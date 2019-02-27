Спекуляция на общесоюзной трагедии. Украинский сценарий казахского «голодомора»

Тема казахского «голодомора» начала 1930-х годов прошлого века продвигается по апробированным украинским лекалам, со всей очевидностью превращаясь в действенный геополитический инструмент дестабилизации межнационального согласия.

В конце января этого года в трёх залах алма-атинского кинотеатра «Арман» состоялась премьера документального фильма местного журналиста Жанболата Мамая «Зулмат. Геноцид в Казахстане».

Презентация ленты прошла при полном аншлаге. Многие из пожелавших увидеть документальную картину стояли в проходах или сидели прямо на полу. Фильм выложен в YouTube и к сегодняшнему дню уже набрал около 400 тысяч просмотров.

Фото: www.globallookpress.com

Очевидно, что акция, проведённая в самом центре города, была заранее спланирована и прошла с несомненного благословения властей, как и любые серьёзные общественно-политические мероприятия в достаточно жёстко регламентированном современном Казахстане. Косвенно это подтверждает казахская служба радио «Свобода/Свободная Европа», указавшая на то, что среди кинозрителей, посетивших премьеру «Зулмата», было множество учащихся, признавшихся в том, что они пришли посмотреть документальный фильм «по совету преподавателей». И это типичная для сегодняшнего Казахстана практика, когда «по дружескому совету преподавателей» студентов фактически принуждают посещать кинотеатры во время выхода очередного киношедевра (среди которых есть и игровые) о жизни и борьбе президента Назарбаева.

Это не первый фильм, посвящённый теме казахского «голодомора». В 2013 году вышла полнометражная документальная лента Еркина Ракуышева «Ашаршылык», а в 2017-м – короткометражная художественная картина Сабита Абдыхалыкова с тем же самым названием, «Зулмат». Однако оба фильма, по содержанию и идеологии перекликающиеся с творением Мамая, не оказали на публику серьёзного воздействия и остались практически незамеченными.

Другое дело «Зулмат. Геноцид в Казахстане»», вызвавший большое количество отзывов, к сожалению, зачастую отчётливо русофобского характера. Не приходится сомневаться, что националистически настроенная часть населения восприняла тему «спланированного геноцида казахского народа» как настоящий подарок со стороны Астаны, прямо заинтересованной в отвлечении внимания граждан от серьёзных экономических проблем, китайской экспансии и жёсткого авторитаризма местной власти.

Очень точно описал подоплёку постоянно муссирующейся националистами темы казахского «голодомора» проживающий в эмиграции Айнур Курманов, сказавший по поводу фильма:

Ведь сама кампания декоммунизации на самом деле носит чисто русофобский характер, и цель данного фильма также направлена на возбуждение антирусских настроений. Вместе с Россией, являющейся правопреемником СССР, русский народ также объявляется коллективным и историческим виновником геноцида казахского, украинского и других народов…

По мнению Курманова, казахский «голодомор» — это один из инструментов запущенной сверху «национальной революции».

Не случайно режиссёр фильма Мамай близок общественно-политическому движению и форуму «Нового Казахстана» («Жана Казахстан»). И здесь наблюдаются красноречивые совпадения.

В мае прошлого года форум обнародовал меморандум «О признании геноцида казахов». Вам это ничего не напоминает? Участники форума рассказали, что во время визита делегации в США меморандум был поддержан на высоком политическом уровне.

В Конгрессе США мы встретились с представителями аппарата конгрессмена Энди Харриса, который выступил одним из четырёх инициаторов законопроекта «О признании украинского голодомора в США».

Приехали! Ребята явно не заморачиваются в поисках разнообразия и работают по накатанной схеме. Не случайно в фильме «Зулмат» главными экспертами по «голодомору» выступают украинские специалисты, помогающие своим казахским братьям правильно определить виноватого в исторических бедах. Не случайно и то, что 10 сентября прошлого года в Астане прошла акция, посвящённая «85-летию голодомора». В мероприятии приняли участие известные казахстанские учёные, украинские дипломаты и представители землячества. Посол Украины в Казахстане Иван Кулеба призвал Астану последовать «примеру 20 стран, признававших голод 1930-х годов геноцидом».

Премьера нового фильма «Зулмат» спустя полгода после публикации меморандума и отчётливого стремления со стороны Астаны запустить «процесс декоммунизации» не случайна. Очевидно, что преследуется цель ухода от общего прошлого и конструирования национальной идентичности на украинский манер.

В этом же ключе следует рассматривать и инициативу Нурсултана Назарбаева о переводе казахского языка на латиницу, массовые переименования населённых пунктов, улиц и географических названий, перманентные заявления о необходимости обновления страны. Недостаточно патриотичным был объявлен даже считавшийся в Советском Союзе националистом знаменитый писатель и поэт Олжас Сулейменов, высказавший по поводу «голодомора» взвешенную и недостаточно радикальную точку зрения.



Н. Назарбаев. Фото: www.globallookpress.com

Очевидно, что трагические события начала тридцатых годов даже с большой натяжкой нельзя считать геноцидом. Этой точки зрения придерживается, в частности, немецкий историк Роберт Киндлер, написавший книгу-исследование «Кочевники Сталина: правление и голод в Казахстане» и давший подробное интервью казахской службе радио «Свобода/Свободная Европа»:

Я не считаю голод в Казахстане запланированным геноцидом, даже если результаты и можно назвать геноцидными. Сталинское руководство не имело целью «уничтожить» определенные «советские» нации (к примеру, украинцев или казахов), но согласилось с тем, что реализация коллективизации и раскулачивания могла привести к смерти миллионов советских граждан.

Согласно общепринятой точке зрения, в 1930–1933 годах в Казахстане из-за спровоцированного большевиками голода погибло около 1,5 миллиона человек, из которых 1,3 миллиона были казахи (характерно, что в фильме «Зулмат» количество жертв увеличено в два раза). При этом надо понимать, что голод, случившийся в Казахстане в начале тридцатых годов, был прямо связан с общесоюзным голодом во многих районах СССР, и не только на Украине, но и в Поволжье, на Кубани, Урале и в Сибири. И русских в эти голодные годы погибло не меньше, а даже больше, чем представителей других народов, входивших в тогдашний СССР.

Очевидно, что автор фильма «Зулмат. Геноцид в Казахстане» выполняет политический заказ и неправомочно выделяет из общей трагедии казахстанскую составляющую, пытаясь преподнести её как сознательную и спланированную политику Москвы по уничтожению целого народа, что только играет на руку радикальным националистам, русофобам и религиозным экстремистам.