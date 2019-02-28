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Анонс третьего фестиваля “Цифровая История”

11:47. 28 февраля 2019 Просмотров - 29 Нет комментариев Опубликовал:

16-17 марта 2019 года, Москва, конгресс-холл “Останкино”

Купить билет – https://tsifrovaya-istoriya.timepad.r…

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=kiufgz2sZr4

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