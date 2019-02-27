Тринадцать — 13

В европейской культуре Число 13, как и в большинстве стран считается несчастливым. Россия и другие страны считаются православными и число 13 обычное число, так что религия не имеет никакого отношения к этому, это лишь обычное суеверие. В иудаизме Число 13 счастливое, как и у майа. Во всей шумихе с этим числом виновата Европа, большинство её стран, а также Америка.

После 12-ти уровневого развития на 13-м уровне осуществляется переход на следующий этап развития. То есть 13 это переходное число, а значит является нестабильным.

Именно потому оно ассоциируется с дисгармонией, взрывом, моментальным переходом к новому качеству. Таким образом, число 13 само по себе не является ни хорошим ни плохим. Попросту оно символизирует трансформацию и перерождение: связь между тем, что есть, и тем, что будет.

Мистика числа 13

Причину мистического страха перед числом 13 нетрудно понять, если учитывать, что древние евреи обозначали тринадцать и слово «смерть» одним и тем же знаком. Именно потому в оккультизме тринадцать – излюбленное число некромантов и чародеев, а карта Таро под номером 13 называется «Смерть».

Отсюда связь этого числа с понятием смерти, потому как последняя означает переход в новую фазу жизни, являющуюся инобытием по отношению к физическому существованию.

Цифра 13 играет важную роль в некромантии и темных культах, где оно использовалось как сила, при помощи которой вызывают духов. Кстати, у ведьм рабочим сбором был и остается «шабаш 13-ти», потому как в их году тринадцать месяцев (13 х 28 = 364). Сатану в обрядах ведьм обозначали числом 13. Поверье, запрещающее сеять тринадцатого числа любого месяца, восходит, по крайней мере, к Гесиоду (VIII столетие до н.э.).

Неудивительно, что число 13 с древности ассоциируется с дьяволом. Если сопоставить элементы его символической трактовки: обновление, разрушение статичного «божественного» порядка (символизируемого предыдущим числом 12), перерождение и начало новой жизни, уничтожение иллюзий, акцентирование материальных сторон жизни – можно увидеть, что все это есть характерные черты кощея тьмы.

Значение числа 13 в жизни человека

Есть такое понятие, что цифра тринадцать является сложной. Сами числа 1 и 3 являются сильными, они прогнозируют успех в карьере. Такие числа характеризуются с точки зрения практичности, энергичности, систематичности и воплощения в жизнь задуманного.

Потому люди, число рождения которых – 13, творческие и умные личности. Они имеют свой совершенно определенный взгляд на вещи. Такие люди горды, независимы, амбициозны. Они характеризуются тем, что свои начинания всегда заканчивают в срок, не откладывая выполнение задуманного на потом. Люди числа тринадцать обладают способностью схватывать все на лету и цепкой памятью. Они с легкостью обучаются и с минимумом усилий выполняют свою работу.

Цифра 13 может считаться несчастливой по другой причине. Так, само сочетание цифр 1 и 3 удивительное, однако их сумма – 4 может характеризовать постоянное уныние и пессимизм. Потому два таких противоречивых значения может давать несчастное состояние духа. В этом случае как бы соревнуются желание стремительного и успешного продвижения по карьерной лестнице, высокая амбициозность и пессимизм, неуверенность, упущение возможности. Это не дает достичь успеха, как следствие, наступает разочарование.

Людям числа тринадцать необходимо работать, чтобы достичь успеха. Только если контролировать ситуацию, не пасовать перед трудностями, проявлять амбиции характерные для комбинации чисел 1 и 3, только в этом случае можно стать успешными. И про таких говорят – они везунчики.

Число 13 в нумерологии

С числом 13 произошло — фатальное, необратимое искажение смысла. 13 стало чуть ли ни проклятием всей нумерологии как символ самого безнадежного невезения. Вместе с числом 6, тринадцать образовало дьявольское сочетание всего самого худшего, что только может произойти в больном воображении человека.

Получилось число 613, которое заняло в магии чисел особенное место. Число 613 принято считать, ни больше ни меньше, натуральным воплощением ада в мире чисел. В действительности же 613 означает активное (на пределе границ и возможностей) участие материального начала Человека в празднике Божественной Любви.

Числа обладают сознанием, — это один из самых важных постулатов духовной нумерологии. Сознание чисел сильно отличается от сознания человека, но это также сознание. В чем отличие человеческого сознания от сознания чисел? Отличие в том, что сознание людей все время изменяется, находится в беспрерывном движении самопознания. А вот сознание чисел неизменно! Это уникальный, единственный вид сознания Вселенной, который не меняется.

Число 13 в христианстве

В христианстве образчиками использования астрального числа 13 являются: на тайной вечере было 13 трапезничающих; в раю Бог сидит между 13-ю праведниками; Иосиф видит во сне 13 небесных объектов: Солнце, Луну и 11 звезд (Быт.37.9); общее число колен Израилевых – 13 (12 родов, получивших земельные наделы, плюс безземельное колено Леви), праздник св. Антония Падуанского приходится на 13 июля и отмечается тринадцать недель.

Тринадцать в язычестве

Некоторые люди относятся с опаской к числу тринадцать из-за нежелания изменения привычного им порядка вещей и веры в иллюзии вместо адекватной жизни в реальном мире. Но все же во времена язычества отношение к смерти у людей было несколько иным, чем сейчас. Они верили в реинкарнацию, и потому смерть означала также начало новой жизни, что и выражено в символике числа 13: завершение предыдущего цикла и начало следующего.

Страх перед числом 13

Даже в наш цивилизованный век черная магия «мертвого» числа продолжает оказывать влияние на суеверных людей и целые народы. В Америке, Англии и Франции на домах невозможно найти такого номера, а в кинотеатрах и салонах самолетов за 12-м креслом сразу следует 14.

Трискаидекафобия (боязнь тринадцати) распространена во всем мире. В Америке в домах нет этажей с номером тринадцать. Хотя люди живут фактически на 13- м этаже, но не беспокоятся по этому поводу, потому что он считается 14-м. Во Франции нет и домов под №13.

В календаре особенное опасение вызывает «черная пятница» (пятница 13-е) – считается, что этот несчастливый день недели удваивает таинственную дьявольскую силу рокового числа. Страх перед ним до такой степени распространен, что психологи обозначили его специальным термином – «трискай-декафобия.»

Плохой приметой считают, если за столом собрались тринадцать человек: люди верят, что тот из них, кто первым встанет из-за стола, – в скором времени умрет. Особо суеверные люди вообще стараются не выходить из дома тринадцатого числа каждого месяца, в особенности если оно приходится на пятницу.

Мистика числа 13 действует и сейчас: 12 человек побывали на Луне и вернулись. 13-й должен быть мертв изначально, – как антитеза вечно живого Христа. Закон есть закон: в последний июльский день 1999 г. американская автоматическая станция выполнила программу и упала на Луну. На борту была урна с прахом знаменитого астронома Ойджена Шумейкера.

Чем объясняли такую неприязнь к числу 13?

Американский автор Джеймс Во утверждает, что в эпоху матриархата было 13 знаков лунного Зодиака. Отсутствующим знаком является Арахна (Паук), который находился между Тельцом и Близнецами и характеризовался тем, что наделял людей парапсихическими способностями. Джеймс Во предположил, что этот тринадцатый лунный знак был исключен из зодиакального цикла во времена конфликта между солнечным и лунным жречеством. Победа солнечников была до такой степени полной, что не только были потеряны свидетельства, но даже память об этих спорах не сохранилась и превратилась в стойкое предубеждение.

В эзотерике число 13 символизирует собой смерть, за которой начинается преображение и воскресение. В нумерологии число 13 символизирует не только начало нового цикла и разрыв с прошлым, но и разрушение иллюзий, взгляд правде в глаза.

А исходя из описанного понимания смысла числа 13 как переходного между уровнями развития процесса, боязнь к числу тринадцать теперь вообще должна исчезнуть.

Число 13 и Большая печать США

Тринадцать является видным в масонской символике. Оно было введено в состав Печати Америки во времена принятия Конституции в 1789 г. Отдельные незначительные элементы герба изменялись, сегодня используется его вариант, который был утвержден в 1885 г. В настоящее время американский герб выглядит так: на аверсе изображен белоголовый орлан, который держит оливковую ветвь, на которой 13 олив и 13 листьев, а также 13 стрел.

Свиток в клюве орлана заключает в себе девиз «E pluribus unum» («Из многих – одно») содержит 13 букв. Над головой орлана – 13 звезд, составляющих шестиконечную звезду, на груди птицы щит с американским флагом – красных и белых полос на флаге в сумме тоже 13.

Реверс представляет из себя незавершенную 13-ти уровневую пирамиду. На ее вершине глаз в треугольнике в таком виде, в каком он изображался древними египтянами.

Над пирамидой еще один девиз: «Оно благосклонно к начинаниям нашим» – «Annuit Coeptis», это выражение составляет в сумме 13 букв. Под пирамидой дата образования Америки – 1776 г., написанная римскими цифрами – MDCCLXXVI, а также надпись на свитке: «Новый порядок навеки» («Novus Ordo Seclorum»).

То есть число 13 многократно повторяется во всех элементах Большой печати США. То же относится и к купюре в один доллар. На однодолларовой купюре бросается в глаза назойливое повторение числа 13:

• Тринадцать листков в пальмовой ветви у орла;

• Тринадцать стрел в его другой лапе,

• Тринадцать оливок в пальмовой ветви,

• Тринадцать полосок на флаге,

• Тринадцать пятиконечных звезд над головой орла,

• Тринадцать ступенек у пирамиды,

• Тринадцать букв в словах над пирамидой,

• Тринадцать букв в словах над орлом,

• Тринадцать бусинок справа и слева от кругов «печати» (2 раза по 13).

Считается, что появление этого числа на долларах объясняется тем, что именно 13 колоний объявили о своей независимости от Великобритании в 1776 году, образовав США.

Клуб «Тринадцать»

В XIX веке в Нью-Йорке 13-ю мужчинами был основан клуб «Тринадцать» – с целью высмеять представления о том, что это число приносит несчастье. Торжественный обед по случаю открытия клуба проходил в пятницу, 13-го января 1882 г., в комнате №13 в Книккербокер Коттедж, с 7.13 до 13.00. Члены клуба решили собираться каждый месяц, 13-го числа. Пожизненное членство в клубе стоило 13 долларов, первый взнос – один доллар 13 центов, ежемесячные взносы – 13 центов. На собраниях члены клуба эпатировали и прочие предрассудки: к примеру – намеренно рассыпали соль и били зеркала. Деятельность клуба была до такой степени успешной, что в скором времени возник дочерний клуб в Лондоне.

Число 13 в истории

Исходя из этих свойств следует его использование в изобразительной символике. Так, к примеру, алтарь ассирийского царя Тукульти-Нинурты I украшали две 13-ти лепестковые розетки (эмблема лунного Зодиака), в центре которых были круг и кольцо (символика богини Неба). Розетки размещались по краям алтаря в полукольцах (знаки неба), чем символизировали связь этого алтаря с небом, со всеми богами Зодиака. Это означало, что алтарь – место перехода из нашего мира в потусторонний.

Истоки устрашающей символики числа 13 таятся во тьме веков, когда созвездий на небе насчитывали не 12, а 13, и одно из них, которое связывают или с ткачихой-паучихой Арахной, или со Змееносцем, было наиболее несчастливым. И хотя год, как и в наше время, делили на 12 месяцев, но в связи с несовершенством наблюдений каждые несколько лет к нему добавлялся 13-й месяц, который, разумеется, считался несчастным.

Известно, что во время перемещения по эклиптике Солнце пересекает 13 созвездий. Но астрономы посчитали нужным разделить путь Солнца не на 13, а на 12 частей, объединив созвездия Скорпион и Змееносец в единое – под общим названием Скорпион.

Согласно древним знаниям, в нашей галактике есть 13 звездных врат, которые ведут в другие измерения, но особенное значение среди них имеет средняя звезда Пояса Ориона. В этих звездных вратах великий свет и великая тьма сходятся вместе.

В Древнем Египте после 12-ти посвящений, дающих знание всех женских аспектов сознания, надо было пройти еще одно, последнее – тринадцатое. Оно предназначалось для изучения мужского компонента «Правый глаз Гора», и это знание нигде не было записано. Оно передавалось исключительно в устной традиции, хотя основные вехи были выгравированы на одной-единственной стене под Великой пирамидой, являющейся 13-м храмом Египта. У розенкрейцеров путь от человека к Богу также проходит через 13 Посвящений.

Тринадцать – важное число в ацтекском календаре, состоявшем из 13-ти дневных периодов. Индейцы майя для исчисления времени использовали одновременно два календаря: 13-ти месячный, в котором месяц равнялся 20-ти дням, и 20-ти месячный, состоящий из 13-ти дневных месяцев. Майя насчитывали 13 Небес, и каждым правил отдельный бог. Зодиак древних майя состоял из 13-ти «домов», а неделя содержала 13 дней.

В мифологии древних египтян мистическая лестница, ведущая к Высшему Знанию, насчитывала тринадцать ступеней, при этом последняя из них символизировала загробный мир. В скандинавских мифах есть рассказ о роковом пире в Валгалле – небесном дворце Одина. На пир были приглашены 12 богов, но гостей оказалось тринадцать – незваным явился жестокий бог хаоса и раздора Локи, чьи козни привели к смерти светлого и прекрасного Бальдра. Эта история почти аналогична христианскому преданию о Тайной Вечере: последним, 13-м по счету, на нее прибыл Иуда Искариот, который предал Христа.

Источник: http://taynikrus.ru/mistika/trinadcat-13/#more-5681