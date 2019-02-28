Когда я слушал Послание президента Федеральному собранию, в голове крутилась только одна мысль: а как оно будет выполняться?

Мы до сих пор не определились с целеполаганием, как мне кажется. Нет понимания, куда идем. Отсюда все шараханья. Никто не будет спорить, что высокий жизненный уровень – это хорошо, и не зря президент говорил об увеличении пособий и других мерах по улучшению благосостояния народа. Но возникает вопрос: а для чего мы должны жить хорошо и долго? Попробовать очередной йогурт из рекламы или оставить на нашей прекрасной планете очередную груду мусора после себя? Или все-таки попытаться достичь некой сверхцели – построить цивилизацию, слетать на другие планеты, собрать воедино народ, разорванный перестроечными процессами?

То есть имеем правильные задачи, которые непонятно как будет решать то же самое правительство. Справится ли? На мой взгляд – нет. Да, есть сферы и министры, к которым почти нет претензий. В первую очередь это министр обороны, и обращу внимание – не самая объемная, но, может быть, важнейшая часть Послания посвящена обороне. Армия получает необходимую технику, активно разрабатываются новые образцы вооружений, военная безопасность страны на высоком уровне, а это означает, что Сергей Шойгу справляется со своими обязанностями. Что, собственно, подтверждается его популярностью в народе. Так же авторитетен Сергей Лавров, министр иностранных дел, хотя к нашей внешней политике вопросов гораздо больше, нежели к оборонной.

«Или все-таки попытаться достичь сверхцели – построить цивилизацию, слетать на другие планеты, собрать воедино народ, разорванный перестроечными процессами?»

Большинству остальных министерств хочется адресовать не вопросы, а исключительно междометия. Характерный пример: президент говорит о необходимости введения в России института земских врачей, медицинских работников, оказывающих людям помощь в глубинке. Но зачем тогда было несколькими годами ранее «оптимизировать» те самые находящиеся в глухомани фельдшерско-акушерские пункты и малые больницы? Сейчас пойдет обратный процесс, после разрушения системы начнется её воссоздание, хотя экономически это скорее всего невыгодно. На территории Российской Федерации, где в отдельных регионах расстояния между населенными пунктами измеряются сотнями километров, наличие местных медицинских пунктов жизненно важно, и оценивать их наличие исключительно из экономической выгоды бессмысленно, это не та область, где можно все мерить рублями.

То, что программу «Земский врач» станут реализовывать те же люди, которые только что «оптимизировали» здравоохранение, мне подсказывает: открывать новые фельдшерские пункты и больницы будут ровно в тех местах, где их недавно закрыли. Все это наводит на философские мысли.

Справедливости ради будем благодарны Владимиру Путину за то, что он сделал для страны. Решенный им вопрос о нашей обороноспособности, снятый с повестки дня вопрос о распаде Российской Федерации – этого уже достаточно, чтобы и нам, и нашим потомкам сказать спасибо. Фундамент для неких будущих свершений заложен, точнее – сохранен. Тот фундамент, на котором держалось большое здание под названием Советский Союз. Теперь он подлатан, подчищен, обновлен. Местами на нем даже идет строительство. Но мы не видим конечных чертежей того, что должно возникнуть на этом фундаменте. Прорабов в большой строительной команде много, и иногда мы даже наблюдаем их согласованные действия, порой противоположные, вызывающие недоумение. Но мы не видим проекта своей стройки, причем со всеми подписями, согласованного и принятого населением страны. Как только он появится, многие проблемы решатся сами собой – все участвующие наконец-то поймут, что они строят.