Главная » Новости Украины и Новороссии, Политика

Два способа победить: «Мертвые души» Порошенко VS «Слуга народа» Зеленского

19:44. 28 февраля 2019 Просмотров - 76 Нет комментариев Опубликовал:

Предвыборная борьба за пост президента Украины усиливается между двумя кандидатами: Порошенко и Зеленским. Согласно опросам, Зеленский выигрывает у действующего главы государства в первом и втором раундах. И многие стали пророчить шоумену однозначную победу, если, конечно, Порошенко не начнет мухлевать с «мертвыми душами».

Политологи резонно напоминают, что главное не то, как проголосуют избиратели, а как их голоса посчитают. Прозрачности на выборах Украины ждать не приходится. Все козыри на руках Петра Алексеевича. Глава комитета избирателей Украины Александр Черненко - из Блока Порошенко. Он вместе со всем управленческим и административным ресурсом работает на достижение одной цели – «неизбежной» победы Порошенко на выборах.

Украинцам показываю растущую популярность действующего президента. Если еще пару месяцев назад у него был практически нулевой рейтинг, то к марту он вырос до уверенного второго места.

Секретное оружие Порошенко на выборах – 7 млн. «мертвых душ», которые фиктивно будут принимать участие в голосовании. Это жители Крыма (4 млн.) и те, кто работает в России (3 млн.). Возможно, «мертвых душ» будет еще больше.

 Перепись населения некогда 40 миллионной страны не проводилась с 2001 года. Сейчас по оценкам экспертов на Украине примерно 26-30 млн. жителей.  Но Центризбирком публикует данные, что на Украине находится 35 млн. 600 тыс. реальных избирателей. Откуда такая цифра? Даже в 2014 году избирателей было на полтора миллиона меньше.

Фальсификации выборов могут помешать лишь США. И тут у Порошенко возникла проблема: раньше считалось, что Вашингтон поддерживает только Порошенко и Тимошенко. Тем неожиданней стала встреча Зеленского со специальным представителем Госдепартамента США по Украине Куртом Волкером и послом США в Украине Мари Йованович. Говорят, что Порошенко в ярости.

Зеленский ведет достаточно агрессивную предвыборную кампанию. Разъезжает по стране с концертами, выпускает видеоролики, призывает молодежь показывать свои эфиры тем, у кого нет доступа к Интернету. И на подходе еще одна беда.

Команда Порошенко готовится к тяжелому удару: в начале марта выйдет в свет третий сезон популярного сериала «Слуга народа».  Предвыборный штаб главы государства боится этого события до дрожи в коленках. Сериал начнется в марте, а закончится накануне выборов. Первый сезон посмотрело больше 11 млн. человек только в ютубе. А сколько миллионов украинцев посмотрело про честного президента по телевидению?

Глава комитета избирателей Украины хочет запретить выход сериала. Для этого привлекаются различного рода чиновники и провластные общественные организации. Но распространению сериала в Сети, политики вряд ли смогут помешать.

Получается, что в день голосования «мертвые души» Порошенко выступят против зрителей «Слуги народа». Но будут ли подсчеты голосов честными, решают не на Украине, а в США. Ждем окончания этого безумного спектакля.

 

Источник: https://actuallno.com/blog/43403150385/Mertvyie-dushi-Poroshenko-protiv-seriala-Sluga-naroda-Zelens?nr=1

Метки: Зеленский, порошенко, Украина

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Новости Украины и Новороссии 17 мая 2017
...за сутки — на два миллиона больше предыдущего ...телефоне, несколькими способами. Известно, что Порошенко ввёл санкций ...нет: как Порошенко вводит санкции против «мертвых душ» Главной новостью...Источник: news-front.info Порошенко победил врагов, расквитавшись с «...
Новости Украины и Новороссии 25 мая 2017
...Порошенко недавно запретил как «вражеский инструмент и орудие Кремля». Читайте также: Победа... не искали мы способов сделать «Евровидение».... Потом появилось два деревянных «человечка»... нет души. Дырявые души, продажные души, прожженные души, мертвые души. Нет......
Сводки от ополчения Новороссии 26 апреля 2017
...дело правое — мы победим! Авторская съемка военкора ... провокаций. Армия Порошенко продолжает цинично нарушать...желать лучшего (некомплект, мертвые души в штате, нехватка... безопасности обнаружили два тайника с ...ротация, таким челночным способом они изучают театр...
Сводки от ополчения Новороссии 21 февраля 2019
... обнаружили изготовленные кустарным способом пистолет с маркировкой ... ВАЖНО: В Донецке прогремело два взрыва (+ВИДЕО, ФОТО)... человек — так называемые мертвые души — навсегда переехали в ...которые не заинтересованы в победе Порошенко и, соответственно, будут ...
Сводки от ополчения Новороссии 18 февраля 2019
... Хорватии предложил Украине способ «освобождения» Донбасса К...В Донецке прогремело два мощных взрыва. ...рассказами о виртуальных победах. Также сообщается,... проблема с мертвыми душами на которых ...задачи политического выживания Порошенко, могут вынудить ...
Сводки от ополчения Новороссии 12 января 2016
...в которую входят два юриста и сторонник...СИЗО. Приходится придумывать способы возвращения расположения Америки... При их выплате «мертвым душам» из числа тех «... обеспечила». «Команда» П. Порошенко — А. Яценюка в глазах... «здоровья и победы над фашистами в...

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Вы можете использовать эти HTML теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>