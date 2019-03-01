Абэ-сан, как по-японски будет «гнать пургу»?

Признание министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова о том, что он не знает, о каком «рамочном соглашении» с Россией говорит премьер-министр Японии Синдзо Абэ, несколько запоздало. Ведь японец ещё с начала января заявляет о подготовке подписания такого «соглашения» уже в июне нынешнего года. Но, как известно, лучше поздно, чем никогда. Слова российского министра вносят ясность и являются, пусть косвенным, но указанием, что какие-либо соглашения с Японией в обозримом будущем маловероятны. Заявив, что ему ничего о таком соглашении не известно, Лавров сказал: «Никто и никогда не видел никаких рамочных проектов. Я не знаю, что наши японские соседи имеют в виду».

При этом глава российского МИД со всей определенностью сообщил об отсутствии прогресса в вопросе мирного договора с Японией, столь упорно навязываемого нашей стране официальным Токио. Ради чего Москва, видите ли, должна отдать Японии российские Курильские острова. Со всей откровенностью и без дипломатического флёра министр Лавров сообщил нашему народу и всем заинтересованным лицам за рубежом о «полном отсутствии» условий для «взаимоприемлемого решения проблемы мирного договора с Японией». Да и как можно иначе оценить ситуацию, когда японская сторона не только не идет ни на какой предлагавшийся ранее Москвой компромисс, но и ужесточает условия «возвращения» Курил, скажем прямо, нагло требуя ещё и каких-то абсурдных «военных компенсаций» за «многолетнее использование островов». В связи с этим следует полностью согласиться с главой внешнеполитического ведомства, который говорит: «Если вы наблюдаете за тем, какую реакцию это вызывает в России, то знаете, что опросы общественного мнения показывают, насколько неправильно действовать так, как поступают наши японские коллеги, пытаясь навязать некое свое видение этого решения. Да ещё и обещают не просить компенсации».

2 Дарья Антонова © ИА REGNUM Сергей Лавров

О том, что «японские коллеги» действуют неправильно, и тем самым возмущают наш народ, заявлено неоднократно. Сегодня уже очевидно, что почти все жители нашей страны, за исключением явного меньшинства, не только выступают против японских притязаний, но и требуют поставить окончательную точку в муссировании так называемой «территориальной проблемы». Складывается впечатление, что при создавшейся ситуации, о которой говорит Лавров, Москве скоро придется заявить об этом официальному Токио напрямую и без обиняков. И никакие попытки Абэ временно ослабить искажающую исторические реалии антироссийскую риторику вряд ли помогут удержанию российской стороны на позициях продолжения бесперспективных переговоров об удовлетворении незаконных притязаний Японии.

Как известно, в лексиконе президента Путина немало колоритных слов и выражений, которые, скажем так, близки к жаргонизмам, но тем не менее метки и понятны народу. Пользуясь одним из таких выражений, спросим Абэ-сан, с какой целью он «гонит пургу» по поводу якобы уже согласованных условий заключения мирного договора и разрешения «территориальной проблемы»?

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Источник: https://nstarikov.ru/club/101051