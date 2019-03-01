«Да не оскудеет рука дающего»

1942. Комиссар бригады Леонид Брежнев вручает партбилет солдату Красной Армии Александру Малову во время Туапсинской операции1961. Председатель Президиума Верховного Совета СССР Леонид Брежнев вручает Секретарю ЦК КПСС Отто Вилле Куусинену орден Ленина и золотую медаль «Серп и молот»1962. Председатель Президиума Верховного Совета СССР Леонид Брежнев вручает Вячеславу Алексеевичу Карпинскому орден Ленина и золотую медаль «Серп и молот»1963. Председатель Президиума Верховного Совета СССР Леонид Брежнев вручает космонавтам Валентине Терешковой и Валерию Быковскому медали «Золотая Звезда»1964. Председатель Президиума Верховного Совета СССР Л. И. Брежнев вручает народному артисту СССР Михаилу Цареву орден Ленина1978. Генеральный секретарь ЦК КПСС Леонид Брежнев вручил Президенту Академии наук СССР Анатолию Петровичу Александрову орден Ленина1978. Генеральный секретарь ЦК КПСС Леонид Брежнев вручает помощнику по международным делам Генерального секретаря ЦК КПСС Андрею Михайловичу Александрову-Агентову орден Октябрьской революции1978. Генеральный секретарь ЦК КПСС Леонид Брежнев вручает своему референту Евгению Матвеевичу Самотейкину орден Трудового Красного Знамени1978. Генеральный секретарь ЦК КПСС Леонид Брежнев вручает Первому секретарю Объединенной рабочей партии Польши Эдварду Гереку орден Октябрьской революции1981. Генеральный секретарь ЦК КПСС Леонид Брежнев вручает секретарю ЦК КПСС Андрею Кириленко орден Октябрьской революции1981. Генеральный секретарь ЦК КПСС Леонид Брежнев вручает Секретарю ЦК КПСС Константину Черненко орден Ленина и золотую медаль «Серп и молот»

Источник: https://humus.livejournal.com/6492024.html