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Российский робот Фёдор научился стрелять и остался без зарубежных деталей

10:18. 27 февраля 2019 Просмотров - 66 Один комментарий Опубликовал:
Российский робот Фёдор научился стрелять и остался без зарубежных деталей | Русская весна

Зарубежные компании отказались поставлять комплектующие для робота Фёдора в РФ после того, как узнали, что он научился стрелять из пистолетов.

Об этом сообщил в интервью РИА Новости исполнительный директор НПО «Андроидная техника» Евгений Дудоров.

«Возможно, мы бы и дальше продолжили пользоваться зарубежной продукцией, но после того, как наши некоторые партнеры, у которых мы покупали двигатели, увидели, что робот „Фёдор” научился стрелять, нам отказали в поставках», — сказал он. 

По словам Дудорова, НПО «Андроидная техника» не оставалось ничего другого, как разработать и начать собирать собственные двигатели для робототехнического применения.

«Все, что касается редукторов, датчиков, двигателей, камер, компьютеров, то буквально до прошлого года мы использовали импортные комплектующие, а сейчас постепенно переходим на собственные разработки нашей компании», — отметил он.

Федор (FEDOR — Final Experimental Demonstration Object Research) — первый отечественный человекообразный робот, разработанный ФПИ совместно с НПО «Андроидная техника» по заказу МЧС как робот-спасатель.

Планируется, что робот в 2021 году отправится в космос на новом российском космическом корабле «Федерация».

Федор стал первым в мире роботом, научившимся садиться на шпагат. Кроме того, демонстрировалось, что робот умеет стрелять из пистолетов с двух рук.

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Источник: https://rusvesna.su/news/1551248716

Метки: Новости

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Один комментарий»

  • 18355 15975
    Вячеслав 27 февраля 2019 в 10:56 Ссылка
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    Испугались, значит… Теперь Федя сделает их сам, а те “партнёры” затрясутся от страха ещё больше…

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