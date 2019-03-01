Каннон Бодхисаттва
21:25. 1 марта 2019 Просмотров - 115 Один комментарий Опубликовал: feedmatic
Андроид Каннон Бодхисаттва в рамках автоматизации духовного окормления начал "проповедовать" в буддистском храме в Киото.
Машина предназначена для декламации буддистского учения в рамках заданной программы и ориентирована на привлечение в буддизм молодого поколения увлекающегося современными компьютерными и робототехническими технологиями.
Год или два назад с поддобным экспериментировали китайцы – в одном из буддистских храмов в Пекине запустили "проповедовать" небольшого роботизированного монаха.
Но японцы конечно пошли куда дальше в своей погоне за реализмом.
Киберпанк уже здесь.
Вроде как фантастика, а вроде уже и нет.
Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/4812077.html
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так у японцов сентай. Будизм кончился, куклы из мяса кланяются кукле из пластика и железа, вот это прогресс, совсем не бракованые.