас не показал российский агитпроп. Вам...шел монтаж оборудования. Строительство передающих станций не...2016 года другому опросу, жители полуострова...Италии. Национальное единство немцев, французов, итальянцев... неминуемо ведёт к осложнению отношений Украины с ...
Новости России и Крыма. Сегодня 27 марта 2015
...законодательству и государственному строительству Вячеслав Лысаков объяснил,...к убийству. По мнению защиты, обвиняемый мог оговорить себя. Борис Немцов... опросов населения 68% опрошенных оптимистичны в отношении ... была принята и показала цифры доверия и ...
Новости Украины и Новороссии 01 марта 2017
... это жилье Дурицкой ранее дал Немцов. Корреспондент несколько раз пыталась связаться.... Наиболее значимо сжались инвестиции в строительстве (минус 4 п.п.) и... отношению к жителям Донбасса?» gotovy_li_vy_prostit_voennye_prestupleniya_ukraine.jpg Опрос показал...
Новости Украины и Новороссии 17 ноября 2017
... в Киеве шокированы опросом, который провели немцы Лишь 0,9%... статьям, не имеющим отношения к политической ситуации и политическим...общества. Итог непрерванной войны показался бы, конечно, несправедливым ... на «Больницу будущего», строительство которой так и не...

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Вы можете использовать эти HTML теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>