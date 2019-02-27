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ПВО Пакистана сбила 2 индийских самолета

09:51. 27 февраля 2019 Просмотров - 95 Нет комментариев Опубликовал:


После ударов возмездия индийской авиации по лагерям боевиков в Кашмире, в спорной провинции вновь разгорелись боевые действия между двумя ядерными державами.

Индия ракетными и авиаударами уничтожила 5 опорных пунктов пакистанской армии. Заявляется, что это ответ за обстрел позиций индийской дивизии в Джамме.
Пакистанские ПВО сбили 2 индийских самолета. Пилот самолета, который упал на территории Пакистана взят в плен. Оба пилота с машины упавшей на территории Индии погибли. Также сообщается, что при падении одной из машин погиб один гражданский.Кроме того, тройка пакистанских самолетов вторгались в воздушное пространство Индии в Кашмире, но была отогнана. Как заявляют индийские СМИ, сбит 1 F-16 пакистанских ВВС.



Кроме того были нанесены авиаудары по "военным целям" на территории Индии в Кашмире.
Обе стороны активно перебрасывают подкрепления к потенциальной линии фронта (танки, ББМ, буксируемую артиллерию), в ряде крупных городов объявлен высший уровень тревоги.















Осторожно, фото 18+.
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Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/4805909.html

Метки: индия, Кашмир, пакистан

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