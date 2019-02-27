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Небензя всем подхрюкивающим: вы думаете, за вами не придут?

22:35. 27 февраля 2019 Просмотров - 161 Нет комментариев Опубликовал:

Впечатляющая речь. По моим оценкам, это лучшее, что нам когда-либо доводилось слышать из уст наших постпредов в СБ ООН. 

Василий Небензя: 

“Обращаюсь к странам, поддержавшим самопровозглашенного президента Гуайдо: вы действительно настолько наивны, чтобы полагать, что у вас есть иммунитет от подобного? Вы разве не слышали заявления американских руководителей, что следующие на очереди Куба и Никарагуа? Вам кажется, что за вами не придут? Но это предупреждение не только им. Это предупреждение всем. Всем, кто откажется играть по правилам Вашингтона. И вы, те, кто поддерживает Вашингтон в этом, являетесь соучастниками нарушений Устава ООН и международного права. А возможно, не дай Бог, и вооруженной интервенции, против чего вы на словах категорически возражаете”.

Экстренное заседание было созвано по инициативе США. От постпреда РФ прозвучало требование уважать границы суверенной республики и призыв к США разблокировать счета венесуэльских компаний в американских банках. 

Василий Небензя: 

“Вашингтон и Лондон только за последнее время ограбили венесуэльский народ в общей сложности на 30 миллиардов долларов в нефтяных и банковских активах. Давайте называть вещи своими именами: у нас на глазах нагло грабят суверенную страну, пытаются довести ее до нищенства с тем, чтобы в рамках непризнанной международным правом концепции гуманитарной интервенции и ответственности по защите сменить неугодный режим”.

По словам Небензи, в Британии заморожены венесуэльские золотые активы на $1,2 млрд, а также США арестовали активы нефтяной госкорпорации PDVSA на $7 млрд. Кроме того, в Штатах заморожены счета компаний Венесуэлы на $11 млрд. Из-за этого Каракас не может позволить себе оплатить медикаменты и продовольствие для венесуэльцев, добавил Небензя.

Василий Небензя: 

“Обывателю внушают, что Венесуэлу надо спасать любой ценой ради ее же граждан. Тот факт, что в отношении данной страны с 2013 года действуют американские санкции, которые во многом являются причиной нынешней экономической ситуации в стране, разумеется, замалчивается. О том, что общий ущерб экономике страны от санкций оценивается в 345 миллиардов долларов США, разумеется, тоже ни слова. И вот теперь, доведя ситуацию вокруг Венесуэлы до точки кипения, Вашингтон обвиняет во всех бедах страны Николаса Мадуро и организует операцию под названием „доставка гуманитарной помощи”.

Кроме того, на девятой минуте своей речи (видео) постпред Российской Федерации в СБ ООН Василий Небензя указал на Резолюцию Генассамблеи ООН № 46/182, напомнив, что гуманитарная помощь, если решили её направить пострадавшей стране, должна предоставляться на основе принципов международного права и в соответствии с международным правом.

Гуманитарная помощь, согласно принятой в 1991 году Резолюции ГА ООН № 46/182 “Укрепление организации в области чрезвычайной гуманитарной помощи ООН” и Резолюции ГА ООН 64/76 от 2 февраля 2010 года “Укрепление координации в области чрезвычайной гуманитарной помощи ООН“, в которых провозглашены руководящие принципы предоставления гуманитарной помощи, суверенитет, территориальная целостность и национальное единство государств должны полностью уважаться в соответствии с Уставом ООН, и предоставляться она должна с согласия пострадавшей страны “и в принципе на основе просьбы пострадавшей страны”.
При этом “пострадавшее государство играет главную роль в инициировании организации, коордиации и оказании гуманитарной помощи в пределах его территории“. См. текст Резолюции № 46/182.

Суверенитет, территориальная целостность и национальное единство государств должны полностью уважаться в соответствии с Уставом ООН. В этой связи гуманитарная помощь должна предоставляться с согласия пострадавшей страны и на основе просьбе пострадавшей страны.
Каждое государство несет ответственность за оказание помощи жертвам стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций, имеющих место на его территории, поэтому именно государство играет главную роль в инициировании организации, координации и оказании гуманитарной помощи в пределах его территории.
(см. по ссылке стр. 72)

Там же, на заседании (см. в конце этого видео), глава МИД Венесуэлы показывает фотоснимки. Фуры с американским грузом на границе Колумбии, были наполнены материалами для строительства баррикад. 

Кой-кого вчера на эту тему плющило. Что не так с американской гуманитаркой, – задавался вопросом, бия свой толоконный лоб об стенку.

David Jorgensen. Embarrassment

David Jorgensen. Embarrassment

Дэвид Йоргенсен. “А менэ за шо?!”
(мой вольный перевод)

Дэвид Йоргенсен, художник-иллюстратор. Биографических сведений найти не удалось. Известно лишь, что на его рисунках сделан мультик “Вельветовый кролик”.
Little Ears: The Velveteen Rabbit (1984).

источник

Источник: http://voicesevas.ru/news/43131-nebenzya-vsem-podhryukivayuschim-vy-dumaete-za-vami-ne-pridut.html

Метки: Новости

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