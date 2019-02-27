Главная » События Настоящего

Не имей сто рублей, а имей сто друзей: Власти Ялты и «Артек» договорились о сотрудничестве

17:25. 27 февраля 2019 Просмотров - 70 Нет комментариев Опубликовал:

Международный детский центр ожидают перспективные расширения и дальнейшее благоустройство благодаря сотрудничеству с властями Ялты.

1

Стоит отметить, что в лагере трудятся почти 2500 сотрудников, а это рабочие места не только для взрослых людей, но и, что немаловажно, для молодежи. При этом руководство «Артека» планирует увеличивать количество вакансий еще на 1000 сотрудников. «Также мы намерены в ближайшее время совместными усилиями провести субботник на всей улице Ленинградской в Гурзуфе», – добавил глава ялтинской администрации.

Также не так давно МДЦ «Артек» подписал соглашение о партнерстве со Следственным комитетом России. Согласно этому в детском центре продолжится реализация образовательной программы «Юный следователь», в рамках которой дети знакомятся с азами профессии следователя-криминалиста.

Заботятся в «Артеке» не только о людях, но и о животных. В лагере соорудили домик для полезных насекомых. Его построили участники научного саммита «Сделай свое открытие», чтобы сохранить популяции божьих коровок, жужелиц, златоглазок и диких пчел. «Мы уже привыкли мастерить домики для птиц на своих участках – птицы наши друзья. Привлекать полезных насекомых тоже важно, они помогают бороться с вредителями», – рассказала учитель школы «Артека» Наталия Полякова.

Артековцы пробуют себя не только в роли строителей домиков для насекомых, но и в качестве ученых. На микробиологии дети изучают живые организмы, которые можно рассмотреть исключительно при помощи микроскопа, и знакомятся с тонкостями профессии микробиолога. На занятиях ребята уже узнали о том, как самостоятельно высеять микробы на чашке Петри и приготовить кефир в домашних условиях.

Стоит отметить, что артековцы учатся готовить и в столовой лагеря, ведь здесь часто проводятся кулинарные мастер-классы, конкурсы и состязания. Ребят здесь также постоянно радуют разнообразием блюд и множеством витаминов в виде овощей, фруктов и ягод. Не уходят мальчишки и девчонки без сладостей, их балуют горячими блинчиками, шоколадными и йогуртовыми фонтанами и венскими вафлями.

Сейчас в составе «Артека» 10 подразделений, однако их число к следующему году увеличится до 11. Лагерь «Солнечный» в МДЦ станет местом применения новых образовательных технологий и прототипом новой школы. А главное, он сможет принимать 6 500 детей в смену зимой и 10 000 летом.

 

Метки: Артек, дети, лагерь

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Сирия, ИГИЛ, последние новости 24 мая 2017
..., оказавшиеся в ее власти. Частные же банки ... наоборот, просят, чтобы им самим присылали финансовую помощь.... от родственников и друзей играют важную роль ..., равную примерно 4500 рублей. Есть и более ...формы денег — банкнот. Стоит сказать, что организация имеет...
Да кто же он, этот «ЦЕНТРОБАНК РФ»?
... пять, пятьдесят и сто рублей (а с 1991 года... органов государственной власти, органов государственной власти субъектов Российской ... а просто дать им уже подготовленный материал для... — западные «демократические» «друзья» довели до логического завершения ...
Видеоблог №71
...принимали, им давали убежище, им давали социальные пособия, им давали ...Улюкаев любит, это — «рубль находится в равновесном состоянии», что...американцам пассаж некий: «Дорогие друзья, вы нас, конечно, душите...вышла новая книжка «Власть», вот она стоит. Вы могли ...
Новости Украины и Новороссии 29 февраля 2016
...сути, Украина получила от лучших друзей смачную пощечину. Прилюдно. В ...5 миллиарда рублей. Напомним, что в январе 2016 года власти Республики ... наших целей, мы разрешаем им громить и убивать, но ...в полной мере инвестициями не стоит. В области политики можно...
Фильм «Последний богатырь» (2017): Бойтесь диснейцев, дары приносящих
...пенсию в 6000 рублей»). Далее же ...школе дети, покинувшие друзья, предавшие возлюбленные, ... алчным и жаждущим власти бандитом. Чтобы стать...преобладающими и определяющими. Стоит также добавить, ... приписываемые им характеры и поведение, испытываемые ими чувства...
Тайны Центрального Банка. Хозяин ЦБ РФ – неизвестен, но власть его – безгранична
...США, кстати, стоят подписи секретаря казначейства ...рубля. Противоречие третье.  Поскольку ЦБ РФ не является органом государственной власти...случае «наши добрые друзья» руководствовались принципом, ... юридическое лицо должно иметь свою организационно-правовую ...

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Вы можете использовать эти HTML теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>