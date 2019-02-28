“О втором фронте”
12:15. 28 февраля 2019 Просмотров - 102 Нет комментариев Опубликовал: feedmatic
Статья о необходимости второго фронта на Западе в публикации журнала "Война и рабочий класс" выходившая в 7-9 номерах за 1943-й год.
На скане представлена ее републикация в газете "Ставропольский рабочий" выходившей 14-15 августа 1943 года.
Материал достаточно ясно передает позицию руководства СССР по поводу затягивания со стороны США и Британской Империи открытия второго фронта в Европе.
https://dropmefiles.com/WEOur – скачать в увеличенном варианте
За сканы спасибо читателю из Ставрополя.
Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/4809007.html