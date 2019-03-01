Кубинский агент
23:28. 1 марта 2019 Просмотров - 194 Нет комментариев Опубликовал: feedmatic
Если вы думаете, что это за треш, то это "доказательство контроля Кубой венесуэльских военных". И я не шучу – это действительно "доказательство".
Прелесть этой картинки в том, что это "доказательство" (Скрипали отдыхают) выложено на официальной странице сенатора Марко Рубио, который курирует направление Латинской Америки в Сенате США и является одним из главных лоббистов интервенции в Венесуэлу.
Основываясь на этой чудесной картинке, Рубио призвал начать оказывать давление на Кубу https://twitter.com/marcorubio/status/1101149289257025537, потому что в его искривленной логике, венесуэльские военные не переходят на сторону США, потому что они контролируются Кубой, агенты которой ходят тенью за венесуэльскими генералами и мешают им "выбрать свободу." И появляется это чудесное доказательство, после чего на странице у Рубио начался чад кутежа, так как практически каждому очевидно, что по такой методике можно на любой картинке найти агентов любых разведок.
Как ни смешно, но Рубио всерьез боролся за номинацию от республиканской партии на прошлых выборах президента США, но был разгромлен Трампом, который нелестно отзывался об интеллектуальных способностях Рубио.
Причины этого идиотизма вполне очевидны – после нескольких недель призывов к венесуэльским военным "выбрать свободу" выяснилось, что необходимого числа предателей для свержения Мадуро не набирается Значит, надо хотя бы обозначить причину. почему этого не происходит – с одной стороны в этом обвиняют Россию и Китай, которые поддерживают чавистов и Мадуро, с другой стороны, мы видим попытки перевести стрелки на Кубу, что идеально ложится в ранее озвученные планы сменить режим не только в Венесуэле, но и на Кубе, а также в Никарагуа. Разумеется, качество "обоснований" очередных агрессий по уровню стремления к донным отложениям уверенно опережает пресловутую пробирку Пауэлла.
Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/4812318.html