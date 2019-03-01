Ингушетия сегодня

Республика Ингушетия является самой молодой на территории России: она образована 4 июня 1992 года.

За последние годы в Ингушетии достигнуты серьёзные результаты по привлечению частных инвестиций. Если ещё недавно республика воспринималась как глубоко дотационный регион с массой нерешённых социальных проблем, то теперь здесь созданы предпосылки для быстрого развития реального сектора и сферы услуг.

Республика Ингушетия участвует в реализации 5 из 11 федеральных проектов, входящих в состав национального проекта «Экология» - «Чистая страна», «Создание комплексной отрасли обращения с твердыми коммунальными отходами», «Сохранение уникальных водных объектов», «Чистая вода» и «Сохранение лесов».

Не останется без внимания и культурная сфера: Власти Ингушетии планируют открыть кинотеатры в 16 сельских ДК при поддержке Минкультуры. Кроме того, регион запросил поддержку министерства в реализации проектов строительства центров культурного развития в городах.

По инфраструктурному развитию региона планируется реализация программы развития газоснабжения в Ингушетии, также до 10 марта проведение полной ревизии всех крестьянско-фермерских хозяйств и ГУПов в республике.

Развитие северного Кавказа одно из приоритетных, Ингушетия, не смотря на трудности, с которыми приходится сталкиваться региону, активно развивается и целенаправленно меняет жизнь своего населения в лучшую сторону.