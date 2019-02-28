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Фотографии с выставки «Николай II. Семья и престол». Часть 4

10:04. 28 февраля 2019 Просмотров - 109 Нет комментариев Опубликовал:


[прошлые выпуски]Фотографии с выставки «Николай II. Семья и престол». Часть 1
Фотографии с выставки «Николай II. Семья и престол». Часть 2
Фотографии с выставки «Николай II. Семья и престол». Часть 3


1910. Император Николай II и барон В.Б.Фредерикс на палубе яхты «Штандарт»


1910. Император Николай II, императрица Александра Фёдоровна, цесаревич Алексей и великие княжны разговаривают с командой яхты «Штандарт»


1910. Торжества в присутствии императора Николая II и цесаревича Алексея


1911. Император Николай II и цесаревич Алексей Николаевич на смотре юнкеров


1910-е. Великая княжна Татьяна Николаевна на байдарке на канале в Царском Селе


1910-е. Гимназистки приветствуют императора Николая II, великую княгиню Ольгу Александровну и великих княжон во время посещения собора


1910-е. Демонстрация заправочного аппарата для автомобиля перед императором Николаем II и офицерами свиты


1910-е. Заседание Государственного Совета в присутствии Николая II


1910-е. Император Николай II беседует со штатским в Итальянском дворике Ливадийского дворца


1910-е. Император Николай II и наследник Алексей во дворе Ливадийского дворца


1910-е. Император Николай II, барон Фредерикс и великие княжны Ольга и Татьяна в галерее Итальянского дворика Ливадийского дворца


1910-е. Императрица Александра Фёдоровна беседует с бароном Фредериксом в Итальянском дворике Ливадийского дворца


1910-е. Император Николай II с дочерьми и великой княгиней Ольгой Александровной на прогулке в Крыму


1910-е. Император Николай II и цесаревич Алексей Николаевич на военном плацу


1910-е. Император Николай II на коне в окружении военных


1910-е. Император Николай II перед парадом


1910-е. Император Николай II среди матросов эскадренного миноносца «Украйна»


1910-е. Император Николай II, великая княгиня Мария Георгиевна и неизвестные


1910-е. Молебен в присутствии императора Николая II, императрицы Александры Федоровны, великих княжон Ольги и Татьяны


1910-е. Прибытие императора Николая II в Севастополь

Источник: https://humus.livejournal.com/6491030.html

Метки: история, крым, ливадия, Россия, севастополь, фото

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