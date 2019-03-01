Ингушетия сегодня
Республика Ингушетия является самой молодой на территории России: она образована 4 июня 1992 года.
За последние годы в Ингушетии достигнуты серьёзные результаты по привлечению частных инвестиций. Если ещё недавно республика воспринималась как глубоко дотационный регион с массой нерешённых социальных проблем, то теперь здесь созданы предпосылки для быстрого развития реального сектора и сферы услуг.
Республика Ингушетия участвует в реализации 5 из 11 федеральных проектов, входящих в состав национального проекта «Экология» - «Чистая страна», «Создание комплексной отрасли обращения с твердыми коммунальными отходами», «Сохранение уникальных водных объектов», «Чистая вода» и «Сохранение лесов».
Не останется без внимания и культурная сфера: Власти Ингушетии планируют открыть кинотеатры в 16 сельских ДК при поддержке Минкультуры. Кроме того, регион запросил поддержку министерства в реализации проектов строительства центров культурного развития в городах.
По инфраструктурному развитию региона планируется реализация программы развития газоснабжения в Ингушетии, также до 10 марта проведение полной ревизии всех крестьянско-фермерских хозяйств и ГУПов в республике.
Развитие северного Кавказа одно из приоритетных, Ингушетия, не смотря на трудности, с которыми приходится сталкиваться региону, активно развивается и целенаправленно меняет жизнь своего населения в лучшую сторону.
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Пусть вернут принадлежащие моей бабушке и тетке дома, которые они оставили при бегстве из ст. Вознесенской Малгобекского района, землю соответственно, расследуют убийство моего дяди. Да, ингуши не пролили Русскую кровь и не подлежат уничтожению как их родичи, которые загеноцидили 40 т. русских людей, не самых худших кстати. Так что с ингушами полюбовно разберемся, в отличии от их родичей.
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Какая идилия. Пусть бы теперь за свой счет и начали жить. Но если реально взглянуть, то и у них полно своих “арашуковых”.Взять хотя бы Гуцириевых.