О достижениях современной России. Наглядно

Каждый день средства массовой информации и блогеры вдалбливают нам мысль о том, что в России всё очень плохо – экономика рушится, власти продажные, да и сами люди – так себе. Думать так стало модно, и каждый, кто осмелится высказать сомнения, попадает под шквал критики и насмешек. На чернушной пропаганде выросло уже несколько поколений – людей, которые не верят в свою страну, в свои силы и в возможность позитивных изменений…



С 2012 года наш проект ведёт кропотливую работу – выискивает в кучах информационного мусора крупицы ценного позитива. И оказывается, что его очень много. Каждый месяц в России открываются десятки новых производств, совершаются научные открытия, люди помогают друг другу и творят добро. В наши еженедельные обзоры уже попало свыше 2500 новых производств, российская чудо-техника – атомные ледоколы, ракеты, автомобили и самолёты. Герои нашей рубрики «Время Человека» возвращают людям веру в бескорыстное добро и самопожертвование.



«Время – вперёд!» – это не только передача, но и объединение единомышленников, позитивномыслящих граждан, которые в рамках Клуба «Время – вперёд!» принимают участие в непосредственном управлении проектом. Присоединяйтесь к нам, и вы сами удивитесь как быстро вслед за сменой образа мыслей изменится и ваша жизнь. Это и есть коллективный гражданский вклад в развития нашей страны!



Трейлер создан совместно с участниками Клуба «Время – вперёд!»



Вступайте в клуб “Время – вперёд!”: https://www.youtube.com/channel/UCzQ0…



Что такое клуб “Время – вперёд!”: https://www.время-вперед.рус/glavnaya…



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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=ekFmvL47uaU