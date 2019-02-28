Китайские военные создали микроволновую пушку, выстрелы которой вызывают острую боль у противника

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Китайские военные разработали несмертельное оружие — микроволновую пушку, выстрелы которой парализуют подкожные нервы и причиняют противнику сильную боль. «Микроволновая система активного сдерживания» будет использоваться при массовых беспорядках, задержании террористов и для защиты первых лиц государства.Пушка состоит из микроволновых радаров, которые посылают в противника волны длиной 0,4 мм. Разработчики утверждают, что воздействие оружия не вызывает рак и проблемы с фертильностью.Орудие уже прошло успешные испытания. Планируется, что оно может быть использовано для атаки как отдельных целей, так и больших групп людей. Использование «микроволновой системы активного сдерживания» предполагает как стандартную версию установки, так и передвижную: радар может быть установлен на крыше небольшого микроавтобуса.Ранее народно-освободительная армия Китая объявила конкурс на разработку артиллерийских снарядов с замагниченной плазмой. Предполагается, что снаряды можно будет использовать в орудиях с традиционными способами стрельбы.

Источник: https://matveychev-oleg.livejournal.com/8390588.html