Падение индийского самолета в Кашмире

Видео падения индийского самолета в Кашмире.Из прочего.1. Ночью на линии разграничения в Кашмире происходили небольшие перестрелки, а под утро обстрелы достигли приграничных населенных пунктов на индийской территории, при этом о значительных жертвах и разрушениях не сообщалось.2. Воздушное движение в северо-западной Индии частично возобновлено, но докризисного уровня они пока не достигли.3. США и ЕС также призвали обе стороны не нагнетать и решить проблему путем переговоров.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/4808403.html