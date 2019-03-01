Андроид Каннон Бодхисаттва в рамках автоматизации духовного окормления начал "проповедовать" в буддистском храме в Киото.Машина предназначена для декламации буддистского учения в рамках заданной программы и ориентирована на привлечение в буддизм молодого поколения увлекающегося современными компьютерными и робототехническими технологиями.Год или два назад с поддобным экспериментировали китайцы – в одном из буддистских храмов в Пекине запустили "проповедовать" небольшого роботизированного монаха.Но японцы конечно пошли куда дальше в своей погоне за реализмом.Киберпанк уже здесь.Вроде как фантастика, а вроде уже и нет.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/4812077.html