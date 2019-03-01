«Да не оскудеет рука дающего»
09:26. 1 марта 2019 Просмотров - 138 Нет комментариев Опубликовал: feedmatic
1942. Комиссар бригады Леонид Брежнев вручает партбилет солдату Красной Армии Александру Малову во время Туапсинской операции
1961. Председатель Президиума Верховного Совета СССР Леонид Брежнев вручает Секретарю ЦК КПСС Отто Вилле Куусинену орден Ленина и золотую медаль «Серп и молот»
1962. Председатель Президиума Верховного Совета СССР Леонид Брежнев вручает Вячеславу Алексеевичу Карпинскому орден Ленина и золотую медаль «Серп и молот»
1963. Председатель Президиума Верховного Совета СССР Леонид Брежнев вручает космонавтам Валентине Терешковой и Валерию Быковскому медали «Золотая Звезда»
1964. Председатель Президиума Верховного Совета СССР Л. И. Брежнев вручает народному артисту СССР Михаилу Цареву орден Ленина
1978. Генеральный секретарь ЦК КПСС Леонид Брежнев вручил Президенту Академии наук СССР Анатолию Петровичу Александрову орден Ленина
Интересный чел: воевал в армии Врангеля, получил три Георгиевских креста, остался в Крыму, выжил, стал ученым, разрабатывал атомное оружие и к врангелевским наградам добавил боевые награды за участие в ВОВ, девять орденов Ленина, три Героев Соцтруда, четыре Сталинские премии и т.д.
1978. Генеральный секретарь ЦК КПСС Леонид Брежнев вручает помощнику по международным делам Генерального секретаря ЦК КПСС Андрею Михайловичу Александрову-Агентову орден Октябрьской революции
1978. Генеральный секретарь ЦК КПСС Леонид Брежнев вручает своему референту Евгению Матвеевичу Самотейкину орден Трудового Красного Знамени
1978. Генеральный секретарь ЦК КПСС Леонид Брежнев вручает Первому секретарю Объединенной рабочей партии Польши Эдварду Гереку орден Октябрьской революции
1981. Генеральный секретарь ЦК КПСС Леонид Брежнев вручает секретарю ЦК КПСС Андрею Кириленко орден Октябрьской революции
В марте 1981 года, когда на XXVI съезде КПСС ему поручили зачитать список кандидатов в члены ЦК КПСС, Кириленко в связи с нарушением мозговой деятельности не смог правильно произнести ни одной фамилии. К 1982 году впал в старческий маразм и в ноябре, всего через 12 дней после смерти Брежнева, отправлен на пенсию
1981. Генеральный секретарь ЦК КПСС Леонид Брежнев вручает Секретарю ЦК КПСС Константину Черненко орден Ленина и золотую медаль «Серп и молот»