Главная » Невероятное в мире, Политика

Кубинский агент

23:28. 1 марта 2019 Просмотров - 194 Нет комментариев Опубликовал:


Если вы думаете, что это за треш, то это "доказательство контроля Кубой венесуэльских военных".  И я не шучу – это действительно "доказательство".
Прелесть этой картинки в том, что это "доказательство" (Скрипали отдыхают) выложено на официальной странице сенатора Марко Рубио, который курирует направление Латинской Америки в Сенате США и является одним из главных лоббистов интервенции в Венесуэлу.
Основываясь на этой чудесной картинке, Рубио призвал начать оказывать давление на Кубу https://twitter.com/marcorubio/status/1101149289257025537, потому что в его искривленной логике, венесуэльские военные не переходят на сторону США, потому что они контролируются Кубой, агенты которой ходят тенью за венесуэльскими генералами и мешают им "выбрать свободу." И появляется это чудесное доказательство, после чего на странице у Рубио начался чад кутежа, так как практически каждому очевидно, что по такой методике можно на любой картинке найти агентов любых разведок.
Как ни смешно, но Рубио всерьез боролся за номинацию от республиканской партии на прошлых выборах президента США, но был разгромлен Трампом, который нелестно отзывался об интеллектуальных способностях Рубио.

Причины этого идиотизма вполне очевидны – после нескольких недель призывов к венесуэльским военным "выбрать свободу" выяснилось, что необходимого числа предателей для свержения Мадуро не набирается Значит, надо хотя бы обозначить причину. почему этого не происходит – с одной стороны в этом обвиняют Россию и Китай, которые поддерживают чавистов и Мадуро, с другой стороны, мы видим попытки перевести стрелки на Кубу, что идеально ложится в ранее озвученные планы сменить режим не только в Венесуэле, но и на Кубе, а также в Никарагуа. Разумеется, качество "обоснований" очередных агрессий по уровню стремления к донным отложениям уверенно опережает пресловутую пробирку Пауэлла.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/4812318.html

Метки: венесуэла, идиоты, империализм, куба, рубио, США, юмор

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Scofield: Война систем. От Кабула и Гаваны до Санкт-Петербурга
... доказательства против кубинского лидера. Зимой 1989 года агент сумел записать...в третьи страны несколькими тысячами кубинских агентов, изображавших туристов. Деньги ...на «внедрение сотрудников и агентов кубинской разведки в инфраструктуру наркобизнеса ...
Фабрикация поводов для войны
...ЦРУ обдумывало разработку "коммунистической кубинской террористической кампании"."Мы могли... бы разработать коммунистическую кубинскую террористическую кампанию в ...тщательно выбранных местах, арест кубинского агента и публикация подготовленных документов...
Хитрый план Кеннеди. С чего должна была начаться Третья мировая
... этого спецслужбы должны были схватить «кубинского агента» и обнародовать документы, подтверждающие причастность...
Полный список всех военных преступлений США
... социалистические реформы и приглашает кубинских советников. Спецслужбы США поддерживают...Поводом стал теракт, организованный агентами ливийских спецслужб на дискотеке в...телеканалам прошел сюжет об убийствах агентами секретной румынской спецслужбы «Секуритате...
Как работает машина убийств
...дерзким действиям Эваристо Венерео — агента режима, который под видом ...«до 1993 года органы кубинской государственной безопасности раскрыли и обезвредили...было внедрено 70 подготовленных военизированных агентов, включая 19 радиооператоров. Семнадцать...
Кто и зачем спровоцировал Карибский кризис (часть 1)?
..., что Фидель Кастро был агентом ЦРУ (http://henrymakow.com/...того, Дэвид Рокфеллер способствовал программе кубинского исследования «Центра латиноамериканских исследований ... для чего было подготовлено всё: агенты влияния, деньги, информационное обеспечение. ...

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Вы можете использовать эти HTML теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>