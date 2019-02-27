Могучая колонна Траяна: триумф Императора в 155 сценах в войне с даками

История победы императора Траяна над могучим варварским царством это не просто история из-под пера. Это событие, слава которого вырезана в 155 сценах на спиральном фризе могучей монументальной колонны, что завораживает и поныне.

Триумф Императора.

Колонна Траяна со статуей святого Петра, установленной папой в эпоху Возрождения на вершине, возвышается над руинами Форума Траяна, который когда-то включал две библиотеки и большую площадь для граждан и просторную Базилику. Строительство Форума велось за счет военных трофеев, добытых из Дакии.

Сражавшийся бок-о-бок со своими воинами в кампаниях между 101 и 106 годами н.э., император Траян собрал десятки тысяч римских легионеров, пересекших Дунай через два самых длинных моста, которые когда-либо видел античный мир. Победа Траяна продемонстрировала наглядную мощь Рима, в пике принципата: сокрушив могучее варварское царство на дерновых полях их горного дома дважды, методично стерев его с лица древней Европы.

Война Траяна с даками, чья страна располагалась на территории нынешней Румынии, стала определяющим событием его 19-летнего правления. Богатства, привезенные в Рим были ошеломительны. Один современник-летописец хвастался, что завоевание принесло государству свыше 200 тонн золота и 450 тонн серебра, не говоря уже о новой плодородной провинции.

Реконструкция внешнего вида моста Траяна инженера Э. Дюперрекса (1907 год)

Добыча буквально изменила ландшафт Рима. В ознаменование победы Траян распорядился построить новый форум, который включал бы в себя просторную площадь, окруженную колоннадами, две библиотеки, большое общественное здание, известное как Базилика Ульпия, и, возможно, даже храм. Форум был «чудом под открытым небом», один из ранних историков восторгался, что никакого разоряющего слов смертного описания не хватит, чтобы описать оное.

Над форумом возвышалась каменная колонна высотой 38 метров, увенчанная бронзовой статуей завоевателя. Спиралью возвышающаяся вокруг колонны полоса барельефа, как современный комикс – это повествование о Дакийских кампаниях: тысячи искусно вырезанных римлян и даков маршируют, строят, сражаются, плывут, крадутся, ведут переговоры, умоляют и гибнут в 155 сценах. Завершенная в 113 году колонна простояла более 1900 лет.

Колонна является одной из самых характерных монументальных скульптур, переживших падение Рима. На протяжении веков классицисты относились к резьбе как к визуальной истории войн, с Траяном как героем и Децебалом, дакийским царем, как его достойным противником. Археологи тщательно изучили сцены, чтобы узнать об униформе, оружии, снаряжении и тактике римской армии.

Срисовка с рельефа: дакийцы сдающиеся на милость Траяна

Обманчивая колонна. Героическая хроника завоевания или сборник рассказов?

Колонна имела большое влияние и вдохновляла более поздние памятники в Риме и по всей империи. На протяжении веков, по мере разрушения городских достопримечательностей, колонна продолжала завораживать и внушать благоговейный трепет. Папа эпохи Возрождения заменил статую Траяна статуей святого Петра, чтобы освятить древний артефакт. Художники спускали себя в корзинах сверху, дабы детально изучить его. Позже он стал излюбленной достопримечательностью для туристов: немецкий поэт Гёте поднялся по 185 внутренним ступеням в 1787 году, чтобы «насладиться этим несравненным видом». Гипсовые слепки колонны были сделаны уже в 16 веке, и они сохранили детали, которые стерли кислотные дожди и загрязнение. Дебаты все еще кипят над конструкцией колонны, смыслом и, прежде всего, исторической точностью. Иногда кажется, что существует столько же интерпретаций, сколько резных фигур, а их 2662!

По словам археолога Филиппо Коарелли, работая под руководством императора, скульпторы следовали плану создания колоннадной версии свитка Траяна на 17 барабанах из лучшего Каррарского мрамора. Император – герой этой истории. Он появляется 58 раз, изображается как хитрый командир, опытный государственный деятель и благочестивый правитель. Здесь он произносит речь перед войсками; там он задумчиво совещается со своими советниками; там он присутствует при жертвоприношениях богам. «Это попытка Траяна показать себя не только командиром» — «говорит Коарелли, «но и культурным деятелем».

Разумеется, Коарелли спекулирует. Какой бы вид они не имели, но воспоминания Траяна давно исчезли. На самом деле улики, почерпнутые из колонны и раскопок в Сармизегетузы, Дакийской столице, говорят о том, что резьба повествует больше о римских предубеждениях, чем о действительности.

Джон Коулстон, эксперт по Римской иконографии, оружию и экипировке из Университета Сент-Эндрюса в Шотландии, изучал колонну вблизи в течение нескольких месяцев со строительных лесов, которые окружали ее во время реставрационных работ в 1980-х и 90-х годах. Будучи автором диссертации об этом монументе, Джон предостерегает, что необходимо сторониться современных интерпретаций и трактовок при чтении памятника. Коулстон утверждает, что за резьбой не стоял ни один гений. Небольшие различия в стиле и очевидные ошибки, такие как окна, которые нарушают сцены и сами сцены, находящиеся на непоследовательной высоте, убедили его, что скульпторы создавали колонну на лету, полагаясь на то, что они слышали о войнах.

Работа, по его мнению, была больше «вдохновлена», чем «основана». На большей части колонны не так уж много изображено сражений для двух войн. Менее четверти фриза демонстрируют сражения или осады, а сам Траян никогда не показывается в бою. Тем временем легионеры—хорошо обученный костяк римской военной машины—заняты строительством фортов и мостов, расчисткой дорог и даже уборкой урожая. Колонна изображает их как силу порядка и цивилизации, а не разрушения и завоевания.

Война никогда не меняется.

Колонна подчеркивает огромные масштабы империи. Армия Траяна включала в себя африканских кавалеристов, иберийцев-пращников, лучников из леванта в остроконечных шлемах и гологрудых немцев в штанах, которые казались бы варварством для римлян в тогах. Они все сражаются с даками, предвкушая, что любой, независимо от происхождения, сможет стать римским гражданином. Любопытно, что сам Траян родом из Римской Испании.

Некоторые сцены остаются неоднозначными, а их интерпретации противоречивыми. Неужели осажденные Дакийцы тянутся за чашей, чтобы совершить самоубийство, выпив яд, вместо того, чтобы столкнуться с унижением от рук побеждающих римлян? Или они просто хотят пить? Знатные даки собрались вокруг Траяна для сдачи или переговоров? А как насчет изображения женщин, пытающих без рубашки, связанных пленников-римлян с пылающими факелами? Эрнест Оберлендер-Тырновяну, глава Национального музея истории Румынии, не согласен: «Это, определенно, дакийские заключенные, которых пытают разъяренные вдовы убитых римских солдат». Как и многое в колонне, то, что вы видите, как правило, зависит от того, что вы думаете о римлянах и даках.

Среди римских политиков «дакиец» был синонимом двуличия. Историк Тацит называл их «народом, которому никогда нельзя доверять». Они были известны тем, что требовали денег на защиту из Рима, а сами отправляли воинов на рейды в ее пограничные города. В 101 году Траян двинулся, чтобы наказать беспокойных даков. В первом крупном сражении Траян победил даков в битве при Тапае. Буря указала римлянам, что бог Юпитер на их стороне. Это событие наглядно отражено и на Колонне.





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Юпитер, метающий молнии и современный арт битвы

После почти двух лет битвы царь даков Децебал заключил договор с Траяном, а затем быстро разорвал его.

Рим был предан слишком много раз. Во время второго вторжения Траян не возился. Достаточно посмотреть на сцены, которые показывают разграбление Сармизегетузы или деревни в огне. Но когда Даки были побеждены, они стали излюбленным объектом для римских скульпторов. На форуме Траяна были десятки статуй красивых бородатых Дакийских воинов, гордая мраморная армия в самом сердце Рима. Разумеется, такое послание предназначалось римлянам, а не выжившим дакам, большинство из которых были проданы в рабство. Никто из даков не смог бы прийти и увидеть колонну. Это было создано для римских граждан, чтобы продемонстрировать силу имперской машины, способной завоевать такой благородный и свирепый народ.

В визуальном повествовании, которое тянется от основания колонны к ее вершине, Траян и его солдаты торжествуют над даками. В этой сцене из гипса и мраморной пыли, отлитой между 1939 и 1943 годами, Траян (слева) наблюдает за битвой, в то время как два римских ауксилария протягивают ему отрубленные головы врага.

За две кровопролитные войны буквально вся дакия была опустошена, Рим не оставил от столицы и камня на камне. Один из современников утверждал, что Траян взял 500 000 пленных, привезя около 10 000 в Рим для участия в гладиаторских играх, которые проводились в течение 123 дней. Поистине, новый Карфаген. Гордый правитель Дакии избавил себя от унижения капитуляции. Его конец вырезан на колонне с этой сценой. Опустившись на колени под дубом, он поднимает длинный изогнутый клинок к собственной шее.

Смерть Децебала

«Децебал, когда его столица и всё его царство были оккупированы и ему самому грозила опасность быть захваченным, покончил жизнь самоубийством; и его голову привезли в Рим», – писал столетие спустя римский историк Кассий Дион.

По-варварски цивилизованные.

Колонна Траяна может и пропаганда, но археологи говорят, что в ней есть доля правды. Раскопки на Дакийских стоянках, включая Сармизегетузу, продолжают обнаруживать следы цивилизации, гораздо более изощренной, чем подразумевалось под «варварским», пренебрежительным термином римлян. У даков не было письменности, поэтому то, что мы знаем об их культуре, фильтруется через римские источники. Многочисленные свидетельства говорят о том, что они веками доминировали в регионе, совершая набеги и требуя дани от своих соседей. Даки были искусными мастерами по металлу, добывали и плавили железо, золото для создания великолепных украшений и оружия.

Сармизегетуза был их политической и духовной столицей. Разрушенный город ныне находится высоко в горах центральной Румынии. Во времена Траяна 1600-километровое путешествие из Рима заняло бы месяц как минимум. Высокие буковые деревья, бросая холодный оттенок даже в теплый день на широкую каменную дорогу ведущую от толстых, наполовину погребенных стен крепости вниз, к широкому, плоскому лугу. Это зеленое пространство—терраса, высеченная на склоне горы, была религиозным сердцем дакийского мира.

Римляне, загружающие вьючный транспорт добытыми трофеями из города

Последние археологические данные подтверждают впечатляющее для такого недружелюбного народа искусство архитектуры, некоторые веяния сюда были занесены даже влиянием Рима и Эллады. Большое количество искусственных террас на более чем 280 гектарах занимаемой городом площади и нет никаких признаков того, что Даки выращивали здесь пищу. Нет возделываемых полей. Вместо этого археологи обнаружили остатки плотных скоплений мастерских и домов, а также печи для переработки железной руды, тонны готовых к работе железных кусков и десятки наковален. Похоже, город был центром производства металла, снабжая других даков оружием и инструментами в обмен на золото и зерно.

Дакийцы превращали драгоценные металлы в украшения. Эти золотые монеты с римскими изображениями и браслетами из руин Сармизегетузы, и восстановлены в последние годы.

После падения Сармизегетузы были разрушены самые святые храмы и алтари Дакии. Все было демонтировано римлянами. Остальная Дакия тоже была опустошена. В верхней части колонны видна развязка: деревня, преданная огню, даки, спасающиеся бегством, провинция, пустая от всех, кроме коров и коз.

Опустошенная Дакия в самом конце истории

На этой ноте, пожалуй, можно и завершить рассказ об интересностях сей внушительной, без преувеличения влиятельной и в целом весьма красивой в своё время постройки.