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Воспитание Человека. Юлона Стоянова и Валерий Левшунов

10:05. 27 февраля 2019 Просмотров - 61 Нет комментариев Опубликовал:

Давайте поговорим… Выпуск 106. Воспитание Человека

Валерий Левшунов и Юлона Стоянова

Для какого Общества мы рожаем детей? Какие программы закладываем при воспитании? Кого “выращивает” современное поколение-”потребителей”? Чему они способны научить подрастающего ребенка?
Наша передача о том, как вырастить Человека – хозяина своей жизни, созидающего и творящего мир и лад вокруг.

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=2qRNyVzN184

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