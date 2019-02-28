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Мы живём в последней стадии материальной цивилизации. Александр Дугин

17:49. 28 февраля 2019 Просмотров - 61 Нет комментариев Опубликовал:

Современный мир обречён

Философ Александр Дугин о концепции социокультурнуй динамики Питирима Сорокина. Как происходят изменения в общественных системах, что неизбежно придёт на смену чувственной цивилизации.

Анализ мировых проблем и новых вызовов в духе традиционной геополитической науки дадут:

Книги Александра Дугина

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День ТВ

Источник: http://xn--80ajoghfjyj0a.xn--p1ai/my-zhivyom-v-posledney-stadii-materialnoy-tsivilizatsii-aleksandr-dugin

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