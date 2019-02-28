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Падение индийского самолета в Кашмире

09:57. 28 февраля 2019 Просмотров - 107 Нет комментариев Опубликовал:


Видео падения индийского самолета в Кашмире.



Из прочего.

1. Ночью на линии разграничения в Кашмире происходили небольшие перестрелки, а под утро обстрелы достигли приграничных населенных пунктов на индийской территории, при этом о значительных жертвах и разрушениях не сообщалось.
2. Воздушное движение в северо-западной Индии частично возобновлено, но докризисного уровня они пока не достигли.
3. США и ЕС также призвали обе стороны не нагнетать и решить проблему путем переговоров.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/4808403.html

Метки: авиация, индия, Кашмир, пакистан

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