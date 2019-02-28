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Как Петр I за полгода до Полтавы исполнил просьбу Карла XII о помощи

16:19. 28 февраля 2019 Просмотров - 129 Один комментарий Опубликовал:
Источник: Русский день
Как Петр I за полгода до Полтавы исполнил просьбу Карла XII о помощи

Летом 1708 года король Швеции Карл XII начал свой Русский поход. Конечной целью он ставил захват Москвы и расчленение Русского царства — в общем, совершенно уничтожить своего противника Петра.

Надо заметить, что русский царь к тому времени уже несколько раз предлагал через посредников заключить мир. Причины тому были: к тому времени русские остались фактически один на один с непобедимым (как тогда казалось) шведским королем. Да, были достигнуты определенные успехи в Прибалтике. Одним из условий мирного соглашения Петр как раз называл сохранение за Россией там некоторых территориальных приобретений.

Но ни о каком мире Карл и слышать не желал. Единственным его желанием на тот момент было стремление «наказать» русского царя.

Реальность, как и следовало ожидать, оказалась куда сложнее. После нескольких столкновений на территории нынешней Белоруссии шведскому королю пришлось отказаться от похода на Москву. Он понял, что попросту не сможет прокормить армию. К слову, надо заметить, что перед началом Русского похода шведский король располагал армией в 120 тысяч человек. Спустя столетие Наполеон соберет для вторжения в Россию армию в пять раз больше.

Конечно, это общее число. В главной шведской армии, которой командовал сам король, было 35 тысяч человек.

В феврале 1709 года во время одной из стычек с русскими Карл XII, желая продемонстрировать своим солдатам, какой у них мужественный предводитель, лично возглавил одну из атак. И едва не угодил в плен. Несколько часов король провел в окружении, пока с помощью подошедшего подкрепления не отбросил русских.

После этого сражения у местечка Красный Кут во взглядах Карла произошли некоторые перемены. Во всяком случае, он впервые сам стал инициатором переговоров о мире. Впрочем, визит представителя шведского короля в ставку Петра окончился ничем.

Но русский царь удовлетворил просьбу своего шведского коллеги. А именно продать фуражирам армии его величества продовольствие, порох и медикаменты. «По разумной цене», поскольку союзники Карла поляки просили за поставки какие-то совсем уж немыслимые деньги.

Петр порох продавать шведам не стал — что вполне объяснимо. А вот за продовольствие и медикаменты денег не взял. И отправил шведам три обоза зерна, обоз вина и «три колымаги разного аптекарства, …во имя людского к болящим соболезнования и Господней милостыни».

Впрочем, это был только эпизод — боевые действия продолжались, а точку в Русском походе шведского короля поставила Полтавская битва в июле того же 1709 года.

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Источник: https://nstarikov.ru/club/101057

Метки: чит.клуб

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Один комментарий»

  • 163 39
    Вячеслав 28 февраля 2019 в 16:47 Ссылка
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    Русскихь царей не было, были люди в железных масках, они верили в перуна макошу и сварога,не надо нас дурачить, скамарох нам рассказал, петра подменили, русь обманули, дали бога яхве, жиды отобрали у великой тартарии лазеры и дали палки. потом все засыпало грунтом, мы будем скорбеть, мож придет миссия, нам не дали развития, нас плохо обучают в школах, жиды травят, убивают что же нам делать, кабаева родила.

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