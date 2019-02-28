Россия и Китай наложили вето на резолюцию США по Венесуэле

В СБ ООН прошло голосование по американской резолюции "по восстановлению демократии" в Венесуэле.Особых сюрпризов не произошло – РФ и Китай еще до голосования давали понять, что не проголосуют за американский вариант, так как рассматривают его как попытку делегитимизировать законное правительство Николаса Мадуро.В итоге 9 стран проголосовали за, 3 проголосовали против (помимо России и Китая против выступила Южная Африка) и еще 3 воздержались (Экваториальная Гвинея, Кот Д'Ивуар и Индонезия).США в СБ ООН ныне представляет фактический военный преступник, участвовавший в кампании террора в Латинской Америке 80х и попавшийся на сокрытии совершенных преступлений против человечности.Должны еще проголосовать по российскому проекту, но его наверняка тоже заблокируют.Прошло более месяца с начала попытки свержения Мадуро с помощью назначенной из Вашингтона марионетки. Мадуро по-прежнему у власти и сохраняет контроль над ключевыми рычагами управления страной.Гуайдо сидит в Колумбии и грозиться снова вернуться в Венесуэлу, где он ничем не управляет.Попытка военного переворота провалилась – заговор был разоблачен.Гуманитарное вторжение было сорвано.Общемирового осуждения Венесуэлы добиться не удалось – слишком много стран выступили против столь наглого свержения законных правительств, а часть сателлитов США резко против прямого вторжения США в Венесуэлу.Авантюра Вашингтона очевидно затягиваться.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/4810607.html