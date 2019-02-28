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Китайские военные создали микроволновую пушку, выстрелы которой вызывают острую боль у противника

13:34. 28 февраля 2019 Просмотров - 196 2 коммент. Опубликовал:
Китайские военные разработали несмертельное оружие — микроволновую пушку, выстрелы которой парализуют подкожные нервы и причиняют противнику сильную боль. «Микроволновая система активного сдерживания» будет использоваться при массовых беспорядках, задержании террористов и для защиты первых лиц государства.



Пушка состоит из микроволновых радаров, которые посылают в противника волны длиной 0,4 мм. Разработчики утверждают, что воздействие оружия не вызывает рак и проблемы с фертильностью.

Орудие уже прошло успешные испытания. Планируется, что оно может быть использовано для атаки как отдельных целей, так и больших групп людей. Использование «микроволновой системы активного сдерживания» предполагает как стандартную версию установки, так и передвижную: радар может быть установлен на крыше небольшого микроавтобуса.

Ранее народно-освободительная армия Китая объявила конкурс на разработку артиллерийских снарядов с замагниченной плазмой. Предполагается, что снаряды можно будет использовать в орудиях с традиционными способами стрельбы. (с)

Источник: https://matveychev-oleg.livejournal.com/8390588.html

Метки: Китай, оружие

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2 коммент.»

  • 3160 2894
    жора шапов 28 февраля 2019 в 16:37 Ссылка
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    Придётся на демонстрации “муху” брать.

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  • 1780 1569
    VorchunVV 28 февраля 2019 в 17:15 Ссылка
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    О чём- то подобном, только изобретённом в США, уже писали. Подобные орудия были использованы американцами у себя в стране для разгона демонстрации, а затем в Ираке, во время вторжения. Только вот беда, все те, кто обслуживал эти установки, очень быстро умерли от онкологических болезней. Так что микроволновое облучение даром не проходит.

    PS. Не такими ли генераторами были облучены Уго Чавес, генерал Петров, Сергей Данилов, Михаил Задорнов…

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