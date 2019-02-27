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Железные «Витязи» армии России выполнят задачи в особо сложных условиях (ВИДЕО)

04:04. 27 февраля 2019 Просмотров - 134 Нет комментариев Опубликовал:
Железные «Витязи» армии России выполнят задачи в особо сложных условиях (ВИДЕО) | Русская весна

Партия из десяти модернизированных двухзвенных гусеничных транспортеров ДТ-10ПМ «Витязь» принята на вооружение ВС РФ.

Об этом сообщает Минобороны России.

Накануне машины с оборонного предприятия были отправлены в войска 

Транспортеры предназначены для перевозки специальных грузов в особо сложных дорожных и климатических условиях. Конструкция машины дает широкие возможности для ее модификации и позволяет использовать технику в качестве универсального шасси для различного технологического и специального оборудования. 

Железные «Витязи» передвигаются на широких гусеницах, которые не позволяют уйти в мягкий грунт или снег, а если машины попадут в болото или воду, то гусеницы станут «гребным» винтом, а специальная подвеска создаст мягкость движения. Это обеспечивает очень высокую проходимость во все времена года по труднодоступной местности в условиях бездорожья и слаборазвитой дорожной сети (болота, заболоченная местность, снежная целина, грунтовые дороги в период распутицы и т.п., также машина способна преодолевать крутые подъёмы и достаточно широкие рвы).

Транспортеры разработаны для эксплуатации при температурах от -50º С до +45º С, способны развивать скорость до 45 км/ч на суше и до 5 км/ч на плаву. При этом преодоление водных преград не требует какой-либо специальной подготовки. В своей стандартной конфигурации транспортеры способны проехать на одной заправке до 700 км.

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Источник: https://rusvesna.su/news/1551201101

Метки: Новости

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