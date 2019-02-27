Подъем фрегата “Хельге Ингстад”

В Норвегии начался подъем затонувшего фрегата "Хельге Ингстад". Метеорологи обещали 5 дней хорошей погоды и подгоняемые военными спасатели приступили к спрямлению и подъему корпуса фрегата.Начать должны были еще в январе, но погода почти месяц была отвратительной, поэтому подъем осуществили только в конце февраля.На утро 27 февраля корабль был поставлен на ровный киль и поднят на поверхность.Хорошо видна огромная вмятина от столкновения с танкером "Сола".Далее должны последовать работы по заделке пробоины и укрепления корпуса, после чего начнется буксировка в Хааконсверн.После демонтажа оставшегося вооружения и оборудования, будет решен вопрос о том, целесообразно ли восстаналивать корабль – эксперты отмечают, что проще купить новый фрегат, чем восстанавливать "Хельге Ингстад". Но военное ведомство Норвегии пока не приняло окончательного решения по этому вопросу.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/4806636.html