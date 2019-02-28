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Украина успокоится только в составе Российской Федерации

10:00. 28 февраля 2019 Просмотров - 134 Нет комментариев Опубликовал:

«Русские составляют…»

– Должен напомнить, что сейчас русские составляют от пяти шестых до семи восьмых населения и в Российской Федерации, и в Белоруссии, и на Украине.

Но если та же Белоруссия сумела найти способ обеспечения необходимой в нынешних экономических условиях степени самостоятельности без ущерба для своих граждан, а скорее, даже с пользой для них, то Украина даже не попыталась искать такой способ.

«Украина оперлась на неадекватные польские фантазии»

Украина просто оперлась на явно неадекватные польские фантазии полуторавековой давности. Отсюда и все эти последствия, вытекающие и льющиеся на головы русского большинства граждан Украины.

Этот проект действительно давным-давно пора закрыть. Конечно, по-хорошему его и открывать-то не стоило, но теперь чем скорее его закроют, тем полезнее будет для всех, и прежде всего для самих граждан нынешней Украины.

«Дорабатывать напильником по месту»

Что будет вместо Украины? Будет Юго-Западный федеральный округ Российской Федерации.

Возможно, будет еще и Новороссийский Федеративный округ Российской Федерации – как отдельный, поскольку центр Украины уже доказал, что не хочет совмещаться с Юго-Востоком.

В любом случае Украина успокоится только в составе Российской Федерации, а вот в каком формате, это уже надо будет дорабатывать, как говорится, напильником по месту.

«Превращение русских в антирусских»

Правда, теоретически я не исключаю, что какая-то часть Украины все-таки отойдет и не к Российской Федерации…

Например, Галичина, восточный склон Карпатских гор, где отрабатывались технологии психологической хирургии, направленные на превращение русских в антирусских.

Ведь эта самая Галичина, довольно долго пробыв в составе Польши, с одной стороны, люто ненавидит ее, а с другой – видит в ней для себя некий образец.

Поэтому я не исключаю, что Галичина в конечном счете войдет в состав Польши. Но большая часть Украины, включая Закарпатье, несомненно, войдет именно в состав Российской Федерации!

Источник – http://argumenti.ru/

Пара слов за Одессу

Источник: https://vassermans.ru/intervju/ukraina-uspokoitsya-tolko-v-sostave-rossijskoj-federacii/

Метки: интервью

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