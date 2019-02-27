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США и Британия нагло ограбили Венесуэлу на $30 млрд, — Небензя

02:00. 27 февраля 2019 Просмотров - 163 3 коммент. Опубликовал:
США и Британия нагло ограбили Венесуэлу на $30 млрд, — Небензя | Русская весна

Россия требует от США и Великобритании разблокировать счета Венесуэлы, которую уже ограбили на сумму около 30 миллиардов долларов, заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя.

«Вместо лицемерной попытки ввезти помощь на 20 миллиардов долларов необходимо немедленно снять блокирование счетов венесуэльских предприятий в американских банках на 11 миллиардов долларов, которые выделены правительством для приобретения лекарственных средств, продуктов питания и товаров первой необходимости», — завил Небензя на заседании СБ ООН. 

Он добавил, что также заморожены активы венесуэльской госкорпорации PDVSA на 7 миллиардов долларов и золотые активы Венесуэлы в Великобритании на 1,2 миллиарда долларов.

«Вашингтон и Лондон только за последнее время ограбили венесуэльский народ в общей сложности на 30 миллиардов долларов в нефтяных и банковских активах. Давайте называть вещи своими именами: у нас на глазах нагло грабят суверенную страну, пытаются довести ее до нищенства с тем, чтобы в рамках непризнанной международным правом концепции гуманитарной интервенции и ответственности по защите сменить неугодный режим», — добавил постпред.

«Хотелось бы поблагодарить коллег из ооновских агентств и их партнеров из крупных гуманитарных организаций за отказ поддержать эту политическую провокацию. Мы требуем прекратить нарушать резолюции генеральной ассамблеи ООН и уважать границы, суверенитет и национальное единство народа Венесуэлы в соответствии с уставом ООН», — отметил Небензя.

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Источник: https://rusvesna.su/news/1551220722

Метки: Новости

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3 коммент.»

  • 2326 1916
    sergej 27 февраля 2019 в 10:04 Ссылка
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    Мне всегда интересны правители которые держат деньги в западных банках , уверовав в обещания и гарантии , которые по факту ничего не стоят. Достаточно сделать не дозволенный шаг и вот денежки отбирают . Если вы держите деньги в западном банке , то это главное основание вашей лояльности не к своей стране , а к правительству государства где находится банк – в котором хранятся ваши деньги .Сами же деньги это страховка и чем она больше, тем больше гарантии вашей лояльности .
    Не смотря на то что изьтие средств повторяются вновь и вновь , не похоже , что бы эти факты заставили кого нибудь призадуматься , наверное людям нравиться когда их грабят демократическим способом .

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  • 4379 3333
    step 27 февраля 2019 в 10:33 Ссылка
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    не мешало бы на заседании СБ ООН указать на тех, кто ограбил народ России в ходе приватизации и продолжает грабить…… мне глубоко по барабану кто там грабит народ Венесуэлы, Кубы и Никарагуа до тех пор, пока не пересажают за решетку всех наших грабителей……

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    суржик 27 февраля 2019 в 11:17 Ссылка
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    А с какой целью авторы вбрасывают нам эти опусы? Нам чё теперь всех ограбленных соединёнными штатами под своё крыло взять и на довольствие поставить?

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