Сирия, ИГИЛ, Ближний восток, последние новости 28 февраля 2019

Сирия: военные США против армии России — янки концентрируют остатки орд ИГИЛ (ФОТО)

В то время как сирийские власти при поддержке России прикладывают все возможные усилия для организации выхода беженцев из лагеря «Эр-Рукбан» и их возвращения в места прежнего проживания, Соединенные Штаты в очередной раз демонстрируют двуличие своей политики. Подробности «Русской Весне» рассказал военный источник. На инициативу Дамаска и Москвы по предоставлению двух гуманитарных коридоров для всех желающих покинуть зону Эт-Танф Вашингтон отреагировал в своем обычном стиле. Представители Госдепартамента и министерства обороны США объявили, что во внутренние дела «Эр-Рукбана» американцы не вмешиваются. Ситуацию там контролируют группировки оппозиции, обученные и вооруженные Соединенными Штатами. Официальное сообщение представителя Верховного комиссара ООН по делам беженцев в Сирии Саджада Малика о сложившейся по вине боевиков катастрофической гуманитарной ситуации, о процветающих в «Эр-Рукбане» насилии и рабстве — американцы проигнорировали. Боевики США на въезде в лагерь «Рукбан» При этом США приняли меры к тому, чтобы сорвать выход гражданских лиц из зоны Эт-Танф. Для этого, «по сложившейся традиции», они собираются использовать боевиков ИГИЛ*. Для начала они позволили террористам сконцентрироваться в районе населенного пункта Эль-Багуз Эль-Фокани на восточном берегу Евфрата. Это место удобно тем, что находится возле границы с Ираком. Формирования «Сирийских демократических сил» занимали его как минимум трижды за последние 10 месяцев, но каждый раз, когда у американцев возникала необходимость тихо выпустить определенное количество боевиков ИГИЛ, подразделения СДС против своей воли отсюда уходили. Аргумент для убеждения своих курдо-арабских союзников по антиигиловской коалиции у американских военных всегда был один и тот же — лишение авиационной и артиллерийской поддержки. Очередное «наступление» возглавляемой США коалиции на Эль-Багуз Эль-Фокани началось две недели назад. Практически сразу американцы взяли оперативную паузу. Все это время шли переговоры с блокированными в районе террористами. Часть из них вообще исчезла в неизвестном направлении. Сочувствующие Дамаску представители иракских спецслужб сообщили, что порядка двухсот человек отправлены в составе американских военных конвоев через территорию Иордании в Эт-Танф. Возможно, с целью проведения диверсий против расположенных по периметру подконтрольной США 55-километровой зоны сирийских правительственных подразделений. Также игиловцы могут использоваться для развязывания террора в отношении тех старейшин и членов оппозиционных группировок в «Эр-Рукбане», которые склоняются к диалогу с властями САР. Эвакуация боевиков ИГИЛ из Багуз Эль-Фокани, февраль 2019 г. Большинство жен и детей террористов ИГИЛ из района Эль-Багуз Эль-Фокани переправлены в лагерь «Эль-Хол» на территории провинции Эль-Хасака. В отличие от мирного населения, которое отправили в трехсоткилометровый марш пешком, семьи тех, кто договорился с американцами, перевезли на автобусах. Лагерь «Эль-Хол» известен как место проживания тысяч членов семей игиловцев. Своего рода гарант выполнения условий заключенных ими с американцами сделок. При этом численность боевиков в районе Эль-Багуз Эль-Фокани к началу этой недели, если судить по официальным заявлениям командования СДС, не уменьшилась, а возросла. С трехсот человек до тысячи. Остается предположить, что их там американцы сознательно концентрировали со всего района Хаджинского треугольника. И затем выпустили. По информации сирийского командования, воспользовавшись «удачно» образовавшейся брешью в районе иракской границы, сотни игиловских боевиков переправились через Евфрат и небольшими группами пытаются прорваться на сирийскую территорию, в пустынные районы Восточного Хомса и западной части провинции Дейр-Эз-Зор. С учетом планов сирийских властей осуществить при поддержке России и структур ООН эвакуацию беженцев из лагеря «Эр-Рукбан» к местам прежнего проживания, появление в этих местах игиловских бандгрупп может оказаться удивительно «своевременным»… Читайте также: Волкер назвал ключевое условие введения миротворцев на Донбасс *запрещенная в РФ террористическая организация На фото ниже — российские военные у лагеря «Рукбан», февраль 2019 г.

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Коротко по Сирии. 27.02.2019

Советник спикера иранского парламента заявил, что Асад получал предложение от США – Сирия должна была разорвать военно-политические связи с Ираном, а США в обмен были готовы признать легитимность Башара Асада и действующего сирийского правительства.По его словам – визит Асада в Тегеран и его заявления об укреплении сотрудничества Сирии, Ирана и Хезбаллы являются наглядным ответом на американское предложение.С одной стороны, предложение США еще раз подтверждает, что Вашингтон признал нереалистичность целей связанных со свержением Асада, но с другой стороны не оставил надежд вытеснить Иран из Сирии, даже ценой определенных имиджевых уступок, связанных с признанием Асада.С другой стороны, Вашингтон не может не понимать, что Асад не откажется от партнерства с Ираном, который обеспечивает приток шиитских прокси в страну (что играет немаловажную роль в стабилизации ситуации в Сирии), а с другой стороны уравновешивает влияние России, что позволяет Асаду лавировать между двумя главными союзниками, от которых Сирия существенно зависит. Россия признает этот расклад, что проявилось в закрытых переговорах с Израилем, когда Тель-Авив пытался убедить Россию добиться ухода Ирана из Сирии, на что получил отказ как от России, так и от Ирана, поэтому все ограничилось отводов иранских прокси от Голанских высот.Вряд ли в условиях, когда еще предстоит решить проблемы Идлиба и Рожавы, Асад будет предпринимать шаги, которые могут поставить под угрозу тот альянс, который позволил уцелеть как Сирии, так и ему самому. Россия и Иран действуют в похожем ключе, даже несмотря на разногласия по ряду вопросов, потому что выгоды от сотрудничества в Сирии перевешивают негативные трения в российско-иранских отношениях.Кроме того, все тот же советник спикера иранского парламента заявил ,что по иранским оценкам, развязанная американцами война против Сирии обошлась Сирии в 500 000 убитых и 400 млрд. долларов ущерба связанного с разрушением инфраструктуры, промышленности и жилого фонда, а также в виде накопленных последствий санкций против Сирии и ограничения экспортных операций. Масштаб ущерба вполне сравним с тем, что США натворили с Ираке, где также агрессия и оккупация привели к гибели сотен тысяч гражданских лиц и колоссальному экономическому ущербу, не говоря уще о прочих последствиях связанных с угрозой распада страны, роста влияния суннитских террористических группировок и общем ослаблении влияния Ирака на политику региона.Из пограничного района на границе Ирака и Сирии продолжается исход остающихся там боевиков и членов их семей. В ближайшей перспективе США должны объявить об "окончательной победе над ИГИЛ", чтобы начать анонсированной на апрель вывод войск (хотя уже заявляют, что от 200 до 400 штыков собираются пока оставить). Видимо, Трамп объявит об этом уже в марте. Тем не менее, спорадические боевые действия в Восточном Дейр-эз-Зоре еще продолжаются (на обоих берегах Евфрата) в виде локальных стычек и нападений боевиков на блокпосты и машины САА и SDF. Оперативного значения вся эта деятельность уже не имеет – основные битвы тут уже отгремели.В Идлибе артиллерия и авиация САА продолжают наносить удары по Эль-Латаминскому выступу и в районе долины Аль-Габ, где смонтированы достаточно крупные ударные группировки САА, ждущие политической отмашки. На линии фронта продолжаются периодически обстрелы и боестолкновения, в которых стороны несут некоторые потери.Тем не менее, пока нет полной уверенности, что военная операция состоится – Турция открывает новые обсервационные пункты и продолжает попытки давления на "Ан-Нусру" через подконтрольные группировки во главе с "Ахрар-аш-Шам". На практике это пока что не приносит особого успеха (даже с учетом ранения Джулани), ввиду чего сирийцы периодически обвиняют турок в профанации сочинской сделки. Но пока она действует и подтверждается Россией, Турцией и Ираном, Сирия вряд ли будет предпринимать наступление без одобрения своих союзников. Боевики в этих условиях находятся в стратегической обороне и ждут у моря погоды – над своей судьбой они уже давно не властны – даже "Ан-Нусра" фактически является разменной монетой в борьбе за влияние в Северной Сирии после завершения сирийской войны.По Рожаве пока все достаточно мутно – консультации курдов с Асадом продолжаются, но без видимого успеха – жесткая позиция Асада против курдской автономии (в чем у него полная солидарность с Эрдоганом, несмотря на личный конфликт), затрудняет какие-либо долгосрочные договоренности, которые могут быть заключены до созыва Конституционной Ассамблеи. Одноврременно с этим турецкая пресса продолжает обсуждать варианты с обменом операций с Идлибе на операцию в Рожаве, указывая на то, что собственно и США и Россия не против предоставить Турции некий картбланш (с разной глубиной проникновения на сирийскую территорию) для того, чтобы Эрдоган мог "наказать курдских террористов" и продемонстрировать выполнение своих обещаний, которые он раздавал на выборах и в своих обращениях к населению. Другой вопрос, что без отмашки из Вашингтона и Кремля, Турция вряд ли решится на самостоятельное вторжение, так как ее внешняя политика с одной стороны испытывает давление со стороны США (которые угрожают Эрдогану новыми санкциями за шашни с Россией), а с другой, позиции Турции в северной Сирии прочно завязаны на кулуарных договоренностях с Россией и Ираном.Касательно Ат-Танфа и лагеря Рукбан, то сам лагерь по-прежнему остается зоной гуманитарной катастрофы, так как США полноценно помогать беженцам не хотят, а сирийцам полноценно помогать мешают. Разовые конвои с участием российских военных не решили полностью проблему, да и не могли решить. Лагерь с большой долей вероятности будет существовать столько же, сколько будет существовать оккупационная база США в Ат-Танфе. Как только американцы там свернутся, лагерь довольно быстро расформируют, а гражданских отправят в районы прежнего проживания. Впрочем, США даже официально заявляют, что Ат-Танф будет последним регионом Сирии, откуда они уйдут. Так что людям в лагере Рукбан еще предстоит пострадать неопределенное время.Визит Нетаньяху в Россию ознаменовался заявлениями, что стороны преодолели кризис в отношениях возникший после гибели по вине Израиля самолета-разведчика Ил-22. Но надо понимать, что это трактовка исходит от Нетаньяху, который несколько месяцев пытался сгладить произошедшее над Тартусом. Опять же по заявлениям Израиля будет дорабатываться "механизм деконфликтизации" (то есть прямых контактов между российскими и израильскими военными в Сирии для предотвращения столкновения вооруженных сил сторон), а также Израиль "продолжит бороться с иранской угрозой, что намекает на попытки Израиля вернуться к ситуации до гибели Ил-22, когда Россия в целом закрывала глаза на удары Израиля по Хезбалле и иранским прокси.С другой стороны, Нетаньяху явно пытался в очередной раз повлиять на Россию, дабы она ограничила влияние Ирана в Сирии, в то время, как прошлогодние переговоры на эту тему провалились. Россия конечно будет стремиться сохранить рабочие отношения и с Ираном и с Израилем, но вряд ли она будет предпринимать какие-то существенные шаги против иранских интересов в Сирии, так как переход к желаемому Израилем и США конфликту между Россией и Ираном неизбежно подорвет позиции России как в Сирии, так и на Ближнем Востоке в целом, начиная с Ирака, где под угрозой могут оказаться позиции российских нефтяных компаний. Поэтому более вероятно, что Россия будет стремиться к тому, чтобы вынудить Израиль отказаться от ударов по Сирии, с одновременными попытками убедить Иран не наращивать свое военное присутствие в Сирии сверх определенных рамок.Одним из элементов торга с Ираном будет посредничество России в вопросе ядерной сделке, где Россия лоббирует сохранение договора Ирана с ЕС об отказе Ирана от ядерного оружия в обмен на согласие ЕС игнорировать американские санкции (что частично уже удалось к неудовольствию Вашингтона). Но трудно представить, что Иран откажется от укрепления своих позиций в Ливане, Сирии и Ираке в свете нарастания конфронтации с США и Израилем – кризис с отставкой Зарифа отлично показал, что ястребы в Иране набирают силу и даже весьма жесткий министр иностранных дел оказался под серьезным внутреннем давлением. Тем не менее, то что он остался по личному распоряжению Хаменеи показывает, что аятоллы предпочитают сохранить возможность продолжать синтетический курс, когда хитроумная гибридная война имени Сулеймани дополняется несколько более миролюбивой дипломатией, направленной прежде всего на недопущение формирование единого блока европейских и арабских государств против Ирана. В долгосрочной перспективе шаг Хаменеи выглядит уместным, так как далеко не все руководство Ирана поддерживает жесткий курс в духе Ахмадинежада, который столь симпатичен значительной части иранского генералитета и реакционной части духовенства.

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Главаря ИГИЛ охраняют военные США, — иракский депутат

Иракский депутат Хасан Салим заявил, что лидер террористической группировки ИГИЛ Абу Бакр аль-Багдади свободно перемещается по иракской пустыне в провинции Анбар под защитой американских военных, сообщает агентство el-Nashra. «Лидер ИГИЛ аль-Багдади находится в западной пустыне в провинции Анбар под защитой американских военных… Он перемещается между Ираком и Сирией под защитой американцев», — цитирует агентство заявление депутата от шиитского блока «ас-Садикун». Депутат утверждает, что поддержка лидеру ИГИЛ* предоставляется с военной базы Айн аль-Асад, где дислоцированы американские войска. По мнению депутата, американские войска поддерживают аль-Багдади «из боязни перед одобрением законопроекта об изгнании иностранных войск из Ирака». Аль-Багдади сейчас не в Сирии, а в районе между озером Сарсар и его родным городом Самарра, заявил в среду агентству Baghdad Today курдский эксперт по вопросам безопасности Хаукар аль-Джаф. По его данным, аль-Багдади использует свои связи с местными племенами для того, чтобы обезопасить себя во время нахождения в Ираке. Представитель крупнейшего парламентского блока «аль-Фатх» Ахмад аль-Асади заявил ранее РИА Новости, что закон о выводе американских сил из Ирака вынесут одним из первых на голосование парламента страны на грядущей законодательной сессии в начале марта. Первый заместитель спикера парламента Ирака Хасан аль-Кааби заявил в начале февраля, что иракский парламент намерен разработать закон о разрыве соглашения по безопасности с США, что приведет к выводу из страны американских и других иностранных военных советников. Заявление аль-Кааби стало ответом на заявление президента США Дональда Трампа, что США сохраняют военное присутствие в Ираке, чтобы иметь возможность «следить за Ираном». Читайте также: Индия и Пакистан обмениваются ударами тяжёлого вооружения — СМИ (+ВИДЕО) * запрещенная в РФ террористическая организация

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