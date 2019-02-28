Пропавшие в глубинах: последний бой ледокола «Александр Сибиряков»

«Звезда» рассказывает о подлодках и кораблях, которые исчезли при странных и невыясненных обстоятельствах. Какие-то из них уже удалось обнаружить, а многие так и остаются пропавшими без вести в глубинах морей и океанов.



Сегодня мы расскажем о ледоколе «Александр Сибиряков». Корабль был заложен еще в 1908 году в Великобритании и несколько лет ходил под другим названием. В 1915 году он был выкуплен Российской империей для зимних походов в Белом море. «Александр Сибиряков» первым за одну навигацию прошел Северный морской путь и успел поучаствовать в двух войнах.



Подробности: https://tvzvezda.ru/news/qhistory/con…





Источник: https://www.youtube.com/watch?v=aAFBD4Dr6H0