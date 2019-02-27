Сводки от ополчения Новороссии 27 февраля 2019
- 06:59 Волкер назвал ключевое условие введения миротворцев на Донбасс.
- 06:00 Как Армия ЛНР «нанесла удар по н. п. Золотое-5» (ВИДЕО).
- Вчера 23:34 Опровержение украинского фейка об обстреле Золотого местными жителями.
- Вчера 23:21 Кто обстрелял н.п. Золотое-2? Телефонный разговор офицера Киева и военнослужащего ВСУ.
- Вчера 22:57 СРОЧНО: Кровавый провал ВСУ — спецгруппа попыталась прорваться в ЛНР, но была встречена огнём.
- Вчера 22:12 ВСУ нанесли удар по жизненно важному объекту инфраструктуры ДНР.
- Вчера 21:09 Как ВСУ уничтожают Коминтерново.
Волкер назвал ключевое условие введения миротворцев на Донбасс
Куратор Украины от Госдепа Курт Волкер заявил, что введение миротворческой миссии Организации Объединенных Наций на Донбасс возможно только после вывода «российских сил».
Такое заявление он сделал на пресс-конференции в Киеве.
Волкер заявил, что Минские соглашения имеют чрезвычайно важное значение: «Они являются определяющим документом, в котором Россия признает, что территория должна быть возвращена под суверенитет и территориальный контроль».
«В них говорится, что международная граница между Украиной и Россией должна контролироваться украинцами с украинской стороны. Они призывают к выводу иностранных сил и расформированию незаконных вооруженных формирований», — подчеркнул Волкер.
«Проблема заключается не в соглашениях как таковых. Проблема заключается в том, что Россия никогда не признала ответственности за их выполнение. Мы поддерживаем соглашения и готовы вместе работать для содействия их выполнению, когда Россия будет готова сделать это», — заявил Волкер.
Напомним, Россия не является стороной Минских соглашений, о чём на дипломатическом уровне не раз напоминали Западу.
Также напомним, что от предложенных на прошлой неделе главой ДНР Денисом Пушииным прямых переговоров Киев категорически отказался.
Вместе с тем, Волкер отметил, что один из способов воплощения Минских соглашений — начало миротворческой миссии под эгидой ООН, которая должна заменить «российские силы» и создать безопасный контроль над Донбассом.
«Мы готовы работать над этой основой и ввести такую миссию ООН, как только Россия будет готова вывести свои силы и полностью выполнить Минские соглашения», — подчеркнул Волкер.
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К оглавлению | Источник: rusvesna.su
Как Армия ЛНР «нанесла удар по н. п. Золотое-5» (ВИДЕО)
Накануне встречи Контактной группы в Минске, командование ВСУ совершило очередную информационную провокацию, заявив об обстреле посёлка Золотое-5 силами Народной милиции ЛНР.
Военные корреспонденты Управления Народной милиции ЛНР отправились на место, чтобы разобраться в ситуации и рассказать правду о произошедших событиях.
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К оглавлению | Источник: rusvesna.su
Опровержение украинского фейка об обстреле Золотого местными жителями
К оглавлению | Источник: www.youtube.com
Кто обстрелял н.п. Золотое-2? Телефонный разговор офицера Киева и военнослужащего ВСУ
К оглавлению | Источник: www.youtube.com
СРОЧНО: Кровавый провал ВСУ — спецгруппа попыталась прорваться в ЛНР, но была встречена огнём
В редакцию «Русской Весны» поступило срочное заявление официального представителя Народной милиции ЛНР подполковника Андрея Марочко.
«Противник не оставляет попыток силового варианта решения конфликта, невзирая на принятые в Минске соглашения», — рассказал представитель оборонного ведомства Луганской Народной Республики.
Он уточнил, что вечером во вторник, 26 февраля, вражеская диверсионно-разведывательная группа в составе 10 человек предприняла попытку проникновения на территорию Республики в районе населённого пункта Золотое, но была замечена бойцами ЛНР.
«В результате ответного огня из стрелкового оружия противник, понеся потери, спешно отступил», — добавил офицер.
По истечении часа наблюдателями НМ был замечен военнослужащий ВСУ, потерявший ориентацию и двигавшийся в направлении наших позиций, который впоследствии был задержан», — также сообщил подполковник Марочко.
Представитель командования НМ ЛНР подчеркнул, что пленному была оказана необходимая медицинская помощь, в настоящее время его жизни ничто не угрожает.
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ВСУ нанесли удар по жизненно важному объекту инфраструктуры ДНР
Украинские войска сегодня вечером открыли огонь по Васильевской насосной станции вблизи Ясиноватой. Об этом заявил официальный представитель Управления Народной милиции ДНР Даниил Безсонов.
Текст заявления передан «Русской Весне» пресс-службой УНМ ДНР.
«Накануне встречи Трехсторонней контактной группы в Минске 27 февраля, командование украинских оккупационных сил продолжает устраивать вооруженные провокации вдоль линии боевого соприкосновения, имея цель обострить обстановку.Под прицел вражеского огня в очередной раз попал жизненно важный объект инфраструктуры Республики.
Сегодня в 17.15 обстрелу с позиций 93 отдельной механизированной бригады по приказу военного преступника Клочкова из 120-мм минометов подверглась Васильевская насосная станция.
Отмечаем, что время обстрела противником было выбрано неслучайно. В этот период на станции находился персонал, выполнявший свои штатные обязанности. К счастью, гражданский персонал был вовремя эвакуирован и не пострадал.
Таким образом противник намеревался не только нанести повреждения объекту жизнеобеспечения, но и уничтожить его сотрудников.
Узко мыслящее украинское командование не понимает, что уничтожение или повреждение данного объекта приведет к отключению воды не только на части территории Республики, но и в населенных пунктах подконтрольных ВСУ территорий, включая Мариуполь.
В этой связи обращаемся к международным организациям, в том числе к Миссии ОБСЕ, зафиксировать факт геноцида мирного населения Донбасса со стороны украинских преступников и довести данное преступление до украинской стороны и мирового сообщества в ходе встречи Трехсторонней контактной группы в Минске».
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Как ВСУ уничтожают Коминтерново
К оглавлению | Источник: www.youtube.com