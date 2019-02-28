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Россия и Китай наложили вето на резолюцию США по Венесуэле

23:43. 28 февраля 2019 Просмотров - 134 Нет комментариев Опубликовал:


В СБ ООН прошло голосование по американской резолюции "по восстановлению демократии" в Венесуэле.
Особых сюрпризов не произошло – РФ и Китай еще до голосования давали понять, что не проголосуют за американский вариант, так как рассматривают его как попытку делегитимизировать законное правительство Николаса Мадуро.
В итоге 9 стран проголосовали за, 3 проголосовали против (помимо России и Китая против выступила Южная Африка) и еще 3 воздержались (Экваториальная Гвинея, Кот Д'Ивуар и Индонезия).


США в СБ ООН ныне представляет фактический военный преступник, участвовавший в кампании террора в Латинской Америке 80х и попавшийся на сокрытии совершенных преступлений против человечности.



Должны еще проголосовать по российскому проекту, но его наверняка тоже заблокируют.

Прошло более месяца с начала попытки свержения Мадуро с помощью назначенной из Вашингтона марионетки. Мадуро по-прежнему у власти и сохраняет контроль над ключевыми рычагами управления страной.
Гуайдо сидит в Колумбии и грозиться снова вернуться в Венесуэлу, где он ничем не управляет.
Попытка военного переворота провалилась – заговор был разоблачен.
Гуманитарное вторжение было сорвано.
Общемирового осуждения Венесуэлы добиться не удалось – слишком много стран выступили против столь наглого свержения законных правительств, а часть сателлитов США резко против прямого вторжения США в Венесуэлу.

Авантюра Вашингтона очевидно затягиваться.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/4810607.html

Метки: абрамс, венесуэла, дипломатия, Китай, мадуро, оон, Россия, сб оон, США

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