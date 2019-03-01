Лукашенко пригрозил отказаться от российской нефти

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что, если Москве и Минску не удастся найти компромисс по так называемому налоговому манёвру, Белоруссия будет вынуждена искать альтернативу российской нефти и переходить на её экспорт из других стран.

«Хотят нас экономически прижать, что-то показать, а может, действительно озабочены этим налоговым маневром. Ну Господь с вами, переживем мы эти 400 млн долларов в этом году, может, чуть меньше…

В ноябре закончим модернизацию своих заводов, и мы купим нефть со стороны. Мы купим на рынке нефть, сегодня нефти — покупай сколько хочешь, вопрос в цене», — заявил Лукашенко на встрече с местными и зарубежными журналистами.

Справка РВ

Напомним, так называемый налоговый маневр в нефтяной сфере, запланированный Россией, предусматривает поэтапное обнуление экспортных пошлин на нефть и нефтепродукты в течение 6 лет при повышении налога на добычу полезных ископаемых в течение трех лет.

Налоговый маневр приведет к удорожанию нефти для Белоруссии и значительно снизит рентабельность нефтепереработки в этой стране, что вызывает крайнее недовольство Минска.

При этом Москва не готова в полном объёме компенсировать соседям предполагаемые потери (более 300 млн долларов в 2019 году и до 11 млрд долларов за 6 лет, по оценкам белорусской стороны), называя изменения налогового законодательства в России «внутренним делом РФ».

«Слушайте, мы с вами братья, но не настолько, что должны субсидии (предоставлять — прим. РВ).

Белорусы тоже субсидируют свое сельское хозяйство, субсидируют свои подотрасли, мы же не говорим о том, что наша сельскохозяйственная продукция становится неконкурентной, потому что у них есть субсидия», — говорил в этом контексте в середине декабря 2018 года министр финансов РФ Антон Силуанов.