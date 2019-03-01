Лукашенко пригрозил отказаться от российской нефти
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что, если Москве и Минску не удастся найти компромисс по так называемому налоговому манёвру, Белоруссия будет вынуждена искать альтернативу российской нефти и переходить на её экспорт из других стран.
«Хотят нас экономически прижать, что-то показать, а может, действительно озабочены этим налоговым маневром. Ну Господь с вами, переживем мы эти 400 млн долларов в этом году, может, чуть меньше…
В ноябре закончим модернизацию своих заводов, и мы купим нефть со стороны. Мы купим на рынке нефть, сегодня нефти — покупай сколько хочешь, вопрос в цене», — заявил Лукашенко на встрече с местными и зарубежными журналистами.
Справка РВ
Напомним, так называемый налоговый маневр в нефтяной сфере, запланированный Россией, предусматривает поэтапное обнуление экспортных пошлин на нефть и нефтепродукты в течение 6 лет при повышении налога на добычу полезных ископаемых в течение трех лет.
Налоговый маневр приведет к удорожанию нефти для Белоруссии и значительно снизит рентабельность нефтепереработки в этой стране, что вызывает крайнее недовольство Минска.
При этом Москва не готова в полном объёме компенсировать соседям предполагаемые потери (более 300 млн долларов в 2019 году и до 11 млрд долларов за 6 лет, по оценкам белорусской стороны), называя изменения налогового законодательства в России «внутренним делом РФ».
«Слушайте, мы с вами братья, но не настолько, что должны субсидии (предоставлять — прим. РВ).
Белорусы тоже субсидируют свое сельское хозяйство, субсидируют свои подотрасли, мы же не говорим о том, что наша сельскохозяйственная продукция становится неконкурентной, потому что у них есть субсидия», — говорил в этом контексте в середине декабря 2018 года министр финансов РФ Антон Силуанов.
Источник: https://rusvesna.su/news/1551433450
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Броуновское движение батьки просто настораживает.
Даже пугает!
Так и до геволюции недалеко.
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Через 30 лет в России закончится нефть, так что нужно привыкать жить без российской нефти!
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считаю что Беларусь Украина и Россия должны быть одним целым могучим государством и ни в чём себе не отказывать делясь всем друг с другом! Если бы не еврейский тормоз каждый россиянин давно звездолёт имел бы и летал бы на работу в близлежщюю галактику. А так сыгьевой пгидаток и распил сфер влияний с уничтожением местных аборигенов! Прошу заметить что был такой народ многочисленный в США коренной…