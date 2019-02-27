О двойниках Путина

Сейчас я вам скажу один тезис, который принадлежит философу «серебряного века», который выступал против лжи об античном мире, ПОКА принятом у нас сегодня за неопровержимую догму. Так вот Лосев А.Ф. сказал такие слова: «В эпохи "упадка" чаще всего осознаётся и выявляется подлинный дух и лик нации». В этом смысле можно поздравить Русский Народ – он сумел сохранить Россию. Да, я поздравляю именно народ, а не Путина или скажем вооруженные силы страны, хотя они сделали тоже не мало.

«Короля делает свита» , – сказал однажды великий итальянский мыслитель Макиавелли, а проза жизни не раз доказывала его правоту. Руководитель никогда не должен забывать об одном из самых важных законов управления людьми: свита играет короля. А я добавлю, еще более конкретнее: Любой король становится королем только тогда, когда другие видят в нем короля. Значит, тут необязательно быть реальным королем – достаточно, чтобы свита так увидела. Чтобы люди могли сами спроецировать на человека королевские качества: величественность, могущество, благородство и что-либо еще, что по мнению самих людей считается королевским.

У власти в России далеко не король, бери выше – Правитель Мировой Империи.

Сегодня, его то хвалят, то ругают, но большинству людей не понятно главное: в чем смысл успеха Путина?

Сейчас многие закричат возмущенно, мол, где эти успехи?! Господа, не смешите людей, мы прекрасно помним Россию 90-х годов прошлого века. Молодежь не помнит, а мы помним. Так, что вешайте лапшу ей, если конечно у вас это получится. Есть успехи и успехи грандиозные. На этом поставим точку в возможной пустопорожней полемике о путях русской интеллигенции, поскольку она бесперспективна в силу отсутствия ее как таковой. Она утонула в водоворотах событий революции и Гражданской войны. Последовавшая за ней интеллигенция именовалась советской, ну а то, что сегодня только формируется в РОССИЙСКУЮ интеллигенцию, требует тщательного отбора и формирования.

Так вот главным успехом Путина является то, что он, получив прозападную либеральную элиту, сумел создать вместо нее консервативную элиту. Когда вы читаете, что в России правят либералы, знайте, что вас водят за нос. В России примерно с 2010 года правят консерваторы, и никаких либеральных идей в их среде нет.

Консерваторы это течение, в котором соблюдается идеологическая приверженность традиционным ценностям и порядкам, социальным или религиозным доктринам. За главную ценность принимается сохранение традиций общества, его институтов и ценностей. Внутреннея политика отвергает любые радикальные реформы, считая их экстремизмом, а вот внешняя политика основана на ином. Консерваторы делают ставку на укрепление безопасности, допускают применение военной силы, стараются поддерживать традиционных союзников, во внешнеэкономических отношениях отстаивают протекционизм. Вы будете удивлены, но в России в понятие консерватизм советник Путина Глазьев, включает понятие социализм. И не он один. Например, бастионом американского консерватизма является Республиканская партия. А ее представителем является, как известно Трамп. Так, что в нынешнем противостоянии России с США нет между противниками идеологических расхождений. Кроме одной: выборы в США это всего лишь обновление власти, а не ее смена. В России же выборы нередко ведут к перевороту.

Посмотрите на все ельцинское время. Там опасность переворота была на каждом шагу – либералы так устроены. А теперь посмотрите на годы правления Путина, особенно последние 8 лет. Нет, конечно, кипишует Макаревич с Шендеровичем, что-то вякает затравленная Ахеджакова, бузит Собчак, лапочут невнятно бывшие премьеры и идут перепалки между артистами типа Панина, пучит соцсети в интернете добровольными помощниками либералов пот хитрыми никами. И это всё? Да все.

Давайте, я вам назову это положение дел своим именем? Стабильность.

Путин создал в России правящую консервативную элиту, которая ни в жизнь не даст поднять головы иным партиям. Скажете не демократично? Так именно демократично и не даст поднять головы.

А теперь слушайте главное. Все эти истории про путинских двойников не стоят и выеденного яйца. Путин давно не боится летать по всему миру. Во-первых охрана отличная, а во-вторых, если чего с ним и случится, то в России НИЧЕГО НЕ ИЗМЕНИТСЯ. Правящий класс все равно останется при власти. Судьба России больше не зависит от личности одного человека.

А вот Запад может огорчиться до невозможности, потому, что консерваторы предусматривают военные действия, как вариант решения межгосударственных конфликтов. И потому, западные спецслужбы охраняют ВВП, с большим рвением и старанием. А если кто и говорит об устранении Президента, то это СМИ Украины. Ну, там всегда были большие мечтатели. А Трамп прямо заявляет, что Украина ему досталась в наследство от Обамы.

Путин в феврале 2014 был в олимпийском Сочи, и на пресс-конференции назвал киевские события "погромами", а потом у него вырвалось: "Они начали раньше"…

О чем это говорит? Киевские события были ожидаемы и к ним Россия готовилась. Предпринимались кое-какие меры, что бы ситуацию ввести в современное русло. И первым шагом, был отказ Януковича от подписания Ассоциации с ЕС. Ведь именно это спровоцировало все остальные события. А дальше все пошло по совсем иному плану, чем рассчитывали демократы в США. Мало того, Януковича совершенно не зря выдернули из бандеровского капкана. Очевидно, что все так и должно было идти. На Украине дали ход американскому плану администрации Обамы, который «великие укры» начали исполнять с особым рвением. Но, что-то пошло не так и сегодня на Западе не понимают, как Россия поступит с самим Западом и Украиной в частности. Повторяю, ликвидация Путина не даст ничего, кроме поражения самого Запада.

Куда его втягивают, вы не задавались таким вопросом? А почему главный распорядитель Украины – США не присутствует в Нормандском формате? Вспомните, что их туда сразу даже не приглашали.

Смотрите. Эрдогана предупредили из России о заговоре и подготовке переворота в Турции. А под носом у себя ничего не видели? Смешно. Все видели и ко всему готовились, а потому и поступили так, как поступили.

В медицине есть один интересный способ обескровливания. Игла особым образом вставляется в вену и кровь, не сворачиваясь, сочится из тела, капля за каплей, пока полностью не обескровится организм. Так вот Украина это такая игла. А кому ее вставила Россия, читатель сообразит сам.

На фото к заставке к миниатюре калмыцкий монах-лама 19 века вылитый Путин. А еще я рекомендую посмотреть картину фламандского художника Яна Ван Эйка «Портрет четы Арнольфини». Джованни Арнольфини был купцом из Лукки, который родился приблизительно в 1400 году. Он основал в Брюгге торговые предприятия, на которых производилась одежда для зажиточного населения. Арнольфини также был изображен на другой картинке Ван Эйка. Вам понравится - Путин есть и там, но он Арнольфини. Я вам скажу по секрету - ПУТИН ЕСТЬ ВЕЗДЕ и во всех веках. Но особенно много его у людей недолюбливающих Россию. Однако, в психиатрии этот образ пассивно не прижился. Наполеоны, Александры Македонские, Чингисханы и даже Черчили встречаются, а вот Путиных в домах скорби нет. Удивительно, но этот образ прочно занял место в мании преследования, в то время, как в мании величия полностью отсутствует.



Послесловие:



Ранее эксперты и многочисленные СМИ отмечали, что лица Владимира Путина на разных фотографиях отличаются. Очень много дискуссий и об ушах главы государства. Особенно отмороженная группа сумасшедших отправляла вопросы о двойниках Путина в Генпрокуратуру РФ, ФСБ и ФСО



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Источник: https://www.proza.ru/2018/08/08/492