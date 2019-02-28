Два способа победить: «Мертвые души» Порошенко VS «Слуга народа» Зеленского

Предвыборная борьба за пост президента Украины усиливается между двумя кандидатами: Порошенко и Зеленским. Согласно опросам, Зеленский выигрывает у действующего главы государства в первом и втором раундах. И многие стали пророчить шоумену однозначную победу, если, конечно, Порошенко не начнет мухлевать с «мертвыми душами».

Политологи резонно напоминают, что главное не то, как проголосуют избиратели, а как их голоса посчитают. Прозрачности на выборах Украины ждать не приходится. Все козыри на руках Петра Алексеевича. Глава комитета избирателей Украины Александр Черненко - из Блока Порошенко. Он вместе со всем управленческим и административным ресурсом работает на достижение одной цели – «неизбежной» победы Порошенко на выборах.

Украинцам показываю растущую популярность действующего президента. Если еще пару месяцев назад у него был практически нулевой рейтинг, то к марту он вырос до уверенного второго места.

Секретное оружие Порошенко на выборах – 7 млн. «мертвых душ», которые фиктивно будут принимать участие в голосовании. Это жители Крыма (4 млн.) и те, кто работает в России (3 млн.). Возможно, «мертвых душ» будет еще больше.

Перепись населения некогда 40 миллионной страны не проводилась с 2001 года. Сейчас по оценкам экспертов на Украине примерно 26-30 млн. жителей. Но Центризбирком публикует данные, что на Украине находится 35 млн. 600 тыс. реальных избирателей. Откуда такая цифра? Даже в 2014 году избирателей было на полтора миллиона меньше.

Фальсификации выборов могут помешать лишь США. И тут у Порошенко возникла проблема: раньше считалось, что Вашингтон поддерживает только Порошенко и Тимошенко. Тем неожиданней стала встреча Зеленского со специальным представителем Госдепартамента США по Украине Куртом Волкером и послом США в Украине Мари Йованович. Говорят, что Порошенко в ярости.

Зеленский ведет достаточно агрессивную предвыборную кампанию. Разъезжает по стране с концертами, выпускает видеоролики, призывает молодежь показывать свои эфиры тем, у кого нет доступа к Интернету. И на подходе еще одна беда.

Команда Порошенко готовится к тяжелому удару: в начале марта выйдет в свет третий сезон популярного сериала «Слуга народа». Предвыборный штаб главы государства боится этого события до дрожи в коленках. Сериал начнется в марте, а закончится накануне выборов. Первый сезон посмотрело больше 11 млн. человек только в ютубе. А сколько миллионов украинцев посмотрело про честного президента по телевидению?

Глава комитета избирателей Украины хочет запретить выход сериала. Для этого привлекаются различного рода чиновники и провластные общественные организации. Но распространению сериала в Сети, политики вряд ли смогут помешать.

Получается, что в день голосования «мертвые души» Порошенко выступят против зрителей «Слуги народа». Но будут ли подсчеты голосов честными, решают не на Украине, а в США. Ждем окончания этого безумного спектакля.

Источник: https://actuallno.com/blog/43403150385/Mertvyie-dushi-Poroshenko-protiv-seriala-Sluga-naroda-Zelens?nr=1