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«Мистер Нет»

10:05. 28 февраля 2019 Просмотров - 111 Нет комментариев Опубликовал:



1943. Андрей Громыко, новый советский посол в Соединенных Штатах, с женой и детьми в их посольской квартире в Вашингтоне


1945. Встреча «большой пятерки» (США, Великобритания, Франция, Китай и СССР), среди делегатов Андрей А. Громыко. 29 мая


1946. Андрей А. Громыко, британский дипломат Александр Кадоган и американский советник по финансам и экономике Бернард Барух во время совещания по атомной энергии


1946. Андрей Вышинский, Вячеслав Молотов, Андрей Громыко. Российские делегаты в ООН. Октябрь

1946. Андрей Громыко выступает на заседании Государственного совета по вопросам безопасности, Нью-Йорк. 21 сентябр

1947. Андрей Громыко, советский представитель при ООН высказался за немедленное голосование по плану раздела Палестины на арабское и еврейское государства


1957. Виктор Лебедев, Андрей Громыко, Никита Хрущев и Николай Булганин на конференции в Хельсинки, июнь


1957. Георгий Жуков, Никита Хрущев, Николай Булганин, Вячеслав Молотов и Андрей Громыко во время встречи в Кремле 25 апреля


1959. Гости на приеме в министерстве иностранных дел Швейцарии во время конференции министров иностранных дел стран большой четверки в Женеве


1961. Президент США Джон Ф. Кеннеди встречается с Андреем Громыко в Белом доме, 27 марта


1965. Министр иностранных дел Великобритании Майкл Стюарт обсуждает войну во Вьетнаме с Андреем Громыко в Лондоне, 16 марта


1970. Министр иностранных дел Великобритании Алек Дуглас-Хоум пожимает руку Андрею Громыко в аэропорту Хитроу, 26 октября


1971. Президент Соединенных Штатов Ричард Никсон с министром иностранных дел Советского Союза Андреем Громыко во время переговоров в Вашингтоне, 29 сентября


1975. Госсекретарь Генри Киссинджер и министр иностранных дел СССР Андрей Громыко обмениваются тостами на обеде, организованном Киссинджером


1975. Леонид Брежнев и Андрей Громыко позирует с американским президентом Джеральдом Фордом во время их первой частной встречи в Хельсинки 31 июля


1978. Леонид Брежнев и Андрей Громыко провожают в аэропорту короля Швеции Карла XVI Густава и королеву Сильвию


1984. Андрей Громыко и его французский коллега Клод Шейссон. Конференция по безопасности в Стокгольме, Швеция, 17 января


1984. Рональд Рейган с Андреем Громыко в Белом доме


1985. Михаил Горбачев, Николай Тихонов и Андрей Громыко на мавзолее Ленина во время празднования Первомая


1988. Андрей Громыко и сенатор из США Джозеф Байден ведут переговоры о ратификации Договора о ядерных вооружениях средней дальности


1988. Председатель Президиума Верховного Совета СССР Андрей Громыко и его внучка Анна

Источник: https://humus.livejournal.com/6490101.html

Метки: история, Россия, фото

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