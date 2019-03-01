Опрос показал отношение немцев к строительству «Северного потока — 2»

Большинство жителей Германии поддерживают строительство российского газопровода «Северный поток — 2», пишет Hannoversche Allgemeine со ссылкой на опрос социального института исследования общественного мнения YouGov.

Согласно результатам исследования, 56 процентов жителей страны поддерживают реализацию проекта.

Кроме того, против строительства газопровода высказались лишь 16 процентов немцев, 27 процентов воздержались от ответа.

В опросе приняли участие 2058 граждан Германии.

Проект «Северный поток — 2» предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии.

Новый трубопровод планируется построить рядом с действующим «Северным потоком». Он пройдет через территориальные или исключительные экономические зоны стран, расположенных вдоль берегов Балтийского моря, — России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии. Окончание строительства запланировано на конец 2019 года.

Последовательными противниками проекта являются, в частности, Украина, которая опасается потерять доходы от транзита российского газа, и США, имеющие амбициозные планы по экспорту в Европу своего сжиженного природного газа.

Российская сторона неоднократно заявляла, что проект «Северный поток — 2» является коммерческим и конкурентным и не предполагает прекращения транзита российского газа через Украину в Евросоюз.

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