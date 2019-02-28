В США разработали законопроект с требованием раскрыть доходы Путина.
10:53. 28 февраля 2019 Просмотров - 116 3 коммент. Опубликовал: Владимир
МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Американские конгрессмены разработали законопроект "О транспарентности в отношении Владимира Путина". О документе сообщила член палаты представителей от Республиканской партии Элис Стефаник.
Так, в проекте говорится о том, что американская разведка должна предоставить Конгрессу данные о доходах и имуществе Путина.
Авторами инициативы стали республиканка Стефаник и Вальдес Демингс от Демократической партии США.
Накануне на сайте конгресса США был опубликован законопроект, предусматривающий введение дополнительных санкций против Москвы (Defending American Security from Kremlin Aggression Act, DASKA). Кроме новых экономических ограничений, документ также предусматривает составление отчета "о личном состоянии и активах Владимира Путина".
Источник: https://stefanik.house.gov/media-center/press-releases/stefanik-introduces-vladimir-putin-transparency-act
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Три магнитофона, три кинокамеры заграничных, три портсигара отечественных, куртка…замшевая
ДБЛ
Прав Лавров.
Их хохлы покусали
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Ну раз теперь закон есть – так это же совсем другое дело! Раньше почему раскрыть ничего не могли? Закона не было. Без закона максимум, что они могли раскрыть – это то, что Путин лично, своими руками сбил Боинг в Хохляндии и отравил Скрипалей. А теперь – держитесь, мистер Путин, все узнают куда вы заныкали ваши 700 миллиардов баксов!
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Уже давно озвучивали 100, 200, 250 и больше миллиардов зелёных, естественно.
Ну заявят 1 трлн.
И что?
В дубьё? Да по барабану всем, сколько у него. Не бедный, это точно.
У нас миллиардеров вообще больше, чем мух на куске г..на.
Это Россия, Стефа и Валёк!
Поговорят люди на кухне и забудут.
А вот авторы проекта будут долго завидовать и думать о практическом применении этой информации.