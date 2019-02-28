Мы живём в последней стадии материальной цивилизации. Александр Дугин

Концептуал СМИ Современный мир обречён

Философ Александр Дугин о концепции социокультурнуй динамики Питирима Сорокина. Как происходят изменения в общественных системах, что неизбежно придёт на смену чувственной цивилизации.



Анализ мировых проблем и новых вызовов в духе традиционной геополитической науки дадут:



Книги Александра Дугина

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