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Каннон Бодхисаттва

21:25. 1 марта 2019 Просмотров - 115 Один комментарий Опубликовал:


Андроид Каннон Бодхисаттва в рамках автоматизации духовного окормления начал "проповедовать" в буддистском храме в Киото.
Машина предназначена для декламации буддистского учения в рамках заданной программы и ориентирована на привлечение в буддизм молодого поколения увлекающегося современными компьютерными и робототехническими технологиями.











Год или два назад с поддобным экспериментировали китайцы – в одном из буддистских храмов в Пекине запустили "проповедовать" небольшого роботизированного монаха.



Но японцы конечно пошли куда дальше в своей погоне за реализмом.









Киберпанк уже здесь.
Вроде как фантастика, а вроде уже и нет.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/4812077.html

Метки: буддизм, киберпанк, религия, роботы, Япония

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Один комментарий»

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    dloca 2 марта 2019 в 14:32 Ссылка
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    так у японцов сентай. Будизм кончился, куклы из мяса кланяются кукле из пластика и железа, вот это прогресс, совсем не бракованые.

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