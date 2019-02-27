ПВО Пакистана сбила 2 индийских самолета

После ударов возмездия индийской авиации по лагерям боевиков в Кашмире, в спорной провинции вновь разгорелись боевые действия между двумя ядерными державами.Индия ракетными и авиаударами уничтожила 5 опорных пунктов пакистанской армии. Заявляется, что это ответ за обстрел позиций индийской дивизии в Джамме.Пакистанские ПВО сбили 2 индийских самолета. Пилот самолета, который упал на территории Пакистана взят в плен. Оба пилота с машины упавшей на территории Индии погибли. Также сообщается, что при падении одной из машин погиб один гражданский.Кроме того, тройка пакистанских самолетов вторгались в воздушное пространство Индии в Кашмире, но была отогнана. Как заявляют индийские СМИ, сбит 1 F-16 пакистанских ВВС.Кроме того были нанесены авиаудары по "военным целям" на территории Индии в Кашмире.Обе стороны активно перебрасывают подкрепления к потенциальной линии фронта (танки, ББМ, буксируемую артиллерию), в ряде крупных городов объявлен высший уровень тревоги.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/4805909.html