Сводки от ополчения Новороссии 27 февраля 2019

Куратор Украины от Госдепа Курт Волкер заявил, что введение миротворческой миссии Организации Объединенных Наций на Донбасс возможно только после вывода «российских сил».

Такое заявление он сделал на пресс-конференции в Киеве.

Волкер заявил, что Минские соглашения имеют чрезвычайно важное значение: «Они являются определяющим документом, в котором Россия признает, что территория должна быть возвращена под суверенитет и территориальный контроль».

«В них говорится, что международная граница между Украиной и Россией должна контролироваться украинцами с украинской стороны. Они призывают к выводу иностранных сил и расформированию незаконных вооруженных формирований», — подчеркнул Волкер.

«Проблема заключается не в соглашениях как таковых. Проблема заключается в том, что Россия никогда не признала ответственности за их выполнение. Мы поддерживаем соглашения и готовы вместе работать для содействия их выполнению, когда Россия будет готова сделать это», — заявил Волкер.

Напомним, Россия не является стороной Минских соглашений, о чём на дипломатическом уровне не раз напоминали Западу.

Также напомним, что от предложенных на прошлой неделе главой ДНР Денисом Пушииным прямых переговоров Киев категорически отказался.

Вместе с тем, Волкер отметил, что один из способов воплощения Минских соглашений — начало миротворческой миссии под эгидой ООН, которая должна заменить «российские силы» и создать безопасный контроль над Донбассом.

«Мы готовы работать над этой основой и ввести такую миссию ООН, как только Россия будет готова вывести свои силы и полностью выполнить Минские соглашения», — подчеркнул Волкер.

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