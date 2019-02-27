Не имей сто рублей, а имей сто друзей: Власти Ялты и «Артек» договорились о сотрудничестве

Международный детский центр ожидают перспективные расширения и дальнейшее благоустройство благодаря сотрудничеству с властями Ялты.

Стоит отметить, что в лагере трудятся почти 2500 сотрудников, а это рабочие места не только для взрослых людей, но и, что немаловажно, для молодежи. При этом руководство «Артека» планирует увеличивать количество вакансий еще на 1000 сотрудников. «Также мы намерены в ближайшее время совместными усилиями провести субботник на всей улице Ленинградской в Гурзуфе», – добавил глава ялтинской администрации.

Также не так давно МДЦ «Артек» подписал соглашение о партнерстве со Следственным комитетом России. Согласно этому в детском центре продолжится реализация образовательной программы «Юный следователь», в рамках которой дети знакомятся с азами профессии следователя-криминалиста.

Заботятся в «Артеке» не только о людях, но и о животных. В лагере соорудили домик для полезных насекомых. Его построили участники научного саммита «Сделай свое открытие», чтобы сохранить популяции божьих коровок, жужелиц, златоглазок и диких пчел. «Мы уже привыкли мастерить домики для птиц на своих участках – птицы наши друзья. Привлекать полезных насекомых тоже важно, они помогают бороться с вредителями», – рассказала учитель школы «Артека» Наталия Полякова.

Артековцы пробуют себя не только в роли строителей домиков для насекомых, но и в качестве ученых. На микробиологии дети изучают живые организмы, которые можно рассмотреть исключительно при помощи микроскопа, и знакомятся с тонкостями профессии микробиолога. На занятиях ребята уже узнали о том, как самостоятельно высеять микробы на чашке Петри и приготовить кефир в домашних условиях.

Стоит отметить, что артековцы учатся готовить и в столовой лагеря, ведь здесь часто проводятся кулинарные мастер-классы, конкурсы и состязания. Ребят здесь также постоянно радуют разнообразием блюд и множеством витаминов в виде овощей, фруктов и ягод. Не уходят мальчишки и девчонки без сладостей, их балуют горячими блинчиками, шоколадными и йогуртовыми фонтанами и венскими вафлями.

Сейчас в составе «Артека» 10 подразделений, однако их число к следующему году увеличится до 11. Лагерь «Солнечный» в МДЦ станет местом применения новых образовательных технологий и прототипом новой школы. А главное, он сможет принимать 6 500 детей в смену зимой и 10 000 летом.